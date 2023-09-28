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蘆洲人有福了！CoCo新開店推「珍奶買1送1」 還有10元「百香雙響炮」揪團喝
三天都要喝！CoCo都可展店優惠又來囉，CoCo再度插旗新北蘆洲，即日起至9/30祭出連續三天的大杯珍奶買一送一優惠，十月再享八天10元多一杯的好康，蘆洲人連假喝珍奶打卡曬一波！
手搖擴點慶買一送一！週週推出好友日優惠受到手搖控喜愛的連鎖品牌「CoCo都可」又擴點啦，蘆洲永平店歡慶開幕特別祭出「大杯珍奶買一送一」的超值好康，即日起至9/30，只要至CoCo蘆洲永平門市現場外帶即享優惠，而10/1至10/8也有連續八天的人氣不敗「百香雙響炮」大杯加10元多一杯的活動，蘆洲人揪團開喝囉～
CoCo都可 蘆洲永平店
地址：新北市蘆洲區永平街24號
開幕優惠：9/28-9/30 珍珠奶茶(L)買一送一；10/1-10/8 百香雙響炮(L)加10元多1杯
備註：該活動限來店自取參與，活動詳情請依門市公告為準；各波段優惠數量有限、售完為止
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