身心都療癒！基隆「長榮桂冠酒店」暑假限定海洋探索 冒險又好玩
【圖／文：行遍天下】
「謝謝和我們一同守護海洋！」退房時間，長榮桂冠酒店（基隆）大廳聚集一群孩子等候領取「2023海洋保育小縱隊成員證書」和紀念徽章，他們不僅於入住期間完成守護海洋集點任務，未來也會努力做到「拯救海洋的10件事」，小小的心中，種下大大的種子。
培養海洋保育小尖兵
遼闊的山景與美麗的海港，加上碧海藍天下的遊輪，長榮桂冠酒店（基隆）一直是親子旅客共賞大船入港的住宿佳選，酒店員工有感而發：「基隆若是少了海洋，城市就不會如此美麗，我們距離海洋這麼近，更需要宣導海洋保育的重要。」近年，台灣企業推動永續目標ESG不遺餘力，長榮桂冠酒店（基隆）今年夏天推出的「海洋保育小縱隊」任務卡，強調做中學、玩中學，讓入住小房客透過集點活動，認識海廢與保護海洋的重要，並且學習垃圾分類、減少垃圾產生，不使用瓶裝水、養成自備環保餐具的好習慣，讓永續海洋概念深植心中。
親子旅人可以在不同樓層邊玩邊集章，或選擇入住12樓環保樓層的家庭親子房，從梯廳的海洋教育開始學習。此外，飯店還串連周邊人氣景點異業結合，包括：和平島地質公園、潮境智能館、海洋科學博物館等景點，一起推廣海洋保育理念。
景觀泳池好療癒 海鮮料理大滿足
下榻長榮桂冠酒店（基隆），孩子玩得過癮，爸媽也得放鬆。酒店除了提供140間舒適的山景房、海港房，設備齊全的六樓健身中心，附有烤箱、蒸氣室、按摩浴池及電腦健身房等現代休閒設備，最受親子旅客喜愛的希臘風情室內溫水游泳池，全長15公尺、水溫約26℃至28℃，視野與海洋平行，無論晴天雨天都能自在暢遊，沉浸基隆港灣的浪漫。
位在高樓層的咖啡廳左擁群山，右攬太平洋上的基隆嶼，咖啡廳主打「專屬山海城市的味蕾饗宴」，供應自助午晚餐和下午茶，是基隆市民家庭聚會的絕佳場所，主廚精選當季食材，推出各種海鮮、肉品、季節料理，也深受旅客喜愛，用餐的同時還能俯瞰基隆海灣與船舶，遠眺虎仔山與「KEELUNG」地標公園，身心皆療癒。
飯店資訊
長榮桂冠酒店（基隆）
地址：基隆市中正區中正路62之1號
電話：02-2427-9988
網址：www.evergreen-hotels.com/branch/Keelung
1.每張票券價格$3,999，可入住海景雙人房一晚，含早餐2客。
2.週五每房每晚加價$400，週六及國定假日每房每晚加價$1,300。
3.7/1-8/31每房每晚加價$700，週六每房每晚加價$2,000。
4.12/31每房每晚加價$2,100。
使用菁鑽券注意事項
*農曆春節期間得依本券票面金額視同現金折抵並補足當日售價差額。
*如指定入住其他房型，需另付房價差額。
*平假日定義及展期(節慶)活動使用方式，請參閱飯店行事曆或官網公告。
環保住宿專案
1.即日起至8/31優惠價：山景雙人房（雙床）$4,549起，山景四人房$7,249（指定活動樓層房型$7,549，提供兒童帳篷，限量2間）
2.9/1-12/29優惠價：山景雙人房（雙床）$3,849起，山景四人房$6,549（指定活動樓層房型$6,849，提供兒童帳篷，限量2間）
訂房注意事項
* 本專案含早餐但不提供一次性備品（小瓶裝洗髮精、沐浴乳、潤髮乳及乳液，以及牙刷、牙膏、刮鬍刀、梳子、棉花棒、拖鞋等)。活動樓層首推不提供瓶裝礦泉水，退房時將垃圾分類，一起讓地球更乾淨。
* 週五或旺日入住，每房每晚須加價$400。
* 週六、國定假日及連續假日須加價$1,300。
*本專案為響應環保，房內不提供備品，如需備品請改訂其它住房專案。
*本酒店保留活動調整及變更之權利，各項更新事宜將以官網最新公告為主。
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