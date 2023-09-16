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嗨登場！貢寮國際海洋音樂祭 好聽、好吃又好康抽獎

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「鄭宜農」與「鶴 The Crane」為海祭表演練團。　圖：新北市觀光旅遊局旅遊行銷科／提供
「鄭宜農」與「鶴 The Crane」為海祭表演練團。　圖：新北市觀光旅遊局旅遊行銷科／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】2023新北市貢寮國際海洋音樂祭將於9/15(五)至9/17(日)在貢寮福隆海水浴場登場，邀請超過30組樂團接力演出，包含多組第34屆金曲得獎及入圍音樂人。《 Daily View 網路溫度計》也透過《 KEYPO 大數據關鍵引擎》分析網路聲量最高的「2023下半年十大音樂祭」，其中新北市貢寮國際海洋音樂祭最受網友熱議，新北觀旅局誠摯邀請民眾一起來參加好聽、好吃又好玩的貢寮國際海洋音樂祭！

海祭現場也結合新北市政府各局處擺設攤位，警察局為增進民眾交通安全及犯罪預防知識與能力，將進行反詐騙、反毒宣導，並設有交通安全小遊戲建立民眾正確交通安全觀念；環保局也會有資源回收小遊戲及兌換活動，鼓勵民眾落實資源回收習慣，以及宣導病媒蚊防治等資訊；稅捐稽徵處則推出「新北行動支付」優惠，只要完成追蹤「稅不著–呼叫暗光鳥」臉書粉絲專頁及申請手機條碼共2項任務，即可領取活動專屬 QR Code 小卡，掃描兌換100元新北幣（每人限拿一次）。

▲海祭活動現場或線上觀看 Yahoo TV 直播，掃描指定 QR Code 可以參加抽獎。　圖：新北市觀光旅遊局旅遊行銷科／提供
▲海祭活動現場或線上觀看 Yahoo TV 直播，掃描指定 QR Code 可以參加抽獎。　圖：新北市觀光旅遊局旅遊行銷科／提供

除了精彩的貢寮國際海洋音樂祭，貢寮福隆海水浴場周邊還有很多有趣的活動，如：2023福隆國際沙雕藝術季「迪士尼百年慶典」於福隆海水浴場展至10/22(日)，超過15位國內外沙雕師，合力打造出71座主題沙雕，將大家喜愛的迪士尼、皮克斯、漫威與星際大戰等品牌經典角色與故事變成一座座的黃金沙雕；東北角暨宜蘭海岸國家風景區於9/16(六)及9/17(日)在福隆沙灘大草坪舉辦2023福隆生活節—饗食光「草地浪花音樂會」，結合在地特色美食的野餐、異國美食餐車及文創市集等，以慢生活的方式讓民眾聆聽音樂會、享受美食及欣賞福隆蔚藍海景及晚霞；2023福隆生活節—追海風「奇幻海洋風箏嘉年華」則以「海洋‧奇想」為題，邀請「亞洲國際風箏聯合會」展現專業風箏技藝，帶來一連串充滿巧思的風箏秀，讓風箏飄揚在福隆海灘彩虹橋右側沙灘區，為東北角景觀注入活力、潛力與創造力。

▲2023福隆國際沙雕藝術季「迪士尼百年慶典」。　圖：福容大飯店福隆店／提供
▲2023福隆國際沙雕藝術季「迪士尼百年慶典」。　圖：福容大飯店福隆店／提供

此外，9/15(五)至9/17(日)於海祭活動現場或線上觀看 Yahoo TV 直播，掃描指定 QR Code 還能參加抽獎，有機會獲得 iPhone 14 Pro Max、iPhone 14、iPad、AirPods Pro及Jvita面膜及香水等多項好禮，中獎名單另於9/20(三)公布在「2023新北市貢寮國際海洋音樂祭」活動官方網頁。

新北市政府觀光旅遊局也提醒欲前往活動會場的民眾多加利用大眾交通工具前往，更多活動資訊請參閱「新北市貢寮國際海洋音樂祭」官方網頁、「新北市觀光旅遊網」或加入「新北旅客」Facebook粉絲團查詢。

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福隆 寮國 沙雕

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