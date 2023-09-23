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「茶嶼風格節 」中秋連假開展 與霞海城隍廟月老合作 喝茶、抽戀愛籤、吃茶甜點

欣傳媒／ 欣傳媒

今年「茶嶼風格節」適逢中秋連假，也是月下老人的生日，特別邀請台北霞海城隍廟月老，一同登陸島嶼歡慶中秋；圖片／茶嶼風格節提供

今年的「茶嶼風格節」適逢中秋連假，也是月下老人的生日，因此特別邀請大稻埕的台北霞海城隍廟月下老人，一同登陸島嶼歡慶中秋。

此次開放限量免費入場名額，線上預先索票者，活動期間可免費入場，凡入場皆能獲得一張茶嶼登島證，完成集章任務可獲得 TWININGS 唐寧茶的經典風味茶一組，還可至會場中「啟動創意」展位免費參加「桃花桃花幾月開」抽獎活動，不只能享受各品牌帶來的限定茶風味美食，還能盡情體驗品茶沙龍講座，來一場深度的茶香之旅！

「台北霞海城隍廟」的月下老人，派出由 V & J Studio 製作的毛線廟和毛線月老為茶嶼增添一點藝術以及童趣；圖片／茶嶼風格節提供

月下老人登陸茶嶼茶與戀愛企劃！

「月圓」正是人們相聚團圓的時刻，高掛在夜空的滿月總是給人一種溫暖而迷幻的形象。而在這最溫馨浪漫的節日正逢月下老人生日，今年茶嶼風格節特別邀請大稻埕「台北霞海城隍廟」的月下老人，派出由 V & J Studio 製作的毛線廟和毛線月老為茶嶼增添一點藝術以及童趣。

茶嶼風格節特別與台北霞海城隍廟月老共同規劃的「幸福就茶臨門一筊」、「茶與姻緣牆」讓你邊喝茶邊享受戀愛的粉紅氛圍，活動場內還設置了試試好手氣的「戀愛茶葉蛋」有機會抽到美國 Drinkmate 氣泡水機及多樣茶好禮，還能獲得茶嶼特製戀愛籤，每天更有從台北霞海城隍廟直送的限量平安茶，讓你天天都能喝好茶，天天都有好姻緣。

今年「茶嶼風格節」適逢中秋連假，也是月下老人的生日，特別邀請台北霞海城隍廟月老，一同登陸島嶼歡慶中秋；圖片／茶嶼風格節提供

超過 50 家人氣品牌風格茶島多面向的茶體驗

台灣的烏龍茶享譽國際，在世界上有著舉足輕重的地位。茶嶼風格節在場域中規劃了三座不同的茶島以及由台灣首款綠能創新的商用電動三輪車「威速登」帶領的的中秋茶點專車進駐茶嶼，邀請到了台灣有著悠久歷史的茶品牌「東大茶莊」、「榮芳耘茶」、「林旺製茶廠」、「奉茗堂」、「雪見高山茶」，台灣文創茶產業近年來蓬勃發展，「小隱茶庵」、「甘澍 RAINTEA」、「山說茶行 Tearra」等精緻的茶品牌都帶著台灣茶在國際上躍上國際；也有青年返鄉種茶，立志將茶文化發揚光大，由一群坪林青年所創立「坪林茶青」、融合烏龍及玫瑰並獲選百大青農的「飲山郁茶館 Alishanwin」、一對熱愛衝浪的兄弟返鄉追求茶香韻味傳承的「白青長茶作」等數間茶品牌等你來探索。

茶嶼風格節今年也邀請到了人氣甜點品牌「韶光如川」；圖片／茶嶼風格節提供

茶風味企劃從茶調酒、茶甜點到以茶入菜

除了喝茶外，茶風味也是近年來熱門的選擇之一，從茶調酒、茶甜點到以茶入菜，都顯示了台灣人對茶的喜愛，茶嶼風格節也邀請到了人氣甜點品牌「韶光如川」、「漂夢島甜點」、「婉婉WantOne」、「Feb.Studio」、「山海豆花」，與鹹食結合「蒔煦」的茶麵、人氣私廚「雷格食堂」，茶與酒品牌「紙醉金迷 Relax Taipei」、「SC Lab」、「刻之酒藏」，不喝酒的朋友也有「茶房野茶 SUN IN TEA」的茶香檳予以冰酒為概念製作的冰茶、「茗茗茶香檳」、「Kai Kombucha」的康普茶和「gooder」的花草果茶；說到茶絕對不能沒有手搖茶，許多手搖茶品牌近年積極進攻國外，也意外成為了讓世界更了解台灣茶飲文化，活動特別邀請到將台灣茶領向國際的手搖飲品牌「功夫茶」和選用新鮮水果製作手搖飲的「快樂檸檬happy lemon」，在炎炎的夏日品味沁涼茶感。

茶風味大型派對｜2023 茶嶼風格節〔 日期 〕2023.09.29 Fri. - 10.01 Sun.〔 時間 〕12:00 - 20:00 ( 10/1 於 19:00 閉展 )〔 地點 〕南港瓶蓋工廠〔 主辦單位 〕Flavor 風格美食指南〔 協辦單位 〕台北霞海城隍廟、瓶蓋工廠、臺北市大同區公所〔 贊助單位 〕威速登、唐寧茶、FunNow〔 限時免費領票〕

===================撰文／方雯玲

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/214208

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