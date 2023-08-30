玩夏北海岸！白沙灣挑戰「10米天空滑梯」 海灣放電派對等你來

「玩夏北海岸」活動，氣墊樂園令人期待。 圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處（簡稱北觀處）於中角灣、淺水灣及白沙灣，打造一系列夏日刺激好玩的「玩夏北海岸」活動，最後一波白沙灣「海灣放電派對」，即日起至9/10期間限定開放！

▲白沙灣「海灣放電派對」。 圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

為期16天的驚喜活動將特別準備了兩座令人興奮的大型氣墊滑梯，讓大小朋友能夠一起共度歡樂時光！其中包括高聳立於美麗的沙灘上的巨型「天空滑梯」，長達40公尺、高達10公尺，充滿刺激與挑戰感，讓人彷佛置身於遊樂園的奇幻世界。光看都能感覺到無比刺激！此外，現場也特別為3歲以上至12歲以下的小朋友設置專屬兒童滑梯，讓親子共遊白沙灣，一起體驗這場刺激好玩的「海灣放電派對」。

▲「玩家俱樂部」。 圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

▲SUP 立槳教學，悠悠海洋間。 圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

北觀處處長方正光表示：「玩夏北海岸系列活動，自8/1推動以來，已感受到民眾的熱烈迴響，本週壓軸登場的白沙灣「海灣放電派對」更是融合了歡樂、刺激與美景的活動體驗，誠摯邀請大家把握機會，前來北海岸親身體驗三個不同主題的特色活動，為夏日留下美好難忘的回憶。」

玩夏北海岸系列活動熱烈進行中！其中獲得許多好評回饋的中角灣「海灣極限玩家」推出的1199元 SUP、衝浪體驗套票，除了祭出不到市面售價的 SUP、衝浪體驗6折優惠，另外還包含了台灣好行的交通卡、期間限定的「玩家俱樂部」免費飲品以及周邊活動店家的消費券！超優惠的套票內容邀請民眾手刀搶購！欲了解更多訊息請上北觀處官方網站、官方粉絲團。

8/12-9/30於淺水灣推出「海灣浪漫假期」搭配七夕情人節主題「藍白漫戀裝置」，以戀愛中不同的階段呈現主題，藍白相間的浪漫裝置座落於海岸線步道，要讓來參與的民眾們重溫愛情的美好時刻，另外現場也設置了長約80公尺夢幻的「閃光限定」追光海岸步道，白天和夜晚都會有不同的感受。

另外，還記得今年野柳石光夜訪女王活動於草地區展出「富麗花園 女王盛宴」女王與公主對望場景嗎？即日起每晚6時30分至10時在三芝淺水灣停車場入口旁展出，別錯過夜裡與女王、公主相遇的機會！

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