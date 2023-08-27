輕鬆探訪山海魅力！「716皇冠北海岸線」超值套票63折起 8月底前享9折優惠
【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著全球疫情趨緩各地旅遊解封，交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處（以下稱北觀處）為響應綠色旅遊及讓國內外旅客輕鬆探訪皇冠海岸山海魅力，8月起推出6款「台灣好行－716皇冠北海岸線」主題旅遊套票，即日起至8/31至各通路購買套票享9折優惠。
從台北出發使用套票所附交通票證，到淡水轉乘716皇冠北海岸線（淡水公車站第5區，請依地面候車線排隊上車），於北海岸指定商家出示套票即可兌換相關產品，歡迎旅客多加利用主題套票暢遊北海岸！
廣受好評的皇冠北海岸線套票，今年延續熱門主題推出6款超值套票，包含「野柳經典女王遊」、「北海岸悠遊下午茶」、「中角灣FUN浪一夏」、「朱銘藝文好時光」、「萬金溫泉享樂趣」及「北海岸橘世代樂活遊」，以「北北基好玩卡交通暢遊一日券」包裝野柳地質公園／朱銘美術館門票、中角灣衝浪／SUP或金山萬里溫泉體驗、淺水灣／中角灣熱門咖啡館下午茶組合、金山在地伴手禮及甜品等。其中今年全新套票「北海岸橘世代樂活遊」帶你享用新鮮海味美饌及山景泡湯體驗。
北觀處方正光處長表示，北海岸最著名的野柳地質公園以其獨特地質景觀享譽國際，皇冠北海岸線景點接駁公車從淡水出發，終點站即為野柳地質公園，沿途行經淺水灣、白沙灣、石門婚紗廣場、富貴角燈塔、石門洞、中角灣、朱銘美術館、金山老街、金山萬里溫泉區、國聖埔等站。
交通部觀光局自即日起至明年8/31推出，持電子票證如悠遊卡、一卡通等搭乘此路線，全票不分平假日享半價優惠；持有「TPASS行政院通勤月票－基北北桃都會通」者亦適用。
「皇冠北海岸線優惠套票」最低新臺幣250元起，可於易遊網台北車站實體門市購買取票，線上通路包含易遊網、鳳凰旅遊及可樂旅遊等，即日起至8/31前購買享9折優惠，套票使用期限至明年6/30止。
另外，搭配北觀處「玩夏北海岸－中角灣活動」，8/1-9/30推出「活動限定－中角灣Fun浪一夏」套票優惠價1,199元（原價1,999元），喜歡水上活動的民眾請把握本次限定優惠！（註：本活動專案無提供8月底前訂購之9折優惠。）
路線套票、路線、班次等最新訊息，請參閱「台灣好行」或「北觀處」官網。
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