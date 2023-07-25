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新登場！和平島美食 清真認證「真愛咖哩」、生態飲食「禾口丘」

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圖：北觀處／提供
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真愛咖哩餐點所使用的香料，皆是來自巴基斯坦及印度。　圖：北觀處／提供
真愛咖哩餐點所使用的香料，皆是來自巴基斯坦及印度。　圖：北觀處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】和平島地質公園為台灣國寶級的自然寶地，以其壯麗的海蝕地質景觀和豐富的生態而聞名，近期引進基隆市第一家獲得清真認證的餐廳「真愛咖哩」，成為全國唯一擁有清真認證餐廳的國家級風景區；同時攜手生態飲食空間「禾口丘」，以其獨特的美食體驗和永續理念，讓遊客在探索自然美景的同時，品味多元的美食，守護這片里山和海洋的生物多樣性。

▲位於和平島地質公園的「真愛咖哩」，是清真認證餐廳。　圖：北觀處／提供
▲位於和平島地質公園的「真愛咖哩」，是清真認證餐廳。　圖：北觀處／提供

「真愛咖哩」位於和平島地質公園遊客中心2樓，主廚阿里來自巴基斯坦，經營基隆市第一家獲得清真認證的餐廳。進入餐廳，彷彿置身異國，巴基斯坦的音樂在耳邊迴響，讓人遠離凡塵俗世。真愛咖哩所使用的香料，皆是來自巴基斯坦及印度，呈現原產地原汁原味的美味。為了讓大人和小孩都可以開心享用，主廚更研製了不同口味的咖哩，讓「真愛咖哩」成為一家三代共同用餐的開心場所。

此外，設計了多款和平島地質公園限定的餐點，如巴基斯坦咖哩烤麵、卡巴芙咖哩烤麵，加上和平島特有的石蓴，讓這道全國獨賣的美食更具和平島特色。店內同時提供不同的特調消暑飲品及香料冰品，無論是黑鹽系列飲料，還是國民冰沙，都是道地的巴基斯坦風味，是炎炎夏日的消暑涼品。如果想外帶飲料到沙灘享用，「真愛咖哩」提供可重複使用的環型飲料瓶，飲料瓶可穿在手上，方便攜帶、可重複使用，避免造成一次性外帶杯的浪費。

▲真愛咖哩和平島地質公園限定餐點_巴基斯坦咖哩烤麵。　圖：北觀處／提供
▲真愛咖哩和平島地質公園限定餐點_巴基斯坦咖哩烤麵。　圖：北觀處／提供

▲位於和平島地質公園制高點的禾口丘。　圖：北觀處／提供
▲位於和平島地質公園制高點的禾口丘。　圖：北觀處／提供

「禾口丘」坐落於和平島地質公園的制高點－雷達站，以關注里山與海洋多樣性為出發點，將海岸淺山丘陵裡的咖啡廳，化身里山的守護者。作為多元場域，禾口丘可辦理展覽和各式活動，同時提供飲品和甜點，它更是守護里山物種如台灣特有種台灣竹雞等生物的據點。

禾口丘定期移除外來入侵的植物，同時也開發了一系列以台灣十大外來入侵種植物「大花咸豐草」製成的甜點和飲品，以大花咸豐草取代檸檬塔內的檸檬皮，除了增加了柔嫩的口感和獨特的清香外，更可以讓大眾在滿足口腹之慾的同時，減少外來入侵種對於環境的破壞。並且選用永續的原物料製作，例如公平貿易咖啡豆、動物福利標章的牛奶等，讓遊客在飲食之間，為這片里山里海作出友善選擇。作為環保署的環保餐廳一員，禾口丘用多元的飲食文化守護台灣淺山的生物多樣性，更在山頂平台被270度大海包圍的環境中，讓遊客在黃昏時聽著海浪和台灣竹雞的「雞狗乖、雞狗乖」叫聲，用「視覺、聽覺、味覺、嗅覺」感受台灣里山的生物多樣性。

▲以大花咸豐草製作的甜點-野草檸檬塔。　圖：北觀處／提供
▲以大花咸豐草製作的甜點-野草檸檬塔。　圖：北觀處／提供
▲以大花咸豐草製作的甜點-野草檸檬塔。　圖：北觀處／提供

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處(北觀處)處長方正光表示，和平島地質公園成為全國唯一擁有清真認證資格餐廳的國家級風景區只是推動飲食多樣性的第一步，地質公園在未來還會陸續推出更多特色美食和活動，成為了飲食文化和生物多樣性的多元天堂，讓所有遊客在這片土地上都能品味到食物最原始的滋味，享受自然、永續、美味的體驗。

▲禾口丘餐點選用永續的原物料製作，例如公平貿易咖啡豆、動物福利標章的牛奶等擇。　圖：北觀處／提供
▲禾口丘餐點選用永續的原物料製作，例如公平貿易咖啡豆、動物福利標章的牛奶等擇。　圖：北觀處／提供

無論是品嚐巴基斯坦風味的咖哩烤麵，還是在禾口丘欣賞臺灣淺山的生物多樣性，和平島地質公園已成為真正多元文化的國際級景點。遊客可以在這裡一邊品味美食，一邊欣賞自然美景，同時也對飲食文化多元和生物多樣性的保護有更深入的體驗。

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咖哩 公園 甜點

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