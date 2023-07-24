親子同樂！盛夏超Fun玩台北 農遊、健行、藝文、樂園「4路線」

北市觀傳局推薦4款不同類型的夏日親子共遊好去處，囊括生態農遊、山林健行、藝文之旅及親子樂園。 圖：北市觀傳局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】台北有著便利的親山環境、豐富的藝文活動、多樣的遊樂場所，而小朋友最期盼的暑假終於到來，台北市政府觀光傳播局（北市觀傳局）7月號《台北畫刊》，便為不同喜好的大、小朋友推薦4款不同類型的夏日親子共遊好去處，囊括生態農遊、山林健行、藝文之旅及親子樂園，讓台北的夏天不無聊。

▲台北有許多可體驗農遊的綠色寶地，讓親子一同養雞及參與各式生態遊程。 圖：北市觀傳局／提供

從北投、士林、內湖、南港乃至文山一帶，台北有許多可體驗農遊的綠色寶地，讓親子一同養雞、種菜、採果、稻作、製茶及參與各式生態遊程，如台北市農業主題網「食農探險隊」專區，便列有15家體驗型農場，讓遊客一家大小在農場享受田園之樂，也讓友善土地的觀念深耕孩子心中。

▲《台北畫刊》7月號可做為親子小旅行的參考。 圖：北市觀傳局／提供

台北的山林也成消暑好去處，本期《台北畫刊》邀請「健行筆記」親子版版主余業文提供親子健行指南，分享登山知識與並推薦親子健行路線，包含坪頂古圳步道、大屯山群峰步道或金面山親山步道等，爸媽可趁著暑期與孩子一起挑戰不同量級的登山健行路線，也可一邊探索步道生態、眺望大景，盡興享受山野樂趣。

此外，台北表演藝術中心、台北市立美術館兒童藝術教育中心等藝文空間，也以豐富的藝文活動和節目，為親子獻上藝術盛宴，讓爸媽與孩子一起打開藝術的窗，悠遊於豐饒的想像力之海。另外，還有大溝溪生態治水園區、文山森林公園、國立台灣博物館、捷運北投會館逃生體驗營等，都是都市裡最佳的探索樂園。

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