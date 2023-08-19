邁入20年！瑪莉珍披薩創意新菜出爐 為客人訂製專屬口味披薩

「好吃的美食，不見得要昂貴！」Dominik秉持這樣的理念，因此不但維繫美食品質的口碑，同時也提供合理價格，讓人人都可以品嚐美食作為品牌訴求！

位在東區的瑪莉珍大安店，有著吧檯閒逸風格，營造Fast Casul Bar的氛圍；圖片／瑪莉珍披薩提供

位在東區的瑪麗珍大安店，有著吧檯閒逸風格，搭配復古風情的霓虹燈，營造Fast Casul Bar的氛圍，還帶點時尚文青感，Dominik希望透過屬於義大利式的紓壓方式，讓三五好友一起吃美食、聊天，放鬆一整天的心情！

瑪莉珍披薩技藝傳承自紐約名店；圖片／瑪莉珍披薩提供

早年在台灣少有薄餅手工窯烤披薩，鑒於在台灣吃不到正宗美味披薩，與Dominik合作的另一位創辦人瑪莉珍，遠到紐約，並在世界知名的披薩餐廳Joe’s Pizza和披薩大師Joe Pozzuoli 交流切磋Pizza密技，將技藝傳承到台灣。

瑪莉珍披薩新菜：打個結麵包；圖片／瑪莉珍披薩提供

瑪麗珍除了手工披薩技藝之外，另一項在業界獨創的特色：客戶可以選擇自己喜愛配料，量身打造專屬口味披薩！

「我們有25種披薩品項、28種披薩配料，加上4種佐醬，這樣的搭配組合超過40萬種的變化，且每一個披薩都是獨一無二的！」Dominik說明，曾擔任知名公司數位互動設計與製作人的他，向來喜歡顛覆各式各樣的可能性，也期許消費者發揮自己的想像力，發揮創意在生活中！

瑪莉珍披薩新菜：水牛城雞肉沙拉；圖片／瑪莉珍披薩提供

曾經有哪些比較特殊口味的客人自製披薩呢？Dominik指出，口味獨特厚重的藍起司、羊肉等是較為特殊的配料，羊肉配料由於較少客人點，目前停用，瑪格麗特是最受歡迎的口味披薩。

瑪莉珍招牌：早安卜派比薩，是外籍創意人老闆Dominik的發明；圖片／瑪莉珍披薩提供

創立品牌即將20年，瑪莉珍致力於發明新菜色、以及新的披薩樣式，其創意發想一直也是很多披薩店爭相模仿的對象。

點單率相當高的早安卜派（The Popeye)比薩，是在餅皮的正中央打上雞蛋烤至半熟，再以少許的帕瑪森起司點綴，這道健康又美味的披薩，就是外籍創意人老闆Dominik的發明。

瑪莉珍披薩新菜：粉紅醬起司大貝殼麵；圖片／瑪莉珍披薩提供

「很多客人和我們反映為什麼沒有義大利麵。」在邁入第二十個年頭之前夕，瑪莉珍積極調整市場的步伐，邁開下一個里程碑，除了維持25種受歡迎的披薩品項，並在八月份起增加25%的新菜，包括義大利麵、前菜、沙拉、湯品等新品項，例如粉紅醬起司大貝殼麵、老奶奶肉丸紅醬起司通心粉、起司蘑菇青醬螺旋麵、水牛城雞肉沙拉、墨西哥辣肉醬起司薯條、打個結麵包等新菜。

瑪莉珍披薩新菜：墨西哥辣肉醬起司薯條；圖片／瑪莉珍披薩提供

瑪莉珍的新菜中，水牛雞肉牧場調料沙拉，結合了瑪莉珍水牛翅膀的辣味和自家牧場調料的辛辣風味，牧場沙拉醬在美國很受歡迎，台灣的饕客一定要品嘗一下；粉紅醬起司大貝殼麵（Conchigle Tomato Al Forno)令人垂涎欲滴的濃郁濃稠的番茄奶油醬，搭配大份的Conchigle焗烤義大利麵，就是一道地道的美國式的義大利麵！

此外，墨西哥辣肉將起士薯條(Loaded Jalapeno Chilli Fries)，以三種起士，加上辣椒、培根和墨西哥辣椒。屬於大人口味的薯條，濃濃的起士包覆著大大薯條，再加上重口味的辣椒，搭配啤酒，相當刷嘴！

鄉村俱樂部披薩，受到法國美食和法國南部披薩的啟發；圖片／瑪莉珍披薩提供

長期往來世界各地的Dominik，將許多不同國家地區的口味與文化，融合在瑪麗珍的美食中，所以除了美式風味之外，也有來自歐洲的影響，還有根據台灣本地口味的適當調整。

瑪莉珍招牌披薩都具有融合美食的特色，例如最愛瑪莉珍（Maryjane Extra Kind），這款瑪莉珍特調出的青醬，加上濃郁起司、培根和蘑菇，吃上一口肯定會愛上；雙重麻煩(Double Trouble) ，義大利辣香腸、蘑菇和滿滿的起士，雙重的份量讓人大快朵頤；鄉村俱樂部(Country Supreme)，像紙一樣薄的馬鈴薯片微妙的與烤雞肉結合，這是受到法國美食和法國南部披薩的啟發所研製的一款披薩，口味獨特，一直受到顧客的歡迎。

位在東區的瑪莉珍大安店，營造義大利式紓壓環境；圖片／瑪莉珍披薩提供

瑪莉珍披薩美味的秘訣在於堅持自製披薩餅皮，以新鮮酵母製作而成，且至少發酵在24小時的麵團，餅皮香氣十足，但Dominik不滿足於基本功札實，他更希望邀請客人發揮創意，吃得到屬於自己獨特口感的披薩。

加籍老闆Dominik堅持呈獻創新口味披薩，同時提供合理價格；圖片／瑪莉珍披薩提供

瑪莉珍披薩

瑪莉珍 台大店：台北市大安區溫州街89號 (02) 2365 5222瑪莉珍 師大店：台北市大安區浦城街33-9號 (02) 2368 5222瑪莉珍 大安店 : 台北市大安區大安路一段15號 (02) 2756-5222官網：www.maryjanepizza.com

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