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「陽明山不插電音樂季」開幕 訪美軍宿舍群 聽音樂.親子同樂DIY

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陽明山不插電音樂季於8/19登場，邀請遊客來訪美軍宿舍群聽音樂、親子同樂。　圖：台北市政府觀光傳播局／提供
陽明山不插電音樂季於8/19登場，邀請遊客來訪美軍宿舍群聽音樂、親子同樂。　圖：台北市政府觀光傳播局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】獨一無二的夏日美式同樂會即將在陽明山登場！台北市政府觀光傳播局（觀傳局）與陽明山美軍宿舍群「戲咖啡．Cine Café」攜手合作，推出「陽明山不插電音樂季」，自即日起至9/10為期一個月，包含多元種類不插電音樂演出、老屋講座及文化導覽、親子DIY、泡泡足球同樂賽等，週週將有不同活動輪番上陣，邀請遊客上山體驗。

▲活動期間，美軍宿舍群10多家在地風格店家推出多項優惠。　圖：台北市政府觀光傳播局／提供
▲活動期間，美軍宿舍群10多家在地風格店家推出多項優惠。　圖：台北市政府觀光傳播局／提供

觀傳局表示，市府除了在四季推出陽明山花季、竹子湖海芋季、台北燈節、跨年晚會等活動，以推廣台北城市豐厚的觀光自然資源，也透過觀光活動補助結合民間力量，公私協力辦理在地特色活動，吸引國內外旅客到訪台北，而「陽明山不插電音樂季」即是今年度補助的台北市優質觀光活動之一，歡迎遊客一起走進陽明山美軍宿舍群，以文化、音樂帶路，來趟小旅行。

▲遊客可於陽明山不插電音樂季期間，參與老屋講座及文化導覽等多項活動。　圖：台北市政府觀光傳播局／提供
▲遊客可於陽明山不插電音樂季期間，參與老屋講座及文化導覽等多項活動。　圖：台北市政府觀光傳播局／提供

陽明山美軍宿舍群位於陽明山文化大學附近，1950年韓戰爆發後，美國為協防台海派遣艦隊，並於1952年以美援資金徵收農地興建西式住宅，供美國軍眷使用，目前為全台規模最大、保留最完整的美軍宿舍區，也代表著冷戰時期美軍駐防台灣之重要見證，透過市府老房子計劃，保存活化與再利用，現已是遊客熱門的美食餐廳打卡拍照景點。

▲陽明山美軍宿舍群現已是熱門的美食餐廳打卡拍照景點。　圖：台北市政府觀光傳播局／提供
▲陽明山美軍宿舍群現已是熱門的美食餐廳打卡拍照景點。　圖：台北市政府觀光傳播局／提供

「陽明山不插電音樂季」自8/19開幕，當天將有非洲鼓表演、風土市集，活動期間每週末還有楊先生樂團、巧樂團陶笛演奏、民歌大叔、泉源長青樂團、中國文化大學打擊樂二重奏等多元類型不插電音樂演出，另有歌唱大賽、老屋講座、文化導覽（藍寶石祕境及美軍宿舍文化）、皮納塔及音樂盒親子DIY、泡泡足球同樂賽等，都非常適合親子一同來體驗，度過美好夏日時光。

「戲咖啡．Cine Café」於活動期間，亦串聯美軍宿舍群10多家在地風格店家，如 BRICK YARD 33 1/3美軍俱樂部、想陽明山、豆留森林、陽明山美國渡假村凱莉餐廳、有明心等，共同推出超值消費活動，遊客可至合作店家索取限量500份的活動散步地圖，即可獲得多項優惠折扣，如打卡送點心，或不限金額消費即送咖啡濾掛包等，更多相關資訊可至「陽明山不插電音樂季」活動臉書粉絲專頁查詢。

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