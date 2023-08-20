夏夜玩臺北！「夜訪動物園、週末夜主題派對」high玩一夏
【旅奇傳媒/編輯部整理】暑假到來，臺北市政府觀光傳播局表示，市府安排一系列豐富精彩活動接力上場，包含「動物夏夏叫」動物園夜間開放、天母運動公園舉辦「天母啤酒節」，以及共30場週末夜晚主題派對的「夏日松一下－森羅萬象」等，邀請國內外旅客在夏日夜晚，來到臺北感受多元的美麗與活力。
觀傳局特別介紹，臺北動物園貼心推出「2023動物夏夏叫『動物旅行趣』暑期週六夜間開放」活動，即日起至8月26日，每週六延長開放時間至晚上9時，歡迎大小朋友體驗夜間漫步動物園；活動期間，還安排線上抽獎、「動物旅行」挑戰賽、野保市集等豐富內容，每週不同主題的精彩舞台、動物保育員講古等，帶領遊客學習動物保育與環境議題。
松山文創園區即日起至9月3日推出「夏日松一下－森羅萬象 SongYan Summer Festival」活動，規劃數十場週末夜晚主題派對，包括布袋戲、音樂派對、街頭藝術家演出等，巴洛克花園也將推出經典回憶音樂之夜，讓遊客深度感受屬於臺北的文化脈動。
觀傳局補充說明，除了各大活動，臺北還有許多室內景點可供旅客清涼避暑，歡迎多多運用「臺北旅遊網」https://www.travel.taipei 查詢臺北各大景點、交通及活動等資訊，輕鬆安排一場完美的暑假旅程。
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