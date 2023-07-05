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入口即化的美味！老派食材年輕人也愛，從逢甲夜市紅到香港開店

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

台灣人的涼粉，精熬8小時的嫩仙草吃起來超療癒！讓阿嬤年代的老派食材在年輕人裡Chill起來！還紅到香港開分店！2013年「八時神仙草」從台中逢甲夜市的小倉庫起家，以真材實料好美味熬成排隊人氣名店，2020年進駐台北，2022年「八時神仙草 中山店」從赤峰街搬到中山北路，還開到了香港中環。神仙草堅持全程無鹼製作，耗時費工，慢火精熬出的超咕溜軟Ｑ的嫩仙草，入口即化的美味絕了！

▲芋泥嫩仙草盛盤／89元。超咕溜Ｑ嫩的仙草甘香回味，搭配優質食材製作的芋薯圓、珍珠、紅豆、紫米，冰冰的吃，每一口都吃得到真材實料！
▲芋泥嫩仙草盛盤／89元。超咕溜Ｑ嫩的仙草甘香回味，搭配優質食材製作的芋薯圓、珍珠、紅豆、紫米，冰冰的吃，每一口都吃得到真材實料！

除了招牌神仙草，八時另個神級美味「芋薯圓」亦是真材實料，嚴選屏東、大甲優質芋頭，大肚山的美味地瓜，外表大顆豪邁，為保留食材的原味，更採用高成份芋頭和地瓜，不添加過多的澱粉，吃得到豐富的芋頭、地瓜香氣和顆粒，口感絕佳！「八時神仙草」令人驚豔的雪花冰會牽絲！以完整的純仙草冰磚刨製而成，不添加任何奶類成份，精熬八小時的神仙草將膠質黏性完美熬出，方才有超嫩軟Ｑ又黏稠細膩的神級口感！最後再淋上一層煉乳，增添雪花冰的風味，甘甜不膩口，搭配神級芋薯圓，簡直不要太迷人。

▲芋泥嫩仙草雪花盛盤／149元。以純仙草冰磚刨製而成，淋上煉乳、芋泥球，搭配芋薯圓、珍珠、紅豆、紫米盛盤，配料豐富。
▲芋泥嫩仙草雪花盛盤／149元。以純仙草冰磚刨製而成，淋上煉乳、芋泥球，搭配芋薯圓、珍珠、紅豆、紫米盛盤，配料豐富。

▲抹茶焙香奶蓋雪花盛盤／200元。今夏登場的抹茶焙香奶蓋雪花盛盤吃得到香氣迷人的靜岡焙茶、奶蓋，和仙草冰絕配！搭配芋薯圓、珍珠、紅豆、紫米，滿足！
▲抹茶焙香奶蓋雪花盛盤／200元。今夏登場的抹茶焙香奶蓋雪花盛盤吃得到香氣迷人的靜岡焙茶、奶蓋，和仙草冰絕配！搭配芋薯圓、珍珠、紅豆、紫米，滿足！

　

店家資訊

八時神仙草 中山店

地址：台北市中山區中山北路一段135巷5號

電話：0970-573-918

FB：pashih.chifeng

時間：12:30-21:00

　

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