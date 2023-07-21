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昭和時期復古冰室 懷舊老物件、苦甜大人味冰品好吃又好拍
【圖／文：行遍天下】
2022年盛夏於大稻埕開幕的「昭和浪漫洗濯屋霜淇淋專賣店」是文昌街超人氣「昭和浪漫冰室」的第2間店，同樣以懷舊老房子加上昭和時期老物件打造成復古和風，超吸睛的裝潢和冰品旋即橫掃IG網美界，日本及外國媒體也多次來訪，成為國內外觀光客熱門打卡冰店。「昭和浪漫洗濯屋霜淇淋專賣店」位於迪化街尾端、緊鄰大稻埕公園的邊間三角窗，兩面外牆和狹長型、2層樓的空間，裡裡外外浪漫滿屋的懷舊老物件堪稱「昭和浪漫博物館」，超級好拍！
3位創始人由旅行社老總、懷舊傢俬店老闆和電商組成，熱愛有歷史、溫度的古厝老屋和懷舊古物，「昭和浪漫」冰室和霜淇淋專賣店正是他們延續愛好的創意產物。新舊融合迸裂出美感和美味，堅持嚴選好食材，經典招牌口味「昭和浪漫威士忌巧克力霜淇淋」、「昭和苦甜布丁」吃得到醇厚「大人味」。
每月提供兩款口味的霜淇淋，搭配每日現烤的「日本新瀉直送～火男三色烤糰子」，QQ口感，只彈你口不黏你口！
店家資訊
昭和浪漫洗濯屋霜淇淋專賣店
地址：台北市大同區安西街3號
電話：02-2550-5358
時間：11:00-18:00（週四休）
注意事項：安西街小巷子車流快又多，拍照請注意安全！
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