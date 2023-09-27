免飛韓國也能享受道地汗蒸幕！6間台北汗蒸幕評比一次看

夏天到來是否懶的出門運動？今天七分之二的探索來為大家推薦躺著就能爆汗的瘦身提案 —— 汗蒸幕，相信就算沒去過韓國，也常在韓劇中看到這項活動，絕對是不管春夏秋冬都適合的流汗排毒首選！以下就是 6 間神秘客真實體驗的台北汗蒸幕介紹。

1. 光之石能量汗蒸會館

光之石能量汗蒸會館 / 七分之二的探索

🏠地址:台北市松山區八德路四段245巷56弄26號

☎️電話: 02-2742-1002

🕰營業時間：11:00-21:00 週三公休

光之石能量汗蒸會館距離南京三民捷運站步行約 3 分鐘左右，鄰近中崙高中，汗蒸房在地下室，設有休息區、更衣室，及兩間汗蒸房，空間規劃非常寬敞舒適。

汗蒸包中附有紙內褲、汗蒸服、毛巾與瓶裝水，提供吹風機與乳液等，讓收汗的顧客使用；這間台北汗蒸幕是以碧璽（電器石）特製的汗蒸房，讓熱能更快速的傳導，短時間就能達到逼汗紓壓的效果，除了汗蒸幕之外，還有提供經絡按摩、護膚保養的服務，週一到週日各有不同的療程，可以根據自身需求去做預約！

2. 羊角包汗蒸舒壓館

羊角包汗蒸舒壓館 / 七分之二的探索

🏠地址:台北市內湖區民權東路六段53號

☎️電話: 02 8792 2988

🕰營業時間：13:00-23:00 週一公休

羊角包汗蒸舒壓館位於內湖，鄰近內湖民權圓環，室內空間採木紋色調設計，一樓為大廳、休息區、更衣清洗空間，地下室有兩間汗蒸房，有療程專屬房間，隱密性佳，整體空間規畫非常舒適。

汗蒸幕費用有附汗蒸服、兩條毛巾、紙內褲；於汗蒸前提供罐裝水可在汗蒸過程補充水分。此外，手機可以帶入汗蒸室，除了汗蒸幕，羊角包汗蒸舒壓館還有結合油壓按摩的三種不同時數組合方案，在羊角包汗蒸舒壓館可以一次享受多種紓壓方案。

3. 甄品汗蒸幕 SPA 館

甄品汗蒸幕 SPA 館 / 七分之二的探索

🏠地址: 新北市蘆洲區中原路82號

☎️電話: 02 8282 6999

🕰營業時間：11:00-23:00

甄品汗蒸幕 SPA 館位於新北市蘆洲區，這間台北汗蒸幕共兩層樓，一樓規劃是腳底按摩加足浴，還設有美美的拍照打卡牆，二樓則提供汗蒸幕、SPA 按摩(身體指/油壓)、掏耳服務。

在汗蒸開始前老闆娘會詳細地解說，以確保顧客了解所有流程，解說完畢後會上二樓汗蒸區，所有方案皆提供網路、充電、免費茶水、獨立個人房間及淋浴間。這間台北汗蒸幕可以加購體驗韓服，也有提供組合方案讓顧客能以超優惠價格體驗道地韓國汗蒸幕與其他紓壓方案。

4. 草木妍高能量汗蒸

草木妍高能量汗蒸 / 七分之二的探索

🏠地址:台北市大安區復興南路一段103號四樓之5

☎️電話: 02 2731 6456

🕰營業時間：13:00-20:00 週日公休

草木妍高能量汗蒸位於熱鬧的東區，距捷運忠孝復興站步行僅 3 分鐘。空間乾淨清新，還有淡淡的精油香味，還有一人一格的置物櫃放私人物品，汗蒸房內配有托瑪琳電氣石地板與多個能量石，手機及 3C 產品是不能帶進汗蒸房的。

第一次體驗汗蒸，人員會先介紹汗蒸的療效，有提供輕便衣服，紙內褲，毛巾。汗蒸房內有枕頭以及飲用水，排汗之後感覺很舒服，跟在外流汗的感覺完全不同，結束後，人員還會提醒我們要多喝水並小心著涼，整體體驗感受非常好，CP 值也很高的台北汗蒸幕。

5. 蕙禾雅能量芳療館

蕙禾雅能量芳療館 / 七分之二的探索

🏠地址: 台北市中山區復興北路80號2樓

☎️電話: 02 2752 5138

🕰營業時間：11:00-21:00

蕙禾雅能量芳療館地處交通易達的南京復興站，為少數提供個人式汗蒸幕台北店家，整體環境小而美，非常重視環境細節，每個能量鼎都包含 2000 多顆電氣石，具負離子、遠紅外線、脈衝磁場，短短時間就能達到爆汗的效果。

在清潔身體後，坐在鼎中露出頭部，服務人員會協助加入水與精油並加熱，讓能量鼎中充滿精油蒸氣，在能量頂旁邊有提供飲用水，飲用水下方有服務鈴。這間台北汗蒸幕除了提供了個人香氛汗蒸還有天然精油按摩舒壓、臉部肌膚美容、身體保養護理，要注意的是汗蒸幕價格較浮動，建議先向店家確認確切價格再前往。

6. 沐舍香憩汗蒸館

沐舍香憩汗蒸館 / 七分之二的探索

🏠地址: 台北市中山區中山北路二段77巷14號2樓

☎️電話: 02 2511 8198

🕰營業時間：週二至週六 14:00-00:00 週日 14:00-22:00 週一公休

沐舍香憩汗蒸館位於雙連站步行約 8 分鐘內距離，鄰近國賓大飯店。進到店裡迎面而來的是滿滿的草本香氣，店內有兩間汗蒸室，分別為養生室與爆汗房，若要體驗爆汗房在預約時需先向店家告知，以便店家準備。

汗蒸包內附有毛巾、紙內褲與更換衣物，汗蒸房特別的是有提供棋盤，在汗蒸期間無聊可以打發時間，汗蒸結束後可以加價體驗油壓跟指壓，除了店家提供免費的能量飲用水之外也可以透過店家活動體驗其他餐點。

以上為本次的台北汗蒸幕推薦，七分之二的探索神秘客親自踩點並介紹了 6 家不同風格的台北韓式汗蒸幕，除了良好的服務品質外，各間汗蒸幕都有推出不同韓式道地的加購服務，如果無法親自飛往韓國，不妨先在台灣體驗台北汗蒸幕過過癮！

延伸閱讀>>【台北汗蒸幕推薦】不必到韓國也能體驗！放鬆首選的7間台北汗蒸幕

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