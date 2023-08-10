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消費1000送300！ JR東日本大飯店台北開幕二周年 「JRHM APP」訂房優惠啟動

聯合新聞網／ 台北訊
圖／JR東日本大飯店提供
圖／JR東日本大飯店提供

JR東日本大飯店台北將於今年8月開幕二周年，為慶祝這一重要里程碑讓旅客感受日本東北的特色魅力，即日起至9月30日，以日本東北三大祭：青森縣「睡魔祭」、秋田縣「竿燈祭」及宮城縣仙台「七夕祭」為元素進行佈置，讓旅客們感受到台日友好的文化氛圍。此外，JR東日本大飯店台北也宣布即日起JR Hotel Member 「JRHM APP」在台灣也可以開始下載使用，提供給旅客更舒適、方便的住宿旅遊體驗。

JR東日本大飯店台北二周年慶特別以日本東北三大祭呈現。圖／JR東日本大飯店提供
JR東日本大飯店台北二周年慶特別以日本東北三大祭呈現。圖／JR東日本大飯店提供

JR Hotel Members 主要由JR東日本集團及JR相關集團企業（東海、西日本、四國、九州）等旗下酒店公司之25個品牌、130間飯店加盟所組成，提供日本國內飯店會員住房優惠，會員人數目前約有1,038,000人。自即日起「JRHM APP」可在台灣下載，透過「JRHM APP」訂房可享有JR東日本大飯店台北會員優惠方案，可享訂房優惠折扣、進行集點使用、視當日房況享有延遲1小時退房，到日本旅遊還可做為指定交通IC卡使用。

JR東日本大飯店行政尊榮客房空間寬敞，並可使用行政酒廊禮遇。圖／JR東日本大飯店提供
JR東日本大飯店行政尊榮客房空間寬敞，並可使用行政酒廊禮遇。圖／JR東日本大飯店提供

正逢JR東日本集團海外第一間飯店JR東日本大飯店台北開幕兩周年之際，即日起至8月31日止下載「JRHM APP」並註冊為會員後，將「JR東日本大飯店台北」加到我的最愛可獲得會員點數500點並免費享有JR PUNCH乙杯，飲品可至飯店1F 月台町或是3F The Bar進行兌換。

即日起至8月31日止下載「JRHM APP」並註冊為會員後，將「JR東日本大飯店台北」加到我的最愛可獲得會員點數500點並免費享有JR PUNCH乙杯。
即日起至8月31日止下載「JRHM APP」並註冊為會員後，將「JR東日本大飯店台北」加到我的最愛可獲得會員點數500點並免費享有JR PUNCH乙杯。

歡慶開幕兩周年，行政總主廚芦浦隆二率領各餐廳推出美食優惠，推出「滿千送300元抵用券」活動。Brilliant鉑麗安全日餐廳推出包含季節海鮮、招牌料理「英式烤牛肉」、「番紅花燉飯」、「番茄燉魚」、「紅酒燉牛頰肉」，「普羅旺斯香草烤羊肋排」...等，還有仙台名物「香煎牛舌配南蠻味噌」及秋田特色美食「橫手炒麵」及「秋田米棒鍋」。

JR東日本大飯店台北行政總主廚芦浦隆二率領各餐廳推出美食優惠，推出「滿千送300元抵用券」活動。圖／JR東日本大飯店提供
JR東日本大飯店台北行政總主廚芦浦隆二率領各餐廳推出美食優惠，推出「滿千送300元抵用券」活動。圖／JR東日本大飯店提供

飯店館內餐廳還有以城堡小鎮仙台為空間設計主題的「HAYASE」日本料理，料理長郡司行雄因應炎夏特別推出整套「鰻魚懷石料理」及「納涼懷石料理」，選用夏天當季的海鮮與蔬菜等食材，呈現出令人夏日清爽氛圍的餐點，周年慶期間還有指定飲品8折優惠；以北京宮廷料理演繹出各地中式風味的「凱華樓中華料理」，由超過30年的廚藝經驗的楊德興主廚坐鎮，招牌料理「黃袍北京烤鴨」，特選台灣在地培育的優質櫻桃鴨75天的黃金飼養期，爐烤後的外表有如披上黃袍般的油光發亮，周年慶期間特別推出「豪華帝王蟹饗宴」及指定飲品買一送一。

JR東日本大飯店台北有超過30年的廚藝經驗的楊德興主廚坐鎮凱華樓中華料理。圖／JR東日本大飯店提供
JR東日本大飯店台北有超過30年的廚藝經驗的楊德興主廚坐鎮凱華樓中華料理。圖／JR東日本大飯店提供

JR東日本大飯店台北「HAYASE」日本料理。圖／JR東日本大飯店提供
JR東日本大飯店台北「HAYASE」日本料理。圖／JR東日本大飯店提供

體驗精彩可期的旅程，飯店因應開幕兩周年推出「繽紛．多彩」住房專案，即日起至9月30日，入住行政房型乙晚，含鉑麗安自助式早餐2客，可享行政酒廊禮遇及17:00-19:00 Happy Hour享用精緻特色美食、冰淇淋、日本清酒、飲品等無限暢飲，客房內附贈「日本鐵道聯名清酒」180ml兩瓶、「日本和紙杯墊」乙份及「台灣香草鳳梨酥禮盒」12入乙份，還能享受健身房、室內溫水游泳池與三溫暖等設施，讓旅客在感受豐富而多彩的旅程中，享受一趟輕鬆難忘的住宿體驗，每晚8,600元起。8月23日住宿，當日下午六點還可免費參加飯店一樓Platform月台町舉辦的JR東日本大飯店台北「兩周年生日慶祝會活動」，立即訂房https://reurl.cc/Eo0mlK

JR東日本大飯店台北推出二週年慶住房專案贈送來自日本的「鐵道聯名清酒」及「日本和紙杯墊」。圖／JR東日本大飯店提供
JR東日本大飯店台北推出二週年慶住房專案贈送來自日本的「鐵道聯名清酒」及「日本和紙杯墊」。圖／JR東日本大飯店提供

周年慶

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