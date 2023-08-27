輕鬆探訪山海魅力！「716皇冠北海岸線」超值套票63折起 8月底前享9折優惠

喜歡探索特色美食嗎？想嘗試看看健康的蔬食料理嗎？今天就要來介紹這家讓葷食者也愛上的EVB馬來西亞風味蔬食餐酒館給大家！EVB餐酒館（Exotic Vege Bar），是去年在微風廣場新開幕的馬來西亞風味素食餐酒館，這裡提供了各式各樣的蔬食美食外，還有迷人悠閒的環境，以及好喝的調酒，來到這裡絕對可以讓你重新認識素食的魅力。無論你是純素、五辛素還是蛋奶素，甚至是葷食者，EVB都能滿足你的口腹之慾，讓你享受多種不同風味的美味料理。

2023-08-23 11:00