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藍皮解憂號來台北了！北宜專列再送「藍皮限定造型便當」

欣傳媒／ 欣傳媒
圖片／雄獅旅遊
圖片／雄獅旅遊

2023臺灣文博會即將登場，今年規模更甚以往，展覽場域擴大至國家鐵道博物館、華山1914文化創意產業園區、松山文創園區等地。配合國家鐵道博物館前導活動，雄獅旅遊獨家營運的「藍皮解憂號觀光列車」，首度從南迴線移師台北，限期9月9日至17日每日一趟次往返南港－宜蘭，單程票價450元，再送「藍皮限定柴油客車造型便當」、紀念車票、專屬禮品、導覽等好康，8月30日10點於雄獅旅遊官網搶先開賣！

藍皮解憂號修復後首度移師台北，9月9日至17日往返南港-宜蘭，單程票價450元，，再送「藍皮限定柴油客車造型便當」；圖片／雄獅旅遊
藍皮解憂號修復後首度移師台北，9月9日至17日往返南港-宜蘭，單程票價450元，，再送「藍皮限定柴油客車造型便當」；圖片／雄獅旅遊

雄獅旅遊表示，「藍皮解憂號觀光列車」修復後首度運行北部鐵道，共有4節客座車廂及1節策展車廂，每趟次最多可載運160名旅客，南港－宜蘭去程將走讀曾為台灣煤礦最大產區、現為可愛貓村的侯硐車站，並前往秘境大里車站，從月台天橋上能眺望太平洋；回程則有宜蘭的大門－頭城車站，以及黃金山城－瑞芳車站。策展車廂也將以「流動的往事：景框內外的藍皮記憶」為主題，在專業導覽人員帶領之下，搭上藍皮重回舊時光的流金歲月。

「藍皮限定柴油客車造型便當」限量推出，兩大人氣主菜為紹興雞腿及蔗香櫻桃鴨；圖片／雄獅旅遊
「藍皮限定柴油客車造型便當」限量推出，兩大人氣主菜為紹興雞腿及蔗香櫻桃鴨；圖片／雄獅旅遊

此外，藍皮解憂號觀光列車將於10月23日迎接2週年紀念，雄獅旅遊除了推出週年紀念款商品「解憂符」、滿額禮、四人同行一人免費等優惠外，更會在周年當天舉辦為期一週的「藍皮年代復古趴」慶祝活動。同時，藍皮解憂號觀光列車「第10萬名旅客」預估將於9月初出現，幸運兒可獨得一年內不限次數藍皮列車車票，以及台鐵大禮包、枋客文旅雙人景觀套房等大獎。

藍皮解憂號 X ISLAND133 限定快閃櫃即日起至10/15登陸松山文創園區；圖片／雄獅旅遊
藍皮解憂號 X ISLAND133 限定快閃櫃即日起至10/15登陸松山文創園區；圖片／雄獅旅遊

引起復古火車熱潮的藍皮解憂號觀光列車，周邊商品受到粉絲的青睞，藍皮解憂號 X ISLAND133 限定快閃櫃即日起至10/15登陸松山文創園區，位於松菸的ISLAND133夏季策劃以旅遊為主題，以快閃櫃的方式限定販售藍皮解憂號週邊商品，讓旅客到松菸也能感受到藍皮的復古浪漫。

今夏藍皮解憂號上市「解憂南風季」商品系列，推出藍皮運動毛巾、解憂港口茶、南風扇等限定商品；圖片／雄獅旅遊
今夏藍皮解憂號上市「解憂南風季」商品系列，推出藍皮運動毛巾、解憂港口茶、南風扇等限定商品；圖片／雄獅旅遊

今夏藍皮解憂號上市「解憂南風季」商品系列，以南島的風為主題，延續藍皮一貫的復古台式質感，推出藍皮運動毛巾、解憂港口茶、南風扇等限定商品，港口茶被譽為是恆春三寶之一，種植在全台灣最南端的茶園，長時間的日曬加上海風吹拂，帶有味甘、喉潤、醇香、耐泡等獨特口感，入口醇厚，尾韻沁人心脾，不啻為「解憂」港口茶。

2023年藍皮北行行程頁：https://reurl.cc/mDa0GW

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撰文／方雯玲

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/213764

觀光 復古 便當

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