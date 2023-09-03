與美味早餐的相遇！由三兄弟掌廚的三重新開早午餐店，裝潢文青、蛋餅酥脆且爆餡

三重新開的早午餐店，由三兄弟掌廚，店名也因此取名為「弎兄弟早午餐」，店門裝潢很文青，但也蠻容易走過沒注意就錯過。

弎兄弟早午餐店內裝潢一樣很網美，有韓式咖啡店的fu，白色為主的設計，簡約雅緻，角落的布置、搭配許多植栽，每個角落都好拍。

座位數不算多，尖峰用餐時段可能需要等。

弎兄弟早午餐菜單，以漢堡、熱壓吐司、蛋餅為主，7/7~8月試營運，來用餐的時候有9折的優惠（不確定到什麼時候）。

餐點加價75元升級套餐，奶酪、沙拉選1＋飲料一杯，兩父子不愛吃生菜沙拉，所以都選了原味奶酪，口感很軟且奶香濃郁，大人小孩都喜歡。

玻璃杯頗有質感。

無糖的紅烏龍茶不澀口，淡淡的烏龍茶香很芳香，適合不愛甜的朋友。

加了鮮奶的紅茶歐蕾，鮮奶的比例偏高，奶味覆蓋了茶香，加上甜度比較高，比較喝不習慣。

弎兄弟早午餐的蛋餅是很受推薦的一款料理，口味是小孩指定的打拋豬蛋餅（NT.80），光看就很酥脆的蛋餅，一咬當然十分酥脆，卡滋卡滋的像是餅乾般的脆，內餡打拋豬味道香而帶微辣感，給的飽滿，而且沒有過多肥肉讓人感到油膩感。

漢堡的賣相很可愛，上頭還插了小旗子。

不是一般的芝麻漢堡包，口感外酥內鬆軟。

點了照燒豬排漢堡和花生醬豬排堡，只差在口味不一樣，一個是照燒一個是花生醬，配料則是相同的，生菜、煎蛋、番茄、豬排，豐富性是到位的。

照燒豬排漢堡（NT.90）的照燒醬甜鹹甜鹹，整體口感較為濕潤。

給了一大坨花生醬的花生醬豬排堡(NT.90)，不是平均擠在漢堡內，導致吃的時候會吃到整坨花生醬。花生醬濃稠香濃，甜度不高，整體的風味更有層次感，喜歡花生醬的朋友可以考慮。

弎兄弟早午餐價格稍高但品質好，無論是餐點還是環境都讓人覺得很舒服，蛋餅跟漢堡各有特色，想來場好吃早餐的相遇，優於許多連鎖早餐店，想吃好一點、精緻一點，三重多了一個新選擇。

弎兄弟早午餐 | IG

地址：新北市三重區重新路四段124號一樓

營業時間：08:30–14:30（週一公休）

文章來源：Irene's 食旅．時旅 FB：Ireneの吃喝玩樂

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