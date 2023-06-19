秒攻頂！萬里「抹茶小山丘」可愛殺底片　順遊「駱駝峰」加碼再吃海鮮大餐

歷經一個月的試營運，新店安坑輕軌終於正式開通，這下沒有交通工具的吃貨們終於可以將觸角伸到新店安坑附近的美食啦！ReadyGo為你精選了7家安坑輕軌美食推薦，從塞好塞滿的燒臘便當店、超人氣的牛肉麵店到美味到不像吃素的義大利蔬食餐廳都有，吃貨們準備好了嗎？跟我們一起來趟新店美食之旅吧！

2023-06-15 11:01