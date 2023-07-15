阿嬤年代ㄟ青春夢！ 板橋超Chill「晴子冰室」 日式剉冰配漫畫夠任性
【圖／文：行遍天下】
炎夏讓人渾身懶洋洋，只想聽著喜歡的音樂，慵懶窩著看漫畫，當個任性的國中生……鄰近江子翠和新埔捷運站的板橋知名冰店「晴子冰室」骨子裡透著「百分百任性」，阿嬤年代復古懷舊的擺設布置，彷若回到日本動漫「灌籃高手」的青春年代，「晴子」之名正取自漫畫裡的女主晴子，舒適悠閒的環境，沒有用餐時間限制，在充滿年代感的冰室裡吃著美味有創意的日式剉冰、看漫畫，就是任性、Chill啊！晴子堅持每款餐飲都有小驚喜，純手工用料，每款醬汁都是自家熬製。
身為板橋人的老闆是對七年級兄妹，家裡在地經營「好初早餐」10多年，而後在旁開了「晴子冰室」，兩家店都是採幽默隨興的調調，對味道很講究，嚴選台灣當地食材，開發創意日式剉冰。進口的日本頂級剉冰機可以刨出羽毛般細緻的冰品，充滿空氣感，吃了不會頭痛。搭配人氣雞蛋糕，每天會出一款隱藏版口味，三色蛋、莫札瑞拉起司、泰式奶茶、章魚燒近50種唷！幸運的話，還會遇到愛坐檯的貓店長捏ね，傳承晴子的任性，視心情上班。
店家資訊
晴子冰室
地址：新北市板橋區文化路二段125巷62號
電話：02-2255-2338
FB：harukosweet
時間：13:30-21:00
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