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來看水中精靈！北投飯店推超夢幻「美人魚互動秀」

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水中精靈－美人魚。　圖：北投大地酒店／提供
水中精靈－美人魚。　圖：北投大地酒店／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】誰說北投只能泡溫泉？擁有北投地區數一數二露天泳池的大地酒店，今夏首度將超夢幻「美人魚秀」搬到飯店泳池展演。即日起至8月底推出【水中精靈的夏日魔法】系列活動，每週六入住的旅客，都可免費與美人魚合影留念，並欣賞美人魚精湛的水中演出。更可直接跳進泳池，近距離體驗與水中精靈共舞的夢幻時刻，為夏日的北投注入全新的風貌！除了話題性十足的人魚秀，大地酒店同步邀請國內著名的「MIT米特薩克斯風團」，每週六分別在露天泳池畔及光陰部落藏書閣帶來兩場演奏，時而輕快悠哉、時而浪漫抒情的曲目，將陪伴旅人度過輕鬆悠閒的旅程。

▲水中精靈-美人魚表演。　圖：北投大地酒店／提供
▲水中精靈-美人魚表演。　圖：北投大地酒店／提供

而即日起至8月底前的每一天，大地酒店在泳池區提供多款尺寸的人魚裝及造型可愛的泳圈，所有入住旅客都可免費著裝一秒變身網美，可在創意背板前或是露天泳池畔自由擺拍，留下最難忘的夏日回憶。

此外還有「與人魚共舞」三天兩夜住房專案，售價只要21,780元，憑專案入住除提供連續兩天的活力早餐外，還可獲得喜歡西餐廳李建嶔主廚根據活動所發想出的「檸檬海洋珍珠旅行蛋糕」、「大地海洋珍珠氣泡飲」等好禮，房內更準備人魚造型的針織毛毯一條，讓旅客退房時就直接帶回家，延續旅程的快樂！

▲飯店邀請薩克斯風現場表演，圖為米特薩克斯風團員張志宇老師。　圖：北投大地酒店／提供
▲飯店邀請薩克斯風現場表演，圖為米特薩克斯風團員張志宇老師。　圖：北投大地酒店／提供

在台灣擁有廣大樂迷的MIT米特薩克斯風重奏團，是由一群非常年輕，但演奏水準深受肯定的台灣音樂家所組成，目前主團與子團的團員人數已超過二百人，在台灣薩克斯風界擁有重要地位。大地酒店長期關注音樂藝術，在今年夏天與米特薩克斯風重奏團展開首次合作，將藝術氛圍帶入飯店，讓不管是住房、泡湯或用餐的旅客，都能徜徉在音樂的陶冶中。

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酒店 北投 露天泳池

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