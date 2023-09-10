新北海邊走走！ 「愛戀漁人」淡水夏季煙火之一日約會提案超繽紛

跟著 白日夢情侶檔 於 2023-08-27 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 14 個景點，其中包含 農禪寺、關渡宮、Kooks 異嗑堂 (K1 Danshui 淡水廚房)。

才剛結束大稻埕煙火不久，馬上到來的是新北的淡水漁人碼頭煙火，重點是今年煙火長達15分鐘，直接放好放滿，此外也有音樂及水舞光雕秀、特色市集、樂團表演等有趣的活動，讓整個夏天都精彩繽紛，只能說台灣越來越像日本了，有了自己的夏季煙火大會！

不過既然都來到淡水了，怎麼可以只在乎煙火呢？具有重大歷史意涵以及河岸風景的淡水，一直以來也是台北人的後花園跟約會約會勝地，Eason跟Jennifer也是只要一有空就會往淡水跑，這次就讓我們來介紹平常約會都去哪~

農禪寺 | 1 小時

既然這趟是約會行程，就可以不同以往睡得晚點，抱持著輕鬆愉快的心情悠哉出門。每次抵達淡水前都一定會經過農禪寺，所以也是我們很常作為第一個景點的地方，這裡很幽靜可以好好讓心情沉澱，偶而我們也會坐在那裏發呆一段時間，重點是這裡還很好拍，絕對稱得上是有內涵的網美景點。

關渡宮 | 15 分鐘

距離農禪寺不遠還有關渡宮也很值得造訪，許多攝影師會來這裏拍攝寺廟建築與101合影，新舊交替的對比十分特別。

Kooks 異嗑堂 (K1 Danshui 淡水廚房) | 1 小時

因為起得比較晚，到淡水的第一步當然是先祭五臟廟。想要吃特別的餐點就不能錯過充滿異國料理的異嗑堂，它被許多網友譽為「台北最好吃的漢堡」，帶女友吃好吃的絕對是成功約會的首要原則！這裡掌廚的是一對異國夫妻，菜單上超過百種料理、讓人眼花撩亂到不行，囊括墨西哥、德州、加拿大、義大利、印度、中東、泰式等各國美食，而餐廳內部的裝潢則是美式風格，整體而言好吃又好拍，上菜時讓我們都垂涎三尺，要不是Eason總是相機先決早就只剩麵包屑了。

淡水老街 | 3 小時

吃飽後很適合到淡水老街散散步，雖然現在的老街已經很商業化，但依然保留許多古蹟建築，所以也算是很有特色的地方。除了鐵蛋、阿給、魚丸這些名產外，這裡還有烤魷魚、小管等一些海鮮小吃，也常常會有街頭藝人駐唱，Jennifer最喜歡的就是點一份烤魷魚、坐著聽街頭藝人唱歌度過午後，因為老街道路還算開闊，所以也蠻適合一家大小一起來逛逛，假日也會見到許多小孩在這玩耍。

麻吉奶奶鮮奶麻糬 | 1 小時

當然這次因為我們已經吃飽了就沒有再吃魷魚，但經過麻吉奶奶，Jennifer還是忍不住，畢竟女人總有兩個胃，正餐裝滿後接著就是要填滿裝甜點的胃了。但其實不怪Jennifer，這家麻糬連Eason都覺得很特別，有別於傳統麻糬，他們是用鮮奶製作，純白色麻糬看起來好像液體牛奶，吃起來Ｑ彈卻不黏牙，搭配多種配料都超適合，難怪常常座無虛席。

滬尾偕醫館 | 15 分鐘

吃完飯後甜點後，我們繼續往老街尾端漫步，越向後走會見到越古色古香的景致，雖然少了許多店家但多出來的是充滿歷史紅磚牆的建築，彷彿回到過去一般。經過馬偕石像公園後就會看到滬尾偕醫館，這看起來不起眼的小房子可大有來頭，它是台灣北部的第一家醫院，也是馬偕牧師行醫與傳教的場所唷，目前裡面開放參觀也記載很多馬偕與淡水的歷史，是個很有特色的地方呢！

臺灣基督長老教會淡水教會 | 21 分鐘

接著在醫館的旁邊是一棟哥德復興式的建築，非常典雅、完全不像現在的風格，它是淡水禮拜堂，也是當地著名的紅磚結構，至今逾80年未見風化，可見技術了得。而尖拱窗也是一大特色，尖拱內雙子彈形窗飾有引導視線上達穹蒼之效，這裡還有Jennifer喜歡而歐洲教堂常見的玫瑰窗，整體建築物相當雅致，不說還以為在歐洲呢！

齊柏林空間 | 1 小時

逛古蹟曬了一下太陽就昏昏欲睡，肯定要找個有冷氣的地方吧！這次來到Eason一直很喜歡的齊柏林空間，說到愛台灣，我想沒有人比齊柏林齊導更為熱衷了，祂的看見台灣也讓全世界都一起看見，可以說是台灣空拍的啟蒙，而在齊導離開後，齊柏林空間匯集齊導超過60萬幅珍貴影像作品，讓台灣的美可以延續下去，由於留下的作品很多，空間定期會更換主題展覽，讓Eason每次去都有新鮮感，不但更了解台灣，看見台灣的壯闊也培養了不少內涵。

淡水長堤 | 1 小時

逛了一段時間又看了展覽也累了，約會行程當然就是要輕鬆愜意，當然是找間咖啡店好好地看看海。長堤的食物還算可以，但厲害的應該是這裡可以看到的風景，二樓的室外區直接面對八里的觀音山，美的彷彿就是一幅畫，既能放鬆也能拍美照，絕對是屬於網美景點的咖啡店類型，而且還是寵物友善餐廳，也適合帶著毛小孩來走走。

朝日夫婦 | 1 小時

喝完咖啡後，我們還很貪心的去一旁吃有名的朝日夫婦，約會就是不停地吃吃喝喝你們說是吧！在炎熱的夏天來碗日式沖繩刨冰絕對消暑，朝日夫婦的店面不大，但特別精緻也設計得很日式。除了冰本身的顏色特別吸睛之外，地理位置也很有優勢，就在能看到夕陽的滬尾漁港，坐在小漁港吃冰看海是不是就像日本電影裡常見的畫面呢~

滬尾漁港 | 1 小時

而滬尾漁港是Eason最喜歡的景點，除了夕陽時間可以拍拍照，這裡的氣氛特別的恬靜，給人一種歲月靜好的感覺，傍晚會有很多人坐在左紅堤上釣魚、聊天喝酒，隨著這裡的改建，現在也有著許多特色店家，除了冰店、咖啡廳外還有自助畫室，可以望著海、畫畫油畫，體驗完全不一樣的生活方式。

淡水情人橋) | 1 小時

隨著傍晚時分，我們也緩步移動到漁人碼頭，這裡的地標情人橋也是個非常適合拍夕陽的地點，搭配著橋上的小小人影、畫面非常有張力，在這個時間除了可以在碼頭及木棧道走走，也可以去旁邊的漁人舞台聽聽歌，也是很愜意的行程。

漁人碼頭 | 1 小時

接著8點就是今晚的重頭戲啦！一年一度的淡水漁人碼頭煙火，施放長達15分鐘的海景煙火，同樣是以情人節為題材，命名為「愛戀漁人」煙火，特別用情侶笑臉、愛心的造型煙火創造獨特亮點，此外今年還增加了水舞光雕秀，不得不說真的一年辦得比一年好呢！

國立臺北藝術大學 | 10 分鐘

在煙火結束後散場離開淡水也已經九點多了，這裡的店家也大多都休息了，所以我們選擇直接離開淡水，回程的路上Eason來到了他的私房景點：北藝大，沒錯就是台北藝術大學，特別的是這裡在半山腰，也比較少人知道，殊不知這裡的夜景非常美，可以看到圓山、101同框，是個約會的好地方，是不是很浪漫呢？

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延伸閱讀：新北淡水｜靠北海邊走走(三)-「愛戀漁人」淡水煙火之一日約會提案

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