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秒攻頂！萬里「抹茶小山丘」可愛殺底片 順遊「駱駝峰」加碼再吃海鮮大餐
秒攻頂！超可愛「抹茶小山丘」在新北萬里，抹茶綠的數個小山丘，配上藍天白雲，一整個亮眼又吸睛。加上是個「不用爬」就能入袋的抹茶山，讓不少人看到直呼「不用爬山就有抹茶山」、「攻不了大抹茶改小抹茶也不錯」。而周邊鄰近龜吼漁港，逛完還能開吃海鮮大餐，就是視覺與味覺的雙重饗宴。
位於新北萬里的「抹茶小山丘」不用爬就能攻頂，多個抹茶綠隆起小山丘超可愛，IGer潮大叔分享，下車抵達只要一分鐘就能攻頂，還能遠眺基隆嶼，景觀絕美。而從抹茶小山丘步行五分鐘距離即可到達「萬里駱駝峰」，瑰麗岩石、湛藍大海，到了黃昏更是美的醉人。
此外，潮大叔也推薦大家可以順遊翡翠灣海灘、維納斯海岸、野柳海洋世界等景點，拍完美照也能到龜吼漁港享用海鮮大餐，想必是個「北部海岸線一日遊」的最佳去處。
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