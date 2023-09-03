揪好友拍美圖！板橋河濱邂逅鳳凰木紅傘景緻 花開美景拍好拍滿
【旅奇傳媒/編輯部報導】時序已進入立秋，新北市河濱自行車道旁，板橋新海橋至大漢橋間，如火焰般艷紅的鳳凰木姍姍來遲綻放中，赤紅的花朵點綴著綠意盎然的河濱公園，為河濱自行車道染上華麗的畫面。
鳳凰木又名「火鳳凰」，是極具觀賞性的景觀樹木，由於紅色花朵隨著樹冠橫展而下垂，生動猶如鳳凰飛舞於河濱綠油油的草地上，耀眼奪目。鳳凰木往年約5月底至6月初畢業的季節盛開，今年新北河濱鳳凰木卻姍姍來遲在8月悄悄綻放，讓遊客可以欣賞最後一波鳳凰木宛如紅傘的自然美景。鳳凰木花滿時，將整條自行車道染得火紅一片。
此外，鳳凰木又名「影樹」，因羽狀複葉將樹冠覆蓋呈傘狀，成為有效的遮蔭樹，可駐足樹下休憩乘涼。在休憩乘涼時，抬頭欣賞著鳳凰木，陽光越充足、花朵越鮮豔，是讓人難以忽視的花開美景。
原產於非洲馬達加斯加的鳳凰木，更被譽為「世界色彩最鮮艷的喬木」，如此美艷的天然景觀，展現萬物欣欣向榮之貌。新北市河濱公園好似有位魔術師，在不同季節裡施展魔法，將自行車道妝點得煥然一新。鳳凰木盛開的地點就位於新北大漢溪右岸新海橋至大漢橋間的河濱公園，遊客可趁著好天氣至新北河濱遊玩，享受夏末限定的獨特景觀，漫遊騎乘單車，欣賞艷紅花朵盛放，是夏日有益身心的活動之一。
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