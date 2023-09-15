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中1字「霜淇淋10元」！ 「海邊走走」義式冰淇淋店進駐西門 12款霜淇淋首發、限量100杯10元開吃

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／海邊走走
圖／海邊走走

手工蛋捲品牌「海邊走走」要開冰淇淋店了！ 全新複合概念店「海邊走走」9月16日於西門武昌街新開幕，不僅首次推出義式冰淇淋、雪酪共12款口味。開幕優惠於前3天，凡「姓名中1字」下殺一球霜淇淋只要10元！

「海邊走走」首間複合概念店插旗西門，店面以灰白色作為主色調，找來「Mizuiro Design水色設計」操刀設計，保留原始的牆面和裸露地板管線，運用「未完空間」概念來襯托商品的豐富完整性，除了販售人氣蛋捲、禮盒外，首次推出Gelato和Sorbet兩大系列共12種口味的義式冰淇淋新品，吃起來清爽、無負擔。

圖／海邊走走
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「Gelato系列」奶香濃郁、口感綿密絲滑，共推出牛奶、黑巧克力脆片、紅茶巧克力脆片、薄荷巧克力、還有復刻「花生愛餡蛋捲」的花生巧克力脆片，以及武昌門市限定承襲「芝麻愛餡蛋捲」的「水泥冰淇淋」共6種口味。

圖／海邊走走
圖／海邊走走

「Sorbet系列」則是採用新鮮水果入料，口感介於雪糕與冰沙之間不膩口，一共推出「莓果優格」、「柚香檸檬」、「柚香百香果」、「紅心芭樂」、「葡萄」、「愛文芒果」6種口味，邊吃邊打卡最過癮。

圖／海邊走走
圖／海邊走走

歡慶全台首間「海邊走走」複合概念店開幕，凡姓名中有「海、邊、走、西、門、武、昌」任1字的民眾，於海邊走走武昌店出示身分證，即可以「10元銅板價」購得1球冰淇淋，9月16日至9月18日15：00起開賣，每日限量限量100杯。更加碼推出海邊走走全台門市、官網線上購物商城「消費滿2,000元贈送冰淇淋券乙張」優惠。

圖／海邊走走
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武昌概念店 (冰淇淋販售服務）

地址：台北市萬華區武昌街2段92號（台北捷運西門站6號出口，步行5分鐘可抵達）

電話：02-2331-8981

時間：週一至週日 11:00~21:00

圖／海邊走走
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