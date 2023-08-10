「北投夏日魔法節」賞奇幻夜景　集點抽住宿券、泡湯券

北投公園的磚巒，以現代感的幾何排列來演繹山巒曲線。 圖：臺北市商業處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】為形塑城市亮點商圈特色，臺北市商業處以打造夏日奇幻旅城為主軸，於即日起至9/3在北投公園、七星公園、七虎公園、新北投捷運站廣場及地熱谷周邊推出「2023北投夏日魔法節」，以奇幻旅城作為主軸，共有兩大主題：「親子玩樂的奇幻旅城」、「戀人浪漫的奇幻旅城 」，結合藝術家打造7大特色打卡裝置物。活動壓軸日將邀請高慧君、張心傑、影子計畫等知名藝人一起畫下完美句點。

▲北投火花形同大型仙女棒，象徵遊客心中的歡樂火花。 圖：臺北市商業處／提供

活動期間於北投公園、七星公園及七虎公園，結合藝術家為北投打造7大特色打卡裝置物，如夏樹精靈、北投故事溪流光影、磚巒、北投火花、光溯迴廊、奇幻靈湯、有你有愛；其中北投公園噴水池「夏樹精靈」與北投圖書館旁「北投故事溪流光影」2處為夜間光影定目劇，每日19:00至21:00播放，每15分鐘播放1場，以動畫呈現北投祭司與大自然、黑狗兄與那卡西文化的故事。

▲北投故事溪流光影，以光影定目劇的方式呈現。 圖：臺北市商業處／提供

每週六、日下午到晚間，在七星公園舞台區推出精采音樂演出，活動期間每週末15:00至17:00為在地人文團體表演，18:00至20:00由特色音樂人帶來金曲串流，前3週親子主題分別為「朗朗上口」、「熱門流行金曲」及「闔家歡樂」，第4至6週為戀人主題分別為「友達以上」、「戀愛ing」及「經典情歌金曲」。

喜愛深入了解在地文化的遊客，可參加每週六、日下午17:00至18:30的北投導覽，共有5種路線、共12場次。透過專業導覽志工的講解，帶領民眾深入遊北投，除了既有熱門經典路線外，也配合活動額外加開6場藝術家路線，藝術家路線從北投站出發，一路導覽至活動現場，並在終點站個別邀請磚巒、北投火花、光溯迴廊的創作團隊來分享創作理念及故事。

▲參與「2023 北投夏日魔法節」的遊客可加入集章活動，有機會獲得住宿券、泡湯券等優惠好禮。 圖：臺北市商業處／提供

活動期間週六、日，周邊各場館也配合延長營業時間，新北投車站、凱達格蘭文化館、臺北市立圖書館北投分館、北投溫泉博物館及北投梅庭等文化館舍及地熱谷，皆延長至晚間8點閉館。

此外，參與的遊客可加入集章活動，依各裝置物告示牌掃描專屬 QRcode，至「2023 北投夏日魔法節」LINE 官方帳號取得集點卡，集滿1點即享特約店家優惠，集滿3點獲得溫泉旅宿券等好禮抽獎資格，集滿全部7點就有2次抽獎機會，155個獎項總價值超過新台幣30萬元，包含住宿券、泡湯券等在地店家優惠好禮。

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