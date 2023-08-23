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深藏台北微風的素食餐酒館—EVB馬來西亞風味蔬食餐酒館，絕對衝破肉食主義者的五感想像！

聯合新聞網／ ReadyGo出發前
圖片來源/ @ReadyGo
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喜歡探索特色美食嗎？想嘗試看看健康的蔬食料理嗎？今天就要來介紹這家讓葷食者也愛上的EVB馬來西亞風味蔬食餐酒館給大家！EVB餐酒館（Exotic Vege Bar），是去年在微風廣場新開幕的馬來西亞風味素食餐酒館，這裡提供了各式各樣的蔬食美食外，還有迷人悠閒的環境，以及好喝的調酒，來到這裡絕對可以讓你重新認識素食的魅力。無論你是純素、五辛素還是蛋奶素，甚至是葷食者，EVB都能滿足你的口腹之慾，讓你享受多種不同風味的美味料理。

台北美食推薦：EVB馬來西亞風味蔬食餐酒館

菜色介紹

圖片來源/ @ReadyGo
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這家位於微風廣場的餐酒館相當隱密，但絕對值得一探究竟。菜單上有各式各樣的選擇，如果你有選擇困難症，也不用擔心。店員會用心地介紹每道菜的口感和特色，讓你做出最好的選擇。這裡主打馬來西亞風味的蔬食。無論是素食主義者還是尋找新鮮和有趣的體驗，都能在這品嚐到正宗的馬來西亞菜餚，用新鮮的蔬菜、香料和獨特的調味料，精心烹飪出美味的菜餚，帶來一場令人驚艷的素食饗宴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖片來源/ @ReadyGo
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EVB不僅關注食物的口感和味道，還注重飲食的平衡和營養價值。無論今天想來點輕盈的沙拉、道地的肉骨茶、美味的咖哩寬麵或是多種美味的小吃，這裡通通都有。除了豐富的菜色外，這裡還有精心調配的酒單，加入斑蘭葉、馬薩拉香料等東南亞特色食材後，每一杯調酒都有著濃濃的異國風味。無論喜歡甜一點，還是酒感重一點的調酒，這裡也都有適合的選擇。

必點特色菜

奶油金絲蝦

圖片來源/ @ReadyGo
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新菜色中的美味焦點就是這道奶油金絲蝦啦！這道菜用了素明蝦和大量的素鮭魚卵，豐富色彩交織在一起，令人驚艷。當然，這道菜不僅在外觀上令人驚艷，味道也是絕佳。儘管素明蝦並不像真正的蝦子，但它Q彈的口感卻令人驚喜。而奶油金絲蝦上的印尼奶黃醬，更是為這道菜增添了豐富的層次和口感。濃郁滑順的奶黃醬，搭配上Q彈的蝦子，絕對能帶給你舌尖上的絕妙享受。

茄泥冰淇淋咖哩牛肉寬扁麵

圖片來源/ IG@yunw.wander
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這道茄泥冰淇淋咖哩牛肉寬扁麵可以說是EVB的招牌菜之一。這道菜以茄泥球搭配咖哩素肉醬，茄泥被挖成小球放在旁邊，視覺上就像冰淇淋一樣。雖然說是咖哩口味，但吃起來更像是炸醬的感覺。味道濃郁卻不過鹹，非常開胃，絕對是重口味愛好者的最愛。寬麵本身也是令人驚豔，彈牙帶點嚼勁的口感讓人愛不釋手，與茄泥和素肉醬更是完美融合，每一口都能感受到這道菜的獨特魅力。

佛陀碗

圖片來源/ IG@yunw.wander
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另一道推薦的菜色是佛陀碗，它的豐富組合絕對能滿足饕客味蕾。加入鷹嘴豆、南瓜、節瓜、酪梨和香菇等多種食材的佛陀碗，交織出了美味與營養的完美平衡。加入菠菜青醬後，那清新味道與各種食材的豐富口感相互融合，清爽地讓你一口就愛上。不僅如此，佛陀碗的份量十足，一道菜就能帶給你滿滿的飽足感，也非常適合和朋友一起分食享用。

EVB 馬來西亞風味蔬食餐酒館

地址：台北市松山區復興南路一段39號微風廣場內GF樓

電話：02 8772 9101

營業時間：11:00–14:00, 17:30–21:30

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馬來西亞 蔬食 咖哩

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