入口即化的美味！老派食材年輕人也愛，從逢甲夜市紅到香港開店
【圖／文：行遍天下】
台灣人的涼粉，精熬8小時的嫩仙草吃起來超療癒！讓阿嬤年代的老派食材在年輕人裡Chill起來！還紅到香港開分店！2013年「八時神仙草」從台中逢甲夜市的小倉庫起家，以真材實料好美味熬成排隊人氣名店，2020年進駐台北，2022年「八時神仙草 中山店」從赤峰街搬到中山北路，還開到了香港中環。神仙草堅持全程無鹼製作，耗時費工，慢火精熬出的超咕溜軟Ｑ的嫩仙草，入口即化的美味絕了！
除了招牌神仙草，八時另個神級美味「芋薯圓」亦是真材實料，嚴選屏東、大甲優質芋頭，大肚山的美味地瓜，外表大顆豪邁，為保留食材的原味，更採用高成份芋頭和地瓜，不添加過多的澱粉，吃得到豐富的芋頭、地瓜香氣和顆粒，口感絕佳！「八時神仙草」令人驚豔的雪花冰會牽絲！以完整的純仙草冰磚刨製而成，不添加任何奶類成份，精熬八小時的神仙草將膠質黏性完美熬出，方才有超嫩軟Ｑ又黏稠細膩的神級口感！最後再淋上一層煉乳，增添雪花冰的風味，甘甜不膩口，搭配神級芋薯圓，簡直不要太迷人。
店家資訊
八時神仙草 中山店
地址：台北市中山區中山北路一段135巷5號
電話：0970-573-918
時間：12:30-21:00
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言