夏夜玩臺北！「夜訪動物園、週末夜主題派對」high玩一夏

天母人喝起來！首創「逮丸奶茶」造成排隊熱潮的人氣手搖飲「一沐日」插旗北市士林，並將於8/21起試營運，令不少在地人歡呼表示「太感動」、「天母也有了」、「期待中」，預計將在天母掀起一波開喝風潮。

2023-08-20 13:00