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北投三大人氣牛肉麵之一！湯頭濃郁肉大塊，牛肉軟到根本不用咬

Irene's 食旅．時旅／ 文、圖／Irene

udn走跳美食／Irene

北投有超多知名牛肉麵，吳家牛肉麵、志明牛肉麵以及粟家牛肉麵可說是三大人氣牛肉麵店，每每經過吳家牛肉麵總是擠爆店門口，這回吃的聽說是在地人會吃的粟家牛肉麵，雖然人潮沒有滿到溢出來，但外帶的人潮沒停過，也是生意誇張好的北投牛肉麵店。

不管內用還是外帶通通排隊點餐，人手不少，但生意太好還是忙不過來。沒有點菜單，直接看牆上的價目表點餐。

滷味、小菜的種類不少，看起來都很可口。

滷味直接夾到旁邊的盤子之後，跟工作人員說是幾桌，切好、算好金額會送過來。

桌上有牛油、酸菜等佐料。

滷蛋、豆干、花干、大腸，一大盤200元，粟家牛肉麵的滷味很入味，當天選的都蠻好吃的，推薦有來一定要點滷味。

小黃瓜（NT.35）脆口沒生味，淡淡的蒜味很順口。

涼拌干絲（NT.35）居然是辣的，怕辣的朋友請注意。

魷魚（NT.60）一般，純粹想吃就拿了。

小魚豆干（NT.60）泰瑞表示不錯。

粟家牛肉麵的牛肉麵就是肉給的超豪邁，愛吃肉的可以吃的很過癮～紅燒半筋半肉麵（NT.240/小）一次享用牛肉跟牛筋的雙重饗宴。

紅燒湯頭很順口，吃完不會口乾舌燥，牛肉幾乎入口即化，嫩到不行，牛筋一樣柔軟，不太需要費力就能咬斷，小孩都能輕鬆吃。

店內麵條有五種可以選，分別是一般麵、家常麵、細麵、細粉、麵線，選擇性豐富，口感不同任君選擇。自己選的是細麵，稍微軟一點，但沒有到軟爛的程度，家常麵就比較寬比較有咬勁。

喜歡番茄的朋友可以考慮茄汁牛肉麵（NT.220/大），湯頭喝起來超番茄味的，也不錯喝。

不吃牛肉的泰瑞選的是粉蒸排骨麵（NT.100/小），其實就是排骨酥麵，排骨酥調味蠻香的，可惜湯頭單調，就是水加鹽巴的清淡感。

燙青菜（NT.40）有地瓜葉、大陸妹、空心菜可以選，選了地瓜葉和大陸妹各一份，調味很簡單，吃得出青菜本身的味道。

粟家牛肉麵的牛肉麵表現不錯，湯頭跟牛肉都OK，生意太好有時會送錯餐，剛好經過又喜歡牛肉麵的話可以試試。

粟家牛肉麵 總店 | FB

電話：02-2893-7803

地址：台北市北投區永興路一段2號

營業時間：09:30–23:30

文章來源：Irene's 食旅．時旅 FB：Ireneの吃喝玩樂

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牛肉麵 滷味 北投 地瓜 外帶

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