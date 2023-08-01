去福隆看沙雕聽音樂！「草地浪花音樂節」8月5日登場

與「合點壽司」同集團的日料品牌「北丸 北Ｏ」，繼台中店在5月開幕後，終於輪到台北正式登場啦！店內不只吃得到源自北海道的美味料理，而且酒單豐富，並提供寄酒的服務，無論是單純享受料理或是揪好友放鬆小酌都適合，從7/27到8/13只接受訂位，想嘗鮮記得先預訂～

2023-07-27 12:30