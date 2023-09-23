秘境中體驗阿美族弓箭打獵、手作醃漬美味　走入宇宙奇境般的深度遊程

【圖／文：行遍天下】

民國50年左右，此區繁盛時期，來自花東的阿美族人先後來到基隆謀生，落腳在八尺門附近和平島上的聚落，因為跟故鄉台東東河鄉泰源村相似，取以相同名字Alapawan（阿拉寶灣），意思就是族語「彎來彎去」，以紀念故鄉。

▲走訪阿拉寶灣部落，第一站來到龍目井。

▲最後走到社區中心，頭目還會分享打獵文化與教授射箭。

隨著時間發展，聚落逐漸融合和平島地區過去戰備、歷史意義，「阿拉寶灣」社區部落的樣貌也隨之不同。在和平島地質公園的規劃與推廣之下，以獨特遊程讓遊客能跟著導覽老師腳步走入部落，看到阿美族人搬遷新聚落的過往與現今，遇見正在使用阿美族傳統弓箭的頭目教大家射箭模擬打獵山豬、阿美族媽媽則使用道具教大家手作醃製小米辣椒。再往上走，尋找清代遺留下來的社寮東砲台秘境，一探被稱為「基隆版古墓奇兵」場景。最後則回到部落享用阿美族媽媽製作的傳統美味，消暑又好吃。

▲社寮東砲台如秘境，被稱為基隆版古墓奇兵場景。

▲前往東砲台的路上，盤根錯節的榕樹也是很多年輕人愛來拍網美照的地點。

▲部落媽媽端出阿美族傳統美味，好吃又特別。

除了部落探險，還能報名僅有夏天才有的「秘境阿拉寶灣深度環境解說」遊程。遊程從和平島地質公園內啟程，每人也都需要戴上防護安全帽才得以進入。走入長期因為海水侵蝕風化「長出」的一款款奇形怪狀的石頭，蕈狀石、豆腐岩、海蝕平台等奇特地質地貌，就彷彿一座天然的雕刻美術館。更在島工天馬行空的創意聯想下，發現許多長相奇特好玩的岩石，如豬頭岩、海豹岩、金剛岩、鱷魚岩、花豹岩等等。最後再爬上和平島最新咖啡館「禾口丘」登高眺望海天一色與地質奇景，也以秘境探訪之旅重新又一次認識了基隆。

▲每年5-9月才開放的秘境阿拉寶灣環境解說，非常值得一遊。

▲和平島公園山頂新開幕的「禾口丘」咖啡館，適合為這次炎熱的行程畫下完美句點。

▲來到和平島公園登高望遠，連外海的基隆嶼都變成好美的回憶。





景點資訊

阿拉寶灣聚落之旅

集合地：基隆和平島海產街底巷口

電話：02-24635452#109 葉先生

網址：www.hpigeopark.org/alapawan-in-depth-tour





地址：基隆市中正區平一路360號

電話：02-2463-5452

時間：08:00-19:00





地址：基隆市中正區平一路360號(和平島地質公園內最高小丘上)

時間：10:00-18:00(LO17:30)

消費：野草檸檬塔80元、香橙水果茶160元





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