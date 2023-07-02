新北輕鬆一日遊！ 鶯歌陶藝景點推薦，玩手拉坯、捏陶與品嚐港式飲茶

聯合新聞網／ ReadyGo出發前
圖／IG@wang_chu_chu、@hi_bird45
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前陣子開始，朋友間掀起了一股手作熱潮，趁著假日之餘相約參加手作課程，不僅可以放鬆身心，同時還可以透過自己的雙手和創意，打造出獨一無二的作品。坊間有五花八門的體驗課程，有機會的話不妨前往新北的鶯歌，暫別城市喧囂，漫步於歷史悠久的陶瓷重鎮。小編為大家規劃鶯歌景點一日遊，可以先體驗手拉坯、捏陶，再到一家港式小點店歇息，品嚐地道的港式飲茶。

新旺集瓷

在鶯歌老街，除了有眾多陶藝家工作室、陶瓷餐具店之外，當然也有不少提供DIY體驗的店家，其中「新旺集瓷」就是一家人氣始終居高不下的陶瓷品牌。新旺集瓷提供多種體驗課程，像是手捏陶、彩繪陶、彩繪古早碗、彩繪馬克杯、手拉坯等等，都可以透過網路事前預約或是在現場報名，跟著專業老師的步驟，學習製作鶯歌陶瓷。

圖／IG@_han.diary
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圖／IG@wang_chu_chu
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地址｜新北市鶯歌區尖山埔路81號

電話｜02 2678 9571

營業時間｜02 2678 9571

陶趣天堂玩陶教室

另一家同樣也是高評價的「陶趣天堂」，位在鶯歌老街的硘仔窯商店街，提供手拉坯、手捏陶和馬賽克拼貼等服務，正式創作前可以先說明自己想做的盆器類型，以便老師協助你將盆器成型。當盆器的形狀完成之後，就可以選擇想要的色彩，顏色選擇很多樣，一時之間可能會無從下手呀！後續會由陶趣天堂進行燒製，大約一個月方能領取成品，可選擇郵寄或到店自取喔。

圖／＠ReadyGo編輯Summer Wu
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圖／＠ReadyGo編輯Summer Wu
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地址｜新北市鶯歌區重慶街95號文化走廊

電話｜02 2679 2014

營業時間｜11:00-19:00

LeLeCoCo Pottery × 檸凌柒

離開鶯歌商圈，步行至建國路口，有間看起來用木板拼湊的小店，正靜靜地矗立於此，一不小心可能就會錯過。「LeLeCoCo Pottery × 檸凌柒」為一家結合陶瓷和港式小點的茶水攤，提供鹹檸七、凍檸茶、絲襪奶茶、西多士等餐點，據說是香港客人都認可的美味。

圖／IG@lelecoco.007
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圖／＠ReadyGo編輯Summer Wu
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圖／＠ReadyGo編輯Summer Wu
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店內的風格很特別，裝潢簡約質樸卻又充滿細節，甚至有一棵樹扎根於此，而無論是飲品的杯子還是西多士的盤子，都是來自店家自製的作品，使用起來更能感受到手作的溫度，令人更加期待自己的作品，燒製出爐的模樣呢！

圖／IG@hi_bird45
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圖／IG@hi_bird45
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地址｜新北市鶯歌區建國路273-1號

營業時間｜週六日與國定假日 13:00-19:00

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