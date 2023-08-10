快訊

雨勢擾下班路！台鐵桃園=鶯歌段淹水 南北向列車延遲

影／雷雨狂炸新北三峽、鶯歌！淹水還出現「水浪」 民眾驚呼：像到海邊

「北投夏日魔法節」賞奇幻夜景　集點抽住宿券、泡湯券

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
圖：臺北市商業處／提供
圖：臺北市商業處／提供

北投公園的磚巒，以現代感的幾何排列來演繹山巒曲線。　圖：臺北市商業處／提供
北投公園的磚巒，以現代感的幾何排列來演繹山巒曲線。　圖：臺北市商業處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】為形塑城市亮點商圈特色，臺北市商業處以打造夏日奇幻旅城為主軸，於即日起至9/3在北投公園、七星公園、七虎公園、新北投捷運站廣場及地熱谷周邊推出「2023北投夏日魔法節」，以奇幻旅城作為主軸，共有兩大主題：「親子玩樂的奇幻旅城」、「戀人浪漫的奇幻旅城 」，結合藝術家打造7大特色打卡裝置物。活動壓軸日將邀請高慧君、張心傑、影子計畫等知名藝人一起畫下完美句點。

▲北投火花形同大型仙女棒，象徵遊客心中的歡樂火花。　圖：臺北市商業處／提供
▲北投火花形同大型仙女棒，象徵遊客心中的歡樂火花。　圖：臺北市商業處／提供

活動期間於北投公園、七星公園及七虎公園，結合藝術家為北投打造7大特色打卡裝置物，如夏樹精靈、北投故事溪流光影、磚巒、北投火花、光溯迴廊、奇幻靈湯、有你有愛；其中北投公園噴水池「夏樹精靈」與北投圖書館旁「北投故事溪流光影」2處為夜間光影定目劇，每日19:00至21:00播放，每15分鐘播放1場，以動畫呈現北投祭司與大自然、黑狗兄與那卡西文化的故事。

▲北投故事溪流光影，以光影定目劇的方式呈現。　圖：臺北市商業處／提供
▲北投故事溪流光影，以光影定目劇的方式呈現。　圖：臺北市商業處／提供

每週六、日下午到晚間，在七星公園舞台區推出精采音樂演出，活動期間每週末15:00至17:00為在地人文團體表演，18:00至20:00由特色音樂人帶來金曲串流，前3週親子主題分別為「朗朗上口」、「熱門流行金曲」及「闔家歡樂」，第4至6週為戀人主題分別為「友達以上」、「戀愛ing」及「經典情歌金曲」。

喜愛深入了解在地文化的遊客，可參加每週六、日下午17:00至18:30的北投導覽，共有5種路線、共12場次。透過專業導覽志工的講解，帶領民眾深入遊北投，除了既有熱門經典路線外，也配合活動額外加開6場藝術家路線，藝術家路線從北投站出發，一路導覽至活動現場，並在終點站個別邀請磚巒、北投火花、光溯迴廊的創作團隊來分享創作理念及故事。

▲參與「2023 北投夏日魔法節」的遊客可加入集章活動，有機會獲得住宿券、泡湯券等優惠好禮。　圖：臺北市商業處／提供
▲參與「2023 北投夏日魔法節」的遊客可加入集章活動，有機會獲得住宿券、泡湯券等優惠好禮。　圖：臺北市商業處／提供

活動期間週六、日，周邊各場館也配合延長營業時間，新北投車站、凱達格蘭文化館、臺北市立圖書館北投分館、北投溫泉博物館及北投梅庭等文化館舍及地熱谷，皆延長至晚間8點閉館。

此外，參與的遊客可加入集章活動，依各裝置物告示牌掃描專屬 QRcode，至「2023 北投夏日魔法節」LINE 官方帳號取得集點卡，集滿1點即享特約店家優惠，集滿3點獲得溫泉旅宿券等好禮抽獎資格，集滿全部7點就有2次抽獎機會，155個獎項總價值超過新台幣30萬元，包含住宿券、泡湯券等在地店家優惠好禮。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

北投 公園 溫泉

延伸閱讀

獨立書店「天曉得」長期支持藝術家 「江翊民」探索胸中丘壑

年輕人還會拜普渡嗎？影片父子奇幻變身情節引發反思 中元普渡四大關鍵一次看

北投第一家溫泉! 大眾浴池30元 從日據開業至今｜北投瀧乃湯

北投預售完銷建案停工 北市府列警示建案

相關新聞

漫遊萬華！ 台北凱達大飯店「大稻埕夏日節」戲水、賞煙火、探索恐龍世界

備受矚目的「2023大稻埕夏日節」繽紛登場，摘下LINE旅遊「2022台灣熱門飯店」第1名殊榮的台北凱達大飯店距離大稻埕僅15分鐘車程，可輕鬆穿街走巷漫遊萬華、大稻埕，還可在煙火房型慵懶地躺著看璀璨煙火！

白日微醺超Chill！ 信義區全日酒菜法式小酒館 開喝不用等天黑

2022年開幕的法式餐酒館「Cafe by Another Round小醉好」是台北東區「醉好」餐酒館的二店，為發肉、如嬌、鮨佐樂和黑武士等老闆們合開的Another Round 醉好系列，位於信義區精華地段，緊鄰市政府捷運站、轉運站。

大羊商行聯名「洪瑞珍」拿鐵配三明治只要50元！每日限量供應要買要快

大羊商行與洪瑞珍聯名了！自助現做咖啡機品牌「大羊商行」限時限量推出「洪瑞珍配拿鐵或美式咖啡」只要50元的優惠，不論當早餐或是午餐都是非常優惠的組合。

搭上奢華復古列車穿越大正時期　品和洋餐酒料理微醺體驗

半世紀的西門町老店「大車輪」於2022年打造全台首列沉浸式日本料理星級餐酒火車「輪輪1976-和食茶酒駅」信義旗艦店，營造大正復古和洋懷舊風情，以創意美學詮釋多重文化與傳統日本料理。

2023萬里必吃銅板美食推薦！ 樂透小吃排骨酥麵、金邊美食料理、元昌必買黃金地瓜吐司

udn走跳美食／大海愛上藍天 放假就想去看海，我們的第一首選是萬里，開車不用一小時即可到達，這裡好山好水好多美食，除龜吼漁港、野柳海鮮料理，最新發現位於萬里巿區瑪鋉路美食一條街，就能品嚐在地特色

揮軍北上！合點壽司姊妹店「北丸 北Ｏ」內湖開幕 日本三大夢幻魚現身、還有貼心小服務

與「合點壽司」同集團的日料品牌「北丸 北Ｏ」，繼台中店在5月開幕後，終於輪到台北正式登場啦！店內不只吃得到源自北海道的美味料理，而且酒單豐富，並提供寄酒的服務，無論是單純享受料理或是揪好友放鬆小酌都適合，從7/27到8/13只接受訂位，想嘗鮮記得先預訂～

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦