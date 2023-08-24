身心都療癒！基隆「長榮桂冠酒店」暑假限定海洋探索 冒險又好玩

【圖／文：行遍天下】

「謝謝和我們一同守護海洋！」退房時間，長榮桂冠酒店（基隆）大廳聚集一群孩子等候領取「2023海洋保育小縱隊成員證書」和紀念徽章，他們不僅於入住期間完成守護海洋集點任務，未來也會努力做到「拯救海洋的10件事」，小小的心中，種下大大的種子。

▲親子旅客入住可領取「海洋保育小縱隊」任務卡，在各樓層一邊學習海洋知識一邊集點。





培養海洋保育小尖兵

遼闊的山景與美麗的海港，加上碧海藍天下的遊輪，長榮桂冠酒店（基隆）一直是親子旅客共賞大船入港的住宿佳選，酒店員工有感而發：「基隆若是少了海洋，城市就不會如此美麗，我們距離海洋這麼近，更需要宣導海洋保育的重要。」近年，台灣企業推動永續目標ESG不遺餘力，長榮桂冠酒店（基隆）今年夏天推出的「海洋保育小縱隊」任務卡，強調做中學、玩中學，讓入住小房客透過集點活動，認識海廢與保護海洋的重要，並且學習垃圾分類、減少垃圾產生，不使用瓶裝水、養成自備環保餐具的好習慣，讓永續海洋概念深植心中。

親子旅人可以在不同樓層邊玩邊集章，或選擇入住12樓環保樓層的家庭親子房，從梯廳的海洋教育開始學習。此外，飯店還串連周邊人氣景點異業結合，包括：和平島地質公園、潮境智能館、海洋科學博物館等景點，一起推廣海洋保育理念。

▲選擇環保住宿專案可加價入住活動樓層的指定房型，有貼心準備的兒童帳篷和玩偶。





景觀泳池好療癒 海鮮料理大滿足

下榻長榮桂冠酒店（基隆），孩子玩得過癮，爸媽也得放鬆。酒店除了提供140間舒適的山景房、海港房，設備齊全的六樓健身中心，附有烤箱、蒸氣室、按摩浴池及電腦健身房等現代休閒設備，最受親子旅客喜愛的希臘風情室內溫水游泳池，全長15公尺、水溫約26℃至28℃，視野與海洋平行，無論晴天雨天都能自在暢遊，沉浸基隆港灣的浪漫。

▲溫水泳池水溫維持在26℃-28℃，親子戲水不受天氣影響。

位在高樓層的咖啡廳左擁群山，右攬太平洋上的基隆嶼，咖啡廳主打「專屬山海城市的味蕾饗宴」，供應自助午晚餐和下午茶，是基隆市民家庭聚會的絕佳場所，主廚精選當季食材，推出各種海鮮、肉品、季節料理，也深受旅客喜愛，用餐的同時還能俯瞰基隆海灣與船舶，遠眺虎仔山與「KEELUNG」地標公園，身心皆療癒。

▲位於19樓的海景咖啡廳有大窗戶欣賞出海口與神似機械長頸鹿的貨櫃碼頭起重機。

▲18樓咖啡廳供應多種生魚片和海鮮料理。





飯店資訊

長榮桂冠酒店（基隆）

地址：基隆市中正區中正路62之1號

電話：02-2427-9988

網址：www.evergreen-hotels.com/branch/Keelung





1.每張票券價格$3,999，可入住海景雙人房一晚，含早餐2客。

2.週五每房每晚加價$400，週六及國定假日每房每晚加價$1,300。

3.7/1-8/31每房每晚加價$700，週六每房每晚加價$2,000。

4.12/31每房每晚加價$2,100。

使用菁鑽券注意事項

*農曆春節期間得依本券票面金額視同現金折抵並補足當日售價差額。

*如指定入住其他房型，需另付房價差額。

*平假日定義及展期(節慶)活動使用方式，請參閱飯店行事曆或官網公告。

環保住宿專案

1.即日起至8/31優惠價：山景雙人房（雙床）$4,549起，山景四人房$7,249（指定活動樓層房型$7,549，提供兒童帳篷，限量2間）

2.9/1-12/29優惠價：山景雙人房（雙床）$3,849起，山景四人房$6,549（指定活動樓層房型$6,849，提供兒童帳篷，限量2間）

訂房注意事項

* 本專案含早餐但不提供一次性備品（小瓶裝洗髮精、沐浴乳、潤髮乳及乳液，以及牙刷、牙膏、刮鬍刀、梳子、棉花棒、拖鞋等)。活動樓層首推不提供瓶裝礦泉水，退房時將垃圾分類，一起讓地球更乾淨。

* 週五或旺日入住，每房每晚須加價$400。

* 週六、國定假日及連續假日須加價$1,300。

*本專案為響應環保，房內不提供備品，如需備品請改訂其它住房專案。

*本酒店保留活動調整及變更之權利，各項更新事宜將以官網最新公告為主。





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