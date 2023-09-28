全新微醺好滋味！酒吧網紅跨領域合作 6名店伴你微醺喝透透

相信北部的酒友們對於【放感情餐酒館】這個名字一定不陌生，品牌不僅對調酒、美食十分有一套，更會不斷嘗試創新，推出許多有趣的酒食、活動，而這次他們更達成了業界首次跨領域合作，與6名網紅攜手推出各式調酒、drinking game與下酒菜，如此有誠意的創新風味，你能不放感情嗎？

放感情6大分店

│Muim Taipei_放感情 X Solo

│童裏心_放感情 X 抹妹

│士林_放感情 X 阿青

│離城_放感情 X 梅森

│小閣樓_放感情 X 誠實吃貨家

│絲路_放感情 X Junglebar

※未滿18歲請勿飲酒；喝酒不開車，開車不喝酒。

│Muim Taipei_放感情 X Solo

Muim Taipei與Solo推出的這款【環台指南】大富翁堪稱drinking game的最佳調味劑！遊戲以野格炸彈、紫羅蘭、柳橙等12杯shot組成，搭配分割成12格的遊戲盤，每格都有不一樣的任務與shot需要執行，可以當作其他遊戲的輸家懲罰，比起單純拉酒嘴、喝shot等，更能活絡現場的氣氛，讓大家一起嗨起來！

Muim Taipei_放感情

店家地址：臺北市大安區忠孝東路四段248巷3號

營業時間：18:00–02:00

│童裏心_放感情 X 抹妹

童裏心則推出了茶香十足的【抹茶小花】，特調以琴酒為基底，加入了抹茶鮮奶油、抹茶、牛奶、奶酒、蜂蜜、白可可，以黃金比例的香甜滋味與甘苦抹茶，掩蓋掉琴酒的酒精氣息，同時與琴酒那迷人的前、中、後調完美融合，搭配一旁以抹茶冰淇淋、抹茶醬、百香果糖漿製作的抹茶小花更是層次滿滿！

童裏心_放感情

店家地址：臺北市大安區忠孝東路四段223巷20弄3號

營業時間：18:00–02:00，週五、六18:00－03:00

│士林_放感情 X 阿青

以五大基酒搭配台灣優質的鳳梨、台灣啤酒、高粱，讓鳳梨的馥郁香氣與高粱的清香降低調酒的酒感，並勾勒出基酒各自的迷人風味，清爽的口感濃而不重，細細品味之後在來上一口旁邊的糖葫蘆與烤香腸，讓人彷彿瞬間身處夜市之中，滿滿的台灣風味絕對能抓住你的味蕾。

士林_放感情

店家地址：臺北市士林區大東路152號

營業時間：19:00–03:00

│離城_放感情 X 梅森

使用客家酸柑茶低溫舒肥，將其深沉且豐富的柑橘香氣融入琴酒，搭配Campari的厚實草本，為整杯調酒鋪陳了尾韻的延伸，梅酒的香甜加上自製的香料蜂蜜，完成了屬於「甜梅時客」的微醺客家風情。

離城_放感情

店家地址：臺北市大安區嘉興街345號

營業時間：18:00–02:00，週五、週六18:00-03:00

│小閣樓_放感情 X 誠實吃貨家

小閣樓與插畫家合作推出，可以展露員工心聲的【布想再工作】甜點調酒，以鋪滿水果的伯爵布丁搭配以紅酒為基底調製的Sangria，水果的香甜與布丁的甜美在口中交織，不論是單吃還是相互搭配都超迷人，還可以隨機獲得可愛的插畫卡喔！

小閣樓_放感情

店家地址：臺北市大安區復興南路二段185號

營業時間：18:00–02:00，週五、週六18:00－03:00

│絲路_放感情 X Junglebar

使用萊姆酒為基底，搭配柚子酒、Campari與鳳梨汁、百香果、糖、蜂蜜調製出這杯【綠洲H市集】，以多種香料風味的交織，打造出宛如綠洲市集般的豐富意象，最後再以炙燒過後的佛手柑「太陽」收尾，滿滿的沙漠綠洲風情盡在一杯中。

絲路_放感情

店家地址：臺北市大安區忠孝東路四段223巷20弄3號

營業時間：18:00–02:00，週五、週六18:00－03:00（週一公休）

知名酒吧【放感情】推出業界首次、全台唯一的跨領域合作，與6名網紅一起合作出各具各色的調酒、甜點，每間分店都有不一樣的氛圍與驚喜等你來探索，期間限定的迷人風味還不趕緊來嚐嚐。





放感情餐酒館

店家資訊：https://bit.ly/3ZwjcJi

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康





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圖片來源：放感情