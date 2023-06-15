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開跑！東北角「福隆生活節」：沙雕、單車、音樂一起瘋夏天

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圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供
圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

東北角福隆生活節登場。　圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供
東北角福隆生活節登場。　圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】東北角橫跨新北與宜蘭，有著黃金色的沙灘與懷舊小鎮的文化，近年來已然成為自行車休閒活動必訪景點路線，為了推廣福隆的在地生活觀光體驗，東北角管理處推出「福隆生活節」活動，以福隆為核心透過自行車旅程，帶領遊客實際深入體驗福隆、貢寮及雙溪當地人文特色、自然風景，並於6/9在福隆沙灘舉行「福隆生活節 x 福隆國際沙雕藝術季 x 極點慢旅」開幕活動，歡迎到福隆看沙雕、深度騎訪東北角品味在地慢活魅力，並到各極點燈塔留下滿滿的回憶。

交通部觀光局張錫聰局長表示，自行車旅遊為熱門體驗台灣美景的方式，近年觀光局持續完善自行車旅遊觀光資源，並以四極點燈塔推廣極點慢旅自行車旅遊，引領民眾尋訪燈塔美麗的身影及體驗周邊小鎮景色，目前由「福隆生活節」（極東－三貂角燈塔）開始，結合福隆國際沙雕藝術季，帶領遊客以樂活慢遊方式感受道地福隆生活特色。並陸續並將於「極南－鵝鑾鼻燈塔」、「極西－國聖港燈塔」及「極北－富貴角燈塔」，推出系列自行車旅程，歡迎國內外遊客以自行車最舒服的旅遊方式，體驗台灣、親近台灣的美好。

▲福隆國際沙雕藝術季。　圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供
▲福隆國際沙雕藝術季。　圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區舉辦「福隆生活節」，今年持續以自行車旅程為主軸，並以「月月有主題，雙週有活動」的形式，在福隆沙灘推廣主題系列活動，包含「樂騎遊－自行車主題騎遊」、「饗食光－草地浪花音樂會」、「追海風－海洋風箏嘉年華」等系列活動，活動期間還有福隆國際沙雕藝術季活動－「迪士尼百年慶典」沙雕作品，遊客可以從福隆開始，感受最美的海岸沙灘風景、最棒的生活體驗回憶！

樂騎遊－自行車主題騎遊

本次自行車騎遊旅程，採網路報名，規劃安排2條經典路線：初級版／舊草嶺海岸漁村線及進階版／貢寮雙溪小鎮故事線。以自行車騎乘之旅結合導覽解說，沿途欣賞東北角美麗的海岸線、舊草嶺隧道、龍門吊橋，深入在地海線小鎮、享受農村風情、品嘗在地風味、探訪老街人文、找尋特色工作室和在地人文書屋，以悠然漫長的腳步，感受山城小鎮悠長的歷史歲月。

▲東北角迷人的山海風光。　圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供
▲東北角迷人的山海風光。　圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

饗食光－草地浪花音樂會

福隆的海洋風景是最令人著迷、享受，自行車騎旅結束後不妨留宿於福隆，聆聽午後音樂時光、逛逛異國美食餐車市集，享受音樂、沙灘、海浪及美食的慢活樂趣，來場視覺聽覺及味覺的草地浪花音樂會，還可以到福隆車站旁的星空×藝素村，融合友善環境和純素飲食理念，透過集結多元職人攤位，打造以環保、慢活、藝術為主題的文創市集，展售有海廢再生藝術、風格創作小物，手感溫度點心等好物，想要親手創造自己的藝術作品還可參加海洋廢棄物創作課程，邀請職人老師以海洋廢棄物再生利用概念，展現您的環保藝生活。

追海風－海洋風箏嘉年華

今年特別邀請亞洲國際風箏聯合會，以「海洋‧奇想」為題，一方面讓風箏技藝飄揚在福隆海灘上，另一方面結合海洋意象，注入大東北角景觀的活力、潛力、創造力，故結合了生態意象與海洋形象，以海洋為主題，帶來充滿巧思的風箏秀。

極點慢旅 漫遊台灣美景

夏日旅遊除了來到福隆，還有極點慢旅自行車旅程，由交通部觀光局、航港局攜手，結合雲嘉南管理處、北海岸及觀音山管理處、東北角暨宜蘭海岸管理處、大鵬灣管理處和墾丁國家公園，以位在台灣「極東－三貂角燈塔」、「極西－國聖港燈塔」、「極南－鵝鑾鼻燈塔」與「極北－富貴角燈塔」等四個極點燈塔，做為點亮台灣的自行車之旅，號召國內外遊客共同來體驗極點燈塔的魅力，看見台灣不同城鎮的人文風景。

▲極點慢旅自行車旅程體驗台灣之美。　圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供
▲極點慢旅自行車旅程體驗台灣之美。　圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

極點慢旅自行車旅程除福隆生活節的自行車騎遊旅程結合「極東－三貂角燈塔」，其他系列活動：

「極南－鵝鑾鼻燈塔」自行車活動將於9/10(日)舉辦，以串聯史詩級大劇「斯卡羅」拍攝場景，並結合自行車旅遊，從鵝鑾鼻燈塔出發，推出親子組及挑戰組等旅程路線，不僅有集點送禮活動，另外參加活動如有搭乘兩鐵列車、參與配合之社區套裝遊程、住宿屏東縣合法住宿，以及租借自行車與電輔車，還有機會獲得限定好禮或補助費。

「極西－國聖港燈塔」5/20日至6/30日推出「極點卡冊-多元自行車路線自主認證活動」13個點之「打卡認證送好禮」，並於6/18舉辦〈極西．集希〉鹽途必Bike．希望騎旅活動，將帶領300名車友完成1日長達34.5公里的鹽道騎旅，另推出饕客文化騎旅、Bike訪鹽之古道、海觀光慢騎等主題小旅行，騎訪安平老街、鹽田產業、北門潟湖鳥類生態及濱海秘境美拍等景點體驗。

「極北-富貴角燈塔」將於6-9月每月推出4路線打卡認證活動(雙灣、灣塔、萬金及外木山自行車道)、7-8月推出自行車踩風親子遊及自行車深度體驗小旅行、9月將舉辦〈極北點富貴角燈塔騎遊〉活動，帶領民眾體驗騎乘樂趣。

活動資訊請參閱「東北角觀光旅遊網」與「東北角之友」臉書粉絲團；「極點慢旅」旅程請搜尋極西－國聖港燈塔（雲嘉南管理處粉絲團-雲嘉南好好玩!!!）、極北－富貴角燈塔（北觀臉書粉絲團-幸福北海岸）、極南－鵝鑾鼻燈塔（大鵬灣管理處官網）。

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福隆 觀光 沙雕

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