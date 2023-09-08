即時影像璀璨登場！隨時隨地觀賞九份山城魅力

夕陽西下時分，餘暉將九份染上金黃色，山、海絕景宛如置身畫中。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】2022年7月新北市觀光旅遊局上架了境內第1支「淡水漁人碼頭」即時影像後，2023年6月再增設第2支的「中和烘爐地」即時影像，短短一個月就吸引許多網友點擊，觀看新北市的百萬夜景，本月宣布打造了第3支的「九份」即時影像隆重登場，選定在位於九份的制高點「開成殿」架設，帶給觀影人風華絕代的山城美景。

新架設的九份即時影像，以超低照度、高畫質的鏡頭，在接近無光的情況下也能拍出清晰的影像，適合九份山城迷幻多變的夜間拍攝，呈現出更美、更細膩的夜景星空。開成殿的遼闊視野能俯瞰整個九份聚落，還能眺望遠方的基隆山、基隆嶼以及濱海公路上的深澳漁港，尤其每到日落時分，餘暉將九份染為金黃，山海絕景有如置身畫中，入夜後更增添了如寶石般閃耀的海上漁火，華燈初上令人讚嘆不已。

▲不想出門人擠人看煙火，舒舒服服在家就可透過新北市的烘爐地即時影像，將大稻埕煙火盡收眼底。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

3支即時影像，都能在「新北旅客 New Taipei Tour」官方 YouTube 頻道24小時不間斷觀看，其中「淡水漁人碼頭」和「中和烘爐地」2支即時影像，觸及高達92萬次的觀看次數。建置在「淡水漁人碼頭」的即時影像因位置優越，將配合新北市暑期強檔活動「2023淡水漁人碼頭煙火秀」於9/10同步線上播放現場的絢爛煙火。另外位於地勢較高的烘爐地，也能欣賞到「大稻埕夏日節」中的精彩煙火，只要鎖定「新北旅客 New Taipei Tour」官方 YouTube 頻道，在鏡頭的彼端也能大飽眼福。

▲華燈初上，九份山城漸入傍晚街燈點亮，浪漫迷人。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

風華絕代的九份山城美景，早期因盛產金礦而吸引掏金客湧入，造就了繁華的傳統老街、復古的建築和特色坡地景觀，有如動畫裡的夢幻山城，無論白日或夜晚，九份的唯美氛圍皆呈現獨特魅力的景觀，也成為攝影愛好者拍攝的首選地點和國際旅客來臺的熱門觀光景點，因此也成為設置第3支即時影像點位的考量之一。

新北市觀光旅遊局歡迎民眾除了透過線上24小時即時影像觀賞境內美景外，也可以親自造訪有山、有海、有歷史人文、有特色美食等豐富觀光資源的新北市，處處都值得旅人漫遊。更多景點及遊程資訊也可上「新北市觀光旅遊網」或「新北旅客Facebook粉絲專頁」查詢。

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