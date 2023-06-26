咖啡控先收藏！咖啡搭配手作甜點超銷魂 還有週五微醺時刻

位於板橋光正街的「貝朗 Bae Cafe」，是巷弄內的特色咖啡店，鄰近捷運板橋站步行即可抵達，店內融合了咖啡輕食與甜點，，並提供WIFI插座與寵物友善環境，週五還會營業至凌晨兩點，舒適度與便利性堪稱第一！

灰色系的牆面設計，搭配木製桌椅與植物盆栽，在燈光營造的氣氛之下，呈現清新自然的風格，不僅成為新興網美打卡聖地，亦能感受輕鬆愜意的獨享時光。

菜單品項也極具巧思，像是招牌的南洋咖哩系列，就是以馬來西亞媽媽的家鄉味精心製作，尤其附近一帶店家晚上一到就紛紛打烊，因此能吃到美味咖哩就是一種幸福，另有義大利麵、炸物拼盤及手作甜點等多種選擇，天天都能品嚐不同口味！

▲以灰色系與植裁打造室內風格。

▲附插座與WIFI服務十分貼心。

▲加入咖啡原豆點綴呈現美感。

▲香甜奶酒特調

「香甜奶酒特調」以完美比例製作，嚴選高品質的，喝起來不但擁有奶酒的醇香優雅，同時還能嚐到迷人的咖啡風味。口感柔順好喝，微醺浪漫的滋味是女孩們最愛，如同初戀般的甜美尾韻，值得細細品嚐。

清新的「經典西西里咖啡」則在檸檬汁裡加入咖啡，再以自家栽種的薄荷葉點綴，讓整體看起來更有情調，喝得到檸檬的酸香爽口，咖啡濃郁不苦澀，均衡豐富的味覺體驗，給予咖啡不一樣的生命力。

▲經典西西里咖啡

▲抹茶歐蕾

▲加入抹茶粉增添香氣。

「抹茶歐蕾」以柔和細緻的奶蓋，將抹茶與鮮乳巧妙結合，甜度適中的濃純質感，帶著一絲溫文儒雅的氣質，非常適合午後時光搭配甜點一起享用。

「蔓越莓氣泡飲」透明漸層美感獨具，先以蔓越莓紅色打底，再加入舒爽沁涼的氣泡水，氣泡繽紛的模樣十分夢幻，酸甜清爽無負擔，清爽自然又消暑！

▲蔓越莓氣泡飲

▲各式甜點也是店家主打。

▲經典提拉米蘇

「經典提拉米蘇」有著可愛的圓型外觀，用可可粉灑出店名Bae字樣，看起來親切又討喜，層次分明的慕斯搭配蛋糕，口感綿滑柔順，不論原味或抹茶都深受饕客喜愛。

低調華麗的「瑪德蓮珠寶盒」包含法式原味、唐寧伯爵茶、小山園抹茶、法芙娜可可四種口味，鬆軟之中帶著厚度，細膩做法吃起來格外綿密，散發原料獨特香氣，讓每一口都是享受。

▲瑪德蓮珠寶盒

▲帶著清新茶香的唐寧伯爵茶口味。

在忙碌的生活之中，「貝朗 Bae Cafe」特別開放週五深夜微醺時段，除了「香甜奶酒特調」之外，還有啤酒風味的「盛夏光芒」，最近更是新增了幾款精選精釀啤酒，讓顧客下班後可以來點酒精，忘卻一週的疲憊。

從開店之初，老闆就相當重視菜單品項更新，不斷嚐試新元素與風格，每一步都走得踏實。除此之外，也十分重視與客人互動與回饋，未來也會持續推出新口味，讓咖啡店不只是咖啡店，更加貼近大眾生活！

貝朗 Bae Cafe

店家地址：新北市板橋區光正街13號

店家電話：(02) 2272-2298

粉絲專頁：https://reurl.cc/aVvVNZ

營業時間：12:00-21:00週五至2:00am (週四公休,依店家公告)

停車資訊：路邊停車





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