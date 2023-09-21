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嚐遍東南亞9國美饌　300款世界精釀啤酒秒飛南洋度假

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

2022年底開幕的「ABV南洋餐酒館」台北國館店鄰近捷運國父紀念館站，提供泰國、新加坡、馬來西亞、菲律賓印尼、緬甸、越南等9個東南亞國家的道地特色料理，搭配來自世界各國300款以上的精釀啤酒，加上充滿熱帶南洋風情的裝潢與擺設，讓人秒飛南洋度假，異國美食佳釀精緻美味，店藏精釀啤酒時常更新，一年365天每天一瓶都不重複，用味蕾環遊東南亞，超Chill！

「ABV南洋餐酒館」提供超過50道南洋美饌，從老饕吃貨熟悉的泰式冬蔭功海鮮湯、馬來西亞肉骨茶和叻沙、越南春捲和豬肉蒸蛋、新加坡海南雞和金沙螃蟹，到印尼天貝、菲律賓烤乳豬和鐵板豬雜、緬甸茶葉沙拉、傳統印尼參巴醬炒魷魚、泰式酸辣瀑布松阪豬等各國經典菜色，到新穎菜色如泰式酸辣火山排骨、新加坡燕麥蝦等，美味不踩雷！精釀啤酒侍酒師協助推薦餐酒搭配，與南洋料理的清香與濃郁，撞擊出多層次味蕾魅力。創辦人鄭訓宇透露，ABV自2015年開創了6種料理風格餐酒館，引進近萬種精釀啤酒，2023年更將新創韓式餐酒館及拓店至13間喔。

▲傳統印尼參巴醬炒魷魚／380元。將魷魚、長豆、其實不臭的臭豆以參巴醬炒香，吃得到參巴醬蝦米、辣椒、蒜頭、紅蔥頭的鹹辣鮮香。（未成年請勿飲酒。酒後不開車，安全有保障。）
▲傳統印尼參巴醬炒魷魚／380元。將魷魚、長豆、其實不臭的臭豆以參巴醬炒香，吃得到參巴醬蝦米、辣椒、蒜頭、紅蔥頭的鹹辣鮮香。（未成年請勿飲酒。酒後不開車，安全有保障。）

▲泰式酸辣瀑布松阪豬／360元。香烤松阪豬混和九層塔、薄荷、香菜、辣椒，佐上辛辣濃郁的魚露、檸檬汁、金桔汁，酸辣鹹香超涮嘴。（未成年請勿飲酒。酒後不開車，安全有保障。）
▲泰式酸辣瀑布松阪豬／360元。香烤松阪豬混和九層塔、薄荷、香菜、辣椒，佐上辛辣濃郁的魚露、檸檬汁、金桔汁，酸辣鹹香超涮嘴。（未成年請勿飲酒。酒後不開車，安全有保障。）

▲300多款世界精釀啤酒。ABV提供300多款世界精釀啤酒並不時更新，有瓶裝及罐裝，伺酒師會依餐點和客人喜好推薦適合酒款。（未成年請勿飲酒。酒後不開車，安全有保障。）
▲300多款世界精釀啤酒。ABV提供300多款世界精釀啤酒並不時更新，有瓶裝及罐裝，伺酒師會依餐點和客人喜好推薦適合酒款。（未成年請勿飲酒。酒後不開車，安全有保障。）

　

店家資訊

ABV南洋餐酒館（台北國館店）

地址：台北市大安區光復南路280巷39號

電話：02-2721-0760

網址：www.abv.com.tw/southeast-asian

時間：12:00-01:30

未成年請勿飲酒。酒後不開車，安全有保障。

　

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