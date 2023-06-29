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300秒鶯歌煙火秀必看！ 「2023 新北城市藝術節」6/30登場 2大基地+13組大型地景藝術+攤位市集輪番上陣

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／新北市政府提供
圖／新北市政府提供

今夏必去！ 自6/30至7/16新北城市藝術節「新生地 NEW ART LAND」登場，將於新北市美術館及鶯歌陶瓷博物館兩大園區舉辦，其中於7/1、7/2晚間8點半施放的300秒鶯歌煙火燈光秀為必看亮點！

圖／新北市政府提供
圖／新北市政府提供

連續17天於新北市美術館及鶯歌陶瓷博物館兩個基地展出，集結國內外藝術家呈現13件大型地景視覺藝術作品，透過多元的藝術形式與民眾的互動，陶博館的陶瓷藝術園區則有「陶市集」、「草地吧︱野餐共聚」特調茶飲，週週安排馬戲特技、音樂彈唱、舞蹈戲劇等36場街藝輪番演出。

圖／陶博館提供
圖／陶博館提供

圖／翻攝新北市美術館臉書
圖／翻攝新北市美術館臉書

7/1、7/2開幕節目最後壓軸歷登場的300秒煙火秀，由8吋、6吋、3吋高空煙火及中低空演火組成，音樂為作曲家櫻井弘二所創作，朱宗慶打擊樂團現場演奏，並分為多段表現。開場煙火以璀璨的金色點亮園區夜空，運用七彩繽紛的煙火渲染出豐富精彩的新北新生活，而最佳觀賞點就在新北市美術館園區，可欣賞到全新開幕節目及煙火秀。

《新北城市藝術節》7月1、2兩日晚間七點半搭配300秒煙火震撼演出。圖／新北市文化局提供
《新北城市藝術節》7月1、2兩日晚間七點半搭配300秒煙火震撼演出。圖／新北市文化局提供

7/3起，美術館園區每日晚間六時半至八時，以空間意象定時呈現建築雷射聲光秀「共創之光」，民眾可欣賞視覺藝術與音樂創作者，共創光與聲的夜間魔幻景觀。

圖／新北市文化局提供
圖／新北市文化局提供

2023 新北城市藝術節「新生地 NEW ART LAND」

日期：2023/6/30 至 2023/7/16

地點：新北市美術館園區（新北市鶯歌區館前路 300 號）、陶博館陶瓷藝術園區（新北市鶯歌區文化路200號）

官網：https://newartland.tw/

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