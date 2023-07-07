天龍國人的口袋名單！平價小店大集合，鹹食、甜點一次收

跟著 施宛兒 waner 於 2023-04-17 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 8 個景點，其中包含 查記、麵食主義 KIRIN PASTA 信義世貿店、waku waku burger 101店。

讓一位住在信義區差不多20年的吃貨，帶你們吃我的口袋名單吧～

此篇行程沒有幫大家規劃一趟旅程的路線，只有滿滿的口袋名單，

所以行程安排的部分各位自己斟酌一下喔！

這次以小店家為主，之後會有比較高價位的餐廳篇～請期待

第 1 天

查記 | 1 小時

｜查記｜

這家店比較特別的是，他們的『雙醬皮蛋抄手麵』

雙醬指的是『皮蛋醬』『紹子醬』

皮蛋的香氣，融合紹子醬的肉香，簡直絕！

炒手皮薄夠味！

麵食主義 KIRIN PASTA 信義世貿店 | 1 小時

｜麵食主義｜

他們家的義大利麵味道都非常的濃郁，並且平價！

個人推薦『奶油蔬菜雞肉麵』，名字上看上去是一道無趣的料理，

但是！魔鬼藏在細節中！如果你很愛蒜味，這款蒜味超濃郁！

一送上來就是一股濃濃的蒜味，搭配濃郁奶香，麵條Ｑ彈帶勁，

蔬菜是使用高麗菜，高麗菜的清甜搭配，軟嫩不材的雞胸肉，

非常夠味又便宜的料理！

百元的義大利麵，我覺得踩雷機率滿高的，容易淡而無味，

但這家，沒讓我失望！濃郁好吃上菜速度也很快！推薦！

waku waku burger 101店 | 1 小時

｜Waku Waku Burger わくわく｜

隱身在吳興市場的旁邊，裝潢潔白高雅，帶著木系的擺設以及桌椅，充分的表現出日系感，

他們家的『炸洋蔥富士山牛肉堡』，外型浮誇！打卡好看！

酥脆的洋蔥搭配，肉汁飽滿的牛肉漢堡，每咬一口都在口中爆汁，絕對不能錯過的日系漢堡店，

整體份以女生來說量還算多。

Selfish Burger自私漢堡 | 1 小時

｜Selfish Burger自私漢堡｜

這家漢堡店，我覺得在麵包上下心思！他們家的麵包有兩種口味『地瓜』『黑糖』

個人非常推『地瓜』！我平常沒有特別愛地瓜，但他們家的麵包，完整保留了地瓜的香味，

用奶油煎過使麵包更加酥脆，並帶著一股奶香，光吃麵包就已經很滿足，推薦他們的『蘋果雞』『花生』。

蘋果雞-這雞排光看就知道，不得了的好吃！使用雞腿肉，每一口都是鮮嫩多汁，每咬一口都要注意汁水滴落，每口都非常得滿足，搭配蘋果的香氣，這樣的鹹甜組合意外很搭！

花生-牛肉漢堡當基底，每一口都是幸福！牛肉漢堡肉扎實，肉汁濃郁，搭配濃郁的花生醬，香氣逼人！

老虎醬溫州大餛飩 | 15 分鐘

｜老虎醬溫州大餛鈍｜

本來以為這家連鎖店全台都有，後來到其他縣市居住，

才發現想吃吃不到！推薦他們家的『鮮肉麻醬抄手』，

我超級愛麻醬，但是真的能把麻將調配好吃的店家真的很少！

很多店家單純只加入麻醬拌，但這家的麻醬還有其他的烏醋、醬油等等輔助提味，

餛飩也是皮薄多汁，吃了幾十年還是愛不釋手。

(如果不怕辣，非常推薦加他們的辣醬！蒜頭搭配豆豉炒的辣椒真的非常香！ )

巷仔口蘿蔔絲餅 | 1 小時

｜巷仔口蘿蔔絲餅｜

這家就真的是只有在地人知道飄香20年以上的好味道，

皮非常薄！煎到非常酥脆，裡面的蘿蔔絲給的非常不手軟，調味也非常的香，

是我從小吃到大的巷口好味道！每次開賣後都是大排長龍，他們賣完就收攤，

所以想吃這家，記得早一點去排隊喔！

（八卦一下：聽說他們賣這蘿蔔絲餅已經賣到買好幾戶房子了～就知道多人氣）

第 2 天

Spaggo 義大利麵 南港店 | 1 小時

｜Spaggo 義大利麵｜

這家！這家！我最最最愛的義大利麵店！我從國小一直吃到出社會！

每週都要吃至少一次！是我的口袋愛店！

之前開在吳興街上，但前正子不敵疫情與一直漲價的房租吳興店倒閉了＝（

剩下南港店，雖然已經不在信義區但私心想大力的推一下！

他們也努力的在信義區找適合的落腳點！所以有很大的機率回歸信義區！！

特推薦他們的『青醬系列』『白醬系列』

（之前還有粉紅醬系列也是超級愛！如果哪天回歸一定要點！）

青醬系列-他們的青醬都是每日現做的，香氣十足，用料實在，

而且他們一點也不馬乎，呈上的青醬義大利麵非常的濃郁！

沒有給你灌水ＸＤ！我吃了幾十年了，味道始終如一！

白醬系列-他們的白醬我可以說『驚艷』！

不是只有一般的麵粉炒奶油加牛奶或鮮奶油，

他們家的白醬真的真的好吃！奶香非常的濃郁，

搭配爆香的大蒜以及蔬菜，我覺得光青菜配白醬我可以配飯！太美味～

喜歡清爽口味的人，也非常推薦他們家的『炸魚中東口袋餅』

口袋餅夾著剛炸好的魚塊，搭配蔬菜還他們超好吃的檸檬醬，

一吃就愛上！

另外他們家的紅茶超好喝！

是古早味的咖啡紅茶！

折田菓舖 | 2 小時

｜折田菓舖｜

日本人主廚開的甜點店，他們家有名的是『水果千層蛋糕』，

日式蛋糕的鮮奶油口感完全不一樣，綿密且高雅的的淡淡香氣，

搭配上水果的的酸甜，帶出不一樣的感

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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