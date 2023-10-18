愛泡湯！金山萬里溫泉季熱鬧登場 泡湯美食享優惠滿300送100

2023金山萬里溫泉季登場。 圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】天涼好個秋，又到了泡溫泉的季節，交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處為了推廣金山萬里溫泉及美食，自即日起舉辦一系列「2023金山萬里溫泉季」活動，邀請民眾一起泡好湯吃美食，優惠好禮享不完。

首先登場的是「消費滿額抽 gogoro」活動，即日起至11/15止，民眾只要至配合活動的溫泉店家消費滿300元，就有機會抽中 gogoro 電動機車、健身環大冒險同捆組合、金山萬里溫泉住宿及泡湯券等好禮；今年溫泉季也首度攜手金山老街商圈合作推出「滿300送100」活動，自即日起民眾只要至參與活動的老街店家消費滿300元即送100元溫泉現金抵用券，數量有限，送完為止；10/7(六)於金山中山溫泉公園還有「金山萬里溫泉季-浪漫暖旅行」市集活動，現場規劃搶答送好禮、趣味換裝活動及在地美食，歡迎民眾呼朋引伴來金山萬里享受泡湯樂趣。

▲金山萬里溫泉區。 圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

金山萬里溫泉區位於北海岸與大屯山脈交會處，這裡擁有豐沛的自然資源和奇麗的海岸景致，像是有著「夫妻石」美名的燭臺雙嶼、野柳地質公園裡的「女王頭」及「俏皮公主」奇岩，倚山地形也賦予兩地源源不絕的溫泉寶藏，擁有豐富的溫泉資源，包括海底溫泉、硫磺泉、碳酸泉及鐵泉等特殊泉質，也是全台唯一能看山看海泡湯的溫泉區。

▲今年溫泉季與金山老街商圈合作推出「滿300送100」活動。 圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

多元的旅遊風情是金山萬里最大的特色與魅力所在，今年溫泉季也與東南旅遊、良佳旅行社、宏祥旅行社及 KKday 等多家旅行社推出1至3日遊行程，民眾不用自駕，跟著專業導遊輕鬆遊金山萬里，享受悠閒時光，詳情可上各旅行社官網查詢或電洽尋找符合自己的行程。更多活動詳情可上北觀處官網或「北觀粉絲團-幸福北海岸」查詢。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野