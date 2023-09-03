快訊

影／溪水暴漲土石流沖毀道路變河流 宜蘭碧候民眾驚險逃

長榮航空飛米蘭航班 旅客病故轉降亞塞拜然

彰化縣議員本屆落選頭吳韋達 宣布退出時代力量

與美味早餐的相遇！由三兄弟掌廚的三重新開早午餐店，裝潢文青、蛋餅酥脆且爆餡

Irene's 食旅．時旅／ 文、圖／Irene

udn走跳美食／Irene

三重新開的早午餐店，由三兄弟掌廚，店名也因此取名為「弎兄弟早午餐」，店門裝潢很文青，但也蠻容易走過沒注意就錯過。

弎兄弟早午餐店內裝潢一樣很網美，有韓式咖啡店的fu，白色為主的設計，簡約雅緻，角落的布置、搭配許多植栽，每個角落都好拍。

座位數不算多，尖峰用餐時段可能需要等。

弎兄弟早午餐菜單，以漢堡、熱壓吐司、蛋餅為主，7/7~8月試營運，來用餐的時候有9折的優惠（不確定到什麼時候）。

餐點加價75元升級套餐，奶酪、沙拉選1＋飲料一杯，兩父子不愛吃生菜沙拉，所以都選了原味奶酪，口感很軟且奶香濃郁，大人小孩都喜歡。

玻璃杯頗有質感。

無糖的紅烏龍茶不澀口，淡淡的烏龍茶香很芳香，適合不愛甜的朋友。

加了鮮奶的紅茶歐蕾，鮮奶的比例偏高，奶味覆蓋了茶香，加上甜度比較高，比較喝不習慣。

弎兄弟早午餐的蛋餅是很受推薦的一款料理，口味是小孩指定的打拋豬蛋餅（NT.80），光看就很酥脆的蛋餅，一咬當然十分酥脆，卡滋卡滋的像是餅乾般的脆，內餡打拋豬味道香而帶微辣感，給的飽滿，而且沒有過多肥肉讓人感到油膩感。

漢堡的賣相很可愛，上頭還插了小旗子。

不是一般的芝麻漢堡包，口感外酥內鬆軟。

點了照燒豬排漢堡和花生醬豬排堡，只差在口味不一樣，一個是照燒一個是花生醬，配料則是相同的，生菜、煎蛋、番茄、豬排，豐富性是到位的。

照燒豬排漢堡（NT.90）的照燒醬甜鹹甜鹹，整體口感較為濕潤。

給了一大坨花生醬的花生醬豬排堡(NT.90)，不是平均擠在漢堡內，導致吃的時候會吃到整坨花生醬。花生醬濃稠香濃，甜度不高，整體的風味更有層次感，喜歡花生醬的朋友可以考慮。

弎兄弟早午餐價格稍高但品質好，無論是餐點還是環境都讓人覺得很舒服，蛋餅跟漢堡各有特色，想來場好吃早餐的相遇，優於許多連鎖早餐店，想吃好一點、精緻一點，三重多了一個新選擇。

弎兄弟早午餐 | IG

地址：新北市三重區重新路四段124號一樓

營業時間：08:30–14:30（週一公休）

文章來源：Irene's 食旅．時旅 FB：Ireneの吃喝玩樂

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

漢堡 早午餐 豬排 蛋餅 早餐 三重美食

相關新聞

與美味早餐的相遇！由三兄弟掌廚的三重新開早午餐店，裝潢文青、蛋餅酥脆且爆餡

udn走跳美食／Irene 三重新開的早午餐店，由三兄弟掌廚，店名也因此取名為「弎兄弟早午餐」，店門裝潢很文青，但也蠻容易走過沒注意就錯過。 弎兄弟早午餐店內裝潢一樣很網美，有韓式咖啡

揪好友拍美圖！板橋河濱邂逅鳳凰木紅傘景緻 花開美景拍好拍滿

【旅奇傳媒/編輯部報導】時序已進入立秋，新北市河濱自行車道旁，板橋新海橋至大漢橋間，如火焰般艷紅的鳳凰木姍姍來遲綻放中，赤紅的花朵點綴著綠意盎然的河濱公園，為河濱自行車道染上華麗的畫面。 鳳

網美系餐酒水煙館！ 忠孝敦化「VANA Taipei」夢幻波希米亞風超好拍

2022年開幕的網美餐酒水煙館「VANA Taipei」鄰近捷運忠孝敦化站，融合波西米亞、北歐異域風情，好吃、好喝、好抽又好拍，躍登東區超人氣打卡新地標。

黑蒜、辛麻、味噌、雞豚！ 湯頭很有特色的林口「天鳥拉麵」藏在黃昏市場裡 口味濃郁不死鹹

udn走跳美食／Irene 林口隱藏版好吃拉麵店，天鳥拉麵藏在黃昏市場裡的拉麵店，評論高達4.8分，一開門馬上客滿，受歡迎的程度可見一斑。場前方的信義路兩旁有不少汽車停車格可停，開車前來不必煩惱

愈夜愈美麗！ 2023八里左岸「城市沙雕+光雕展」古埃及神話浪漫傳奇之旅

udn走跳旅遊／大海愛上藍天 2023八里最新沙雕展在八里左岸浪漫展開，展期一直到2023/10/17，夜晚還有光雕秀可欣賞，白天沿著海邊看沙雕，而夜晚就搖身一變成為城市光廊超夢幻的，必拍場

新開幕隱密樹屋咖啡廳！新北「樹下食光」充滿童趣 是小朋友放風好去處

udn走跳美食／水晶 這次到萬里發現了一家好可愛的咖啡廳「樹下食光」，新開幕不久才三個月，就在靠近金山區交界處小巷弄內，特別的是咖啡廳就蓋在樹下，二樓的座位區就是小時候看湯姆歷險記一直肖想好想要

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦