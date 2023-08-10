快訊

半個台灣有感！上午10時02分宜蘭外海規模4.9地震 最大震度2級

東大生不願再為國家賣肝 日本鐵飯碗為何沒了吸引力

獨／北部女染食腦蟲亡 室內親水館業者不解：其他人也天天泡水

漫遊萬華！ 台北凱達大飯店「大稻埕夏日節」戲水、賞煙火、探索恐龍世界

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

備受矚目的「2023大稻埕夏日節」繽紛登場，摘下LINE旅遊「2022台灣熱門飯店」第1名殊榮的台北凱達大飯店距離大稻埕僅15分鐘車程，可輕鬆穿街走巷漫遊萬華、大稻埕，還可在煙火房型慵懶地躺著看璀璨煙火！

▲榮獲LINE旅遊「2022台灣熱門飯店」第1名的台北凱達大飯店距離大稻埕僅15分鐘車程。
▲榮獲LINE旅遊「2022台灣熱門飯店」第1名的台北凱達大飯店距離大稻埕僅15分鐘車程。

▲格上GoSmart聰明租還，全新KICKS旗艦款隨租隨還，行旅各地更便利。
▲格上GoSmart聰明租還，全新KICKS旗艦款隨租隨還，行旅各地更便利。

　

「FUN 電堡」讓小朋友盡情放電

為了滿足暑假親子遊的需求，凱達在「2023大稻埕夏日節」期間推出「夏樂大稻埕」住房專案，入住就送「國立臺灣博物館四館聯票」，大手牽小手暢玩大稻埕，還能盡情探索恐龍世界、尋寶臺灣的自然藝文知性之旅唷！

▲凱達大飯店的2023菁鑽券住宿專案和夏樂大稻埕住房專案規劃了超值優惠。
▲凱達大飯店的2023菁鑽券住宿專案和夏樂大稻埕住房專案規劃了超值優惠。

台北凱達大飯店共有750間無菸客房，高樓層還可坐享台北城繁華景色。炎炎夏日，露天泳池成了親子戲水絕佳去處，為了讓小朋友盡情放電，飯店還特別規劃了「FUN電堡」遊戲室，設有露營帳篷體驗區、家家酒區、啟發小朋友創意與認知發展的繪本閱讀區與桌遊區等等，小孩開心、爸媽省心。

▲高CP值的凱達大飯店設有露天泳池、健身房等設施。
▲高CP值的凱達大飯店設有露天泳池、健身房等設施。

▲「FUN電堡」遊戲室規劃有露營帳篷體驗區、家家酒區、繪本閱讀和桌遊區等設施。
▲「FUN電堡」遊戲室規劃有露營帳篷體驗區、家家酒區、繪本閱讀和桌遊區等設施。

▲飯店高樓層不但可懶臥床上賞美景，還可舒泡網美浴缸邂逅台北城繁華景緻。
▲飯店高樓層不但可懶臥床上賞美景，還可舒泡網美浴缸邂逅台北城繁華景緻。

　

夏日祭澎湃盛宴 VS 玩轉中菜新滋味

盡情放電後飢腸轆轆，高CP值的百宴自助餐廳提供豐富的異國風味料理，今夏推出「夏日祭」美食盛宴，包含澎湃的海鮮冷盤搭配柏克金啤酒、多款以水果入菜的創意料理、清新甜美的盛夏時蔬、「台灣復古懷舊冰菓室」的沁涼冰品、季節限定的芒果系列甜點等。百宴自助餐廳更於每週三的煙火之夜，推出午晚餐8折優惠，每位只要972元起，輕鬆擁有美食美景雙享受！

▲凱達今夏推出「夏日祭」美食盛宴，炎夏就要來碗「台灣復古懷舊冰菓室」的沁涼冰品。
▲凱達今夏推出「夏日祭」美食盛宴，炎夏就要來碗「台灣復古懷舊冰菓室」的沁涼冰品。

而手藝精湛的家宴中餐廳行政主廚戴于益玩轉中菜新滋味，推出6道「夏日潮菜」，像是夏日消暑美顏湯「衝浪豆漿斑魚片」、繽紛喜氣的鮮蔬沙拉撈拌菜「松露撈拌燻鮭魚」、黃椒醬焗龍膽、糯米椒薑米子排、秋香火龍牛仔粒、櫻花蝦油醋嫩菠菜，時尚新潮味滿足饕客的味蕾。

▲繽紛喜氣的鮮蔬沙拉撈拌菜「松露撈拌燻鮭魚」清爽開胃。
▲繽紛喜氣的鮮蔬沙拉撈拌菜「松露撈拌燻鮭魚」清爽開胃。

▲「衝浪豆漿斑魚片」將豆漿與秘製高湯沖入盛滿石斑魚片的鍋內，以低溫舒肥保留魚片的鮮嫩美味。
▲「衝浪豆漿斑魚片」將豆漿與秘製高湯沖入盛滿石斑魚片的鍋內，以低溫舒肥保留魚片的鮮嫩美味。

　

飯店資訊

台北凱達大飯店

地址：台北市萬華區艋舺大道167號

電話：02-2306-6777

網址：www.caesarmetro.com/zh-tw

2023菁鑽券住宿專案

1.每張票券價格$3,999，可入住平日精緻雙人客房（一大床或兩小床）一晚，含雙人早餐及晚餐，贈迎賓水果一份。

2.假日每房每晚加價$500。

【使用菁鑽券注意事項】

*連續假期（含農曆新年期間及跨年）得依本券票面金額視同現金折抵並補足當日售價差額。

*如指定入住其他房型，需另付房價差額。

*平假日定義及展期(節慶)活動使用方式，請參閱飯店行事曆或官網公告。

夏樂大稻埕住房專案

住宿期間：即日起至8/31（銷售至8/20止）

1.平日每房2,699元起，入住贈送「國立臺灣博物館四館聯票」。

2.精緻雙人（床）房 平日不含早$2,699起，家庭3人房 平日不含早$3,499起，家庭4人房平日不含早$4,299起。

【專案使用注意事項】

*本專案不含早餐。採限量銷售每日10間。

*贈臺博館四館聯票，按房型人數贈送。(週一休館)

*本專案優惠內容依訂購夜次贈送。

格上Go Smart「聰明租還」

新功能上線讓您共享車還車不用再找車位→https://reurl.cc/p6NxX4

　

行遍天下 走訪台灣美景

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

大稻埕 美景 博物館

延伸閱讀

呈現出台灣文化的風格！LE LABO在大稻埕開設形象店

影／萬里翡翠灣海灘戲水釀悲劇 藝人張震嶽見義勇為救人

網傳密謀移居新加坡！　福原愛遭爆現蹤高級飯店與男友戲水

大稻埕「城隍爺」公休三天 去看秀琴演歌仔戲

相關新聞

漫遊萬華！ 台北凱達大飯店「大稻埕夏日節」戲水、賞煙火、探索恐龍世界

備受矚目的「2023大稻埕夏日節」繽紛登場，摘下LINE旅遊「2022台灣熱門飯店」第1名殊榮的台北凱達大飯店距離大稻埕僅15分鐘車程，可輕鬆穿街走巷漫遊萬華、大稻埕，還可在煙火房型慵懶地躺著看璀璨煙火！

白日微醺超Chill！ 信義區全日酒菜法式小酒館 開喝不用等天黑

2022年開幕的法式餐酒館「Cafe by Another Round小醉好」是台北東區「醉好」餐酒館的二店，為發肉、如嬌、鮨佐樂和黑武士等老闆們合開的Another Round 醉好系列，位於信義區精華地段，緊鄰市政府捷運站、轉運站。

大羊商行聯名「洪瑞珍」拿鐵配三明治只要50元！每日限量供應要買要快

大羊商行與洪瑞珍聯名了！自助現做咖啡機品牌「大羊商行」限時限量推出「洪瑞珍配拿鐵或美式咖啡」只要50元的優惠，不論當早餐或是午餐都是非常優惠的組合。

搭上奢華復古列車穿越大正時期　品和洋餐酒料理微醺體驗

半世紀的西門町老店「大車輪」於2022年打造全台首列沉浸式日本料理星級餐酒火車「輪輪1976-和食茶酒駅」信義旗艦店，營造大正復古和洋懷舊風情，以創意美學詮釋多重文化與傳統日本料理。

2023萬里必吃銅板美食推薦！ 樂透小吃排骨酥麵、金邊美食料理、元昌必買黃金地瓜吐司

udn走跳美食／大海愛上藍天 放假就想去看海，我們的第一首選是萬里，開車不用一小時即可到達，這裡好山好水好多美食，除龜吼漁港、野柳海鮮料理，最新發現位於萬里巿區瑪鋉路美食一條街，就能品嚐在地特色

揮軍北上！合點壽司姊妹店「北丸 北Ｏ」內湖開幕 日本三大夢幻魚現身、還有貼心小服務

與「合點壽司」同集團的日料品牌「北丸 北Ｏ」，繼台中店在5月開幕後，終於輪到台北正式登場啦！店內不只吃得到源自北海道的美味料理，而且酒單豐富，並提供寄酒的服務，無論是單純享受料理或是揪好友放鬆小酌都適合，從7/27到8/13只接受訂位，想嘗鮮記得先預訂～

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦