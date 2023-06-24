不只老街和阿給！在淡水河畔享受最夯「淡水美食」 日式刨冰、精釀啤酒、景觀咖啡廳

大家印象中的淡水，是否還停留在人聲鼎沸的老街，沿路都是阿給、魚丸與魚酥店呢？其實隨著老宅新生的風潮，近幾年來淡水有許多歷史悠久的美麗建築物經過了翻修，搖身一變充滿了文青氣息，而河岸邊更座落著不少人氣店家，有歐式餐酒館、景觀咖啡廳、日式刨冰、港式雞蛋仔與精釀啤酒，可以讓人一邊眺望怡人景色、一邊品嚐美食美酒，快收藏小編為你網羅的最夯淡水美食吧！

HH冰室

圖 / @ReadyGo 禁止酒駕 未滿18歲請勿飲酒

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

在淡水河邊兼具美食與美景的中正路上，有一幢鮮黃色的可愛小屋特別引人注目，俏皮的外表與四周的房屋截然兩樣。走近一看，菜單內容同樣獨樹一幟，有現做的正統港式雞蛋仔與菠蘿包，酥脆的外皮配上香氣四溢的麵粉香飲人食指大動，配上一杯精釀啤酒，就能坐在門口的戶外座位上感受微風吹拂。

圖 / @ReadyGo

地址：新北市淡水區中正路233-2號

營業時間：週一～週五 13：30～19：00，週六、週日 12：00～20：0

天使熱愛的生活 La Vie Rêvée Des Anges Cafe

圖 / IG@Ish_0419

波光粼粼的淡水河、清涼怡人的徐徐微風、燦爛耀眼的午後陽光，再搭配上美味可口的點心，這樣的體驗完全不愧對這家店的名字：天使熱愛的生活 La Vie Rêvée Des Anges Cafe。建議大家可在天氣晴朗的日子裡，帶著一本書拾級而上來到戶外吧台，想必能度過一個心曠神怡的午茶時光。

地址：新北市淡水區中正路233-1號

營業時間：14：00～00：00

去年在馬倫巴

圖 / IG@marienbad_cafe

圖 / IG@marienbad_cafe

第一次看到這個店名，許多人可能會感到好奇；其實「去年在馬倫巴」是1961年上映的一部法國電影，導演以蒙太奇的手法締造了經典。而走進這家風格出眾咖啡廳，就會令人瞬間感到置身於電影場景中，從門口希臘式的白色石砌圍牆、穿過庭院見到的紅磚屋瓦，一直到木質色調的桌椅，映入眼簾的每一幕都讓人大感驚艷。且其設有面對河景的室內座位，學生們得以在此一邊念書、一邊享受香醇飲品與遼闊視野。

地址：新北市淡水區中正路233-1號

營業時間：週一～週五 14：00～02：00，週六、週日 13：00～02：00

時光樹影 Memory

圖 / IG@_kim1990_

圖 / IG@_kim1990_

放眼淡水一帶的餐廳或咖啡廳，絕大多數都供應西式餐點；而對於偏好清淡料理的人來說，時光樹影 Memory 莫過於最佳的選擇。其擁有一大片開放式的戶外座位區，乍看之下可能會誤以為是一般的咖啡廳，實際上菜單供應的是精緻健康的日式定食，烹煮得恰到好處的米飯搭配爽口的醃漬小菜，襯著陽光從大樹枝芽間灑落的畫面，使食物更顯美味誘人。

地址：新北市淡水區中正路251-1號

營業時間：週一～週五 12：00～20：30，週六、週日 12：00～21：00

長堤咖啡餐館 LB Cafe

圖 / IG@fiffy_belle_

中正路上的餐廳比鄰而立，長堤咖啡餐館 LB Cafe 可說是其中元老級的河畔餐廳始祖。它能夠屹立不搖自然有其原因，以義式為主的料理種類多元，飲品更是佔據了好幾頁菜單，無論是朋友出遊、情侶約會或是家庭聚餐，都可以找到符合口味的餐點。除了一樓的半開放式與室內座位之外，二樓的吧台更是景色怡人，預計造訪的人也別忘了先行訂位以免向隅。

地址：新北市淡水區中正路21巷9號

營業時間：週一～週五 11：00～22：00，週六、週日 11：00～23：00

LA VILLA DANSHUI

圖 / LA VILLA DANSHUI官方粉絲專頁

圖 / LA VILLA DANSHUI官方粉絲專頁

如果想找尋淡水區最有質感的一間餐廳，便能考慮來到 LA VILLA DANSHUI。其為獨棟的歐式白色別墅，裝潢設計的每一個細節都美侖美奐。至於餐點也毫不馬虎，不只是供應常見的義大利麵或燉飯，套餐主食還可選擇各種排餐或海鮮，很適合情侶來此慶祝生日或紀念日。順道一提，店家也提供包場作為婚禮或求婚等用途，戀人們不妨放入口袋名單中。

地址：新北市淡水區中正路233-2號

營業時間：週一～週五 13：30～19：00，週六、週日 12：00～20：00

丸啤吧

圖 / @ReadyGo 禁止酒駕 未滿18歲請勿飲酒

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

魚酥向來是淡水的名產之一，而當地老店登峰魚酥力求轉型，在老街中開設了獨棟的觀景啤酒吧，整體採用工業風的現代簡約設計，與大家過去印象中的老字號店家大相徑庭，帶來一股新穎時尚的氛圍。不僅如此，吧台還提供臺虎精釀、金色三麥等人氣精釀啤酒，大家可以坐在窗邊，一口魚酥、一口啤酒作為獨特的下午茶。

地址：新北市淡水區中正路117號

營業時間：週一～週五 11：00～20：30，週六、週日 11：00～21：00

朝日夫婦

圖 / 朝日夫婦官方粉絲專頁

經過河畔邊的這家小店，難免被絡繹不絕的人潮引去注意力。在純樸素雅的店面中，供應的是沖繩風的日式冰品，綿密柔軟的冰可以搭配多種佐料，或是當季的新鮮水果、或是老闆手工製作的果醬，還有濃郁香甜的黑糖，再堆疊成渾圓俏皮的形狀，就是好看又好吃的一晚夏日聖品。

地址：新北市淡水區中正路233-3號

營業時間：12：00～20：00

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