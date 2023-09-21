嚐遍東南亞9國美饌 300款世界精釀啤酒秒飛南洋度假
【圖／文：行遍天下】
2022年底開幕的「ABV南洋餐酒館」台北國館店鄰近捷運國父紀念館站，提供泰國、新加坡、馬來西亞、菲律賓、印尼、緬甸、越南等9個東南亞國家的道地特色料理，搭配來自世界各國300款以上的精釀啤酒，加上充滿熱帶南洋風情的裝潢與擺設，讓人秒飛南洋度假，異國美食佳釀精緻美味，店藏精釀啤酒時常更新，一年365天每天一瓶都不重複，用味蕾環遊東南亞，超Chill！
「ABV南洋餐酒館」提供超過50道南洋美饌，從老饕吃貨熟悉的泰式冬蔭功海鮮湯、馬來西亞肉骨茶和叻沙、越南春捲和豬肉蒸蛋、新加坡海南雞和金沙螃蟹，到印尼天貝、菲律賓烤乳豬和鐵板豬雜、緬甸茶葉沙拉、傳統印尼參巴醬炒魷魚、泰式酸辣瀑布松阪豬等各國經典菜色，到新穎菜色如泰式酸辣火山排骨、新加坡燕麥蝦等，美味不踩雷！精釀啤酒侍酒師協助推薦餐酒搭配，與南洋料理的清香與濃郁，撞擊出多層次味蕾魅力。創辦人鄭訓宇透露，ABV自2015年開創了6種料理風格餐酒館，引進近萬種精釀啤酒，2023年更將新創韓式餐酒館及拓店至13間喔。
店家資訊
ABV南洋餐酒館（台北國館店）
地址：台北市大安區光復南路280巷39號
電話：02-2721-0760
網址：www.abv.com.tw/southeast-asian
時間：12:00-01:30
未成年請勿飲酒。酒後不開車，安全有保障。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言