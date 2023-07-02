淡水不限時咖啡廳！ 走進「去年在馬倫巴」充滿異國浪漫氛圍 高品質咖啡食品令人驚艷

【去年在馬倫巴】是一間別具風情的咖啡廳，位於淡水河畔，店名靈感源自法國經典老電影，充滿著浪漫的情懷。當你踏進店內，咖啡的香氣隨即撲鼻而來，混合了咖啡豆的烘焙香氣，而對於咖啡愛好者而言，每一杯咖啡都是一場探索口感和文化的旅程。

店家以多樣的咖啡豆產地選擇和精緻的地中海風格裝潢聞名於淡水，是一個絕佳的放鬆之所。在這裡，你可以享受到優質咖啡豆帶來的美好滋味，同時沉浸於這裡獨特的氛圍之中，盡情享受慵懶時光。

▲滿佈綠草蔥蘢、鮮花盛開，讓人彷彿置身於一片小型花園中，面對著淡水河的美景，更為整個空間增添了一股獨特的浪漫氛圍。

▲店家也設有戶外用餐區，是非常適合與伴侶約會的地方

店內環境整潔、寬敞，裝潢則充滿著復古風情，每個角落都彷彿蘊藏著一段懷舊的故事。店內的燈飾和老闆的古董收藏，為整個空間增添了一份懷舊的情懷。在這裡，無論是和朋友、情侶相聚，或者一個人靜靜享受，都會是極佳的選擇，同時讓心靈得到療癒。

店內特別設有書架，不僅可以享受美味的咖啡，還能一邊翻閱書籍，享受閱讀的樂趣。更令人驚豔的是，書架中間竟然設有廁所，相當獨特的設計。

熱帶水果茶

茶湯清澈透明，入口清爽，帶有微微甜味，讓人不自覺地想喝第二口。茶中的水果組合不僅營養豐富，還帶來了獨特的口感體驗，讓你在品嚐的過程中享受到果香的馥郁和茶香的濃郁，水果的自然風味和茶的經典滋味完美融合，整體清新、醇和，讓你在忙碌的一天中得到放鬆。

卡布奇諾

喝下一口卡布奇諾感受濃郁的咖啡香，接著隨之而來的是肉桂和焦糖的香氣，在口中緩緩散開，而綿密的奶泡輕輕地包覆著舌尖與嘴唇，檸檬皮的香氣更是極佳的點綴。

▲右為熱拿鐵；左為黑糖鮮奶茶

黑糖鮮奶茶最令人印象深刻的是那層甜美的焦糖泡沫，隨著每一口的品嚐都會將風味慢慢釋放出來，微妙的層次感令人愛不釋口。無論是在炎熱的夏日還是寒冷的冬天，一口喝下去便會立刻感受到那混合了奶香和黑糖獨特甜感的滑順滋味，令人陶醉不已。

香濃的咖啡味與奶泡的柔順質感交織在口中，這種平衡的口感和混合的香氣是熱拿鐵最迷人的地方。

野莓生乳酪

野莓生乳酪蛋糕特色在於乳酪味道非常濃郁，質地柔軟滑順，讓人一口咬下就能感受到滿滿的奶香，配上清新鮮美的野莓果粒，再加上底層消化餅的鬆脆口感，感受野莓的酸甜滋味與乳酪的奶香完美融合，再搭配熱拿鐵更是滿足。

巧克力起司蛋糕

巧克力起司蛋糕特色在於濃郁的巧克力風味，巧克力淋面的香氣能夠迅速地滿足你的味蕾，而蛋糕體則能夠為整個甜點提供更柔軟的口感。這款蛋糕的濃郁度和甜度非常適中，不會感到沉重或過於甜膩，是店內十分熱門的品項喔！





去年在馬倫巴 CAFÉ

店家地址：新北市淡水區中正路21巷8號

店家電話：02 2621 9198

營業時間：週一至週五 14:00 - 02:00 週末 13:00 - 02:00

粉絲專頁：bit.ly/3UYynbW





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