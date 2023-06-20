內湖客家餐館復刻家的記憶 必點「花膠白菜嫩雞鍋、梅干扣肉」

位於內湖成功路二段的「H&D京園會館」，鄰近宜家商旅 (LaMaison Hotel)與三軍總醫院，週邊環境寧靜清幽，可容納兩百人的用餐空間寬敞氣派，而且菜色豐富華麗，是內湖地區宴客聚餐的絕佳首選！

早期H&D為家具店，老闆在送貨時偶然來到客家庄，吃到梅干扣肉驚為天人，而後轉型餐廳、在發展初期，便將客家菜納入菜單，找回那股懷念的古早味。

▲容納多人的空間環境

典雅貴氣的用餐環境，入口處名人簽名牆十分吸睛，另有寬敞開放式座位，以及舒適又重視隱私的包廂空間，無論團體聚餐、生日或婚宴都相當合適！

▲典雅高貴的吧台設計

▲名人簽名牆面相當吸睛

▲花膠白菜嫩雞鍋

招牌「花膠白菜嫩雞鍋」是來此必點，以老母雞、豬腳熬煮八小時，濃白湯頭香氣四溢，加入有花膠之稱的深海魚肚，以及新鮮白菜增添口感，有著滋養溫補的極佳風味，亦能同時養顏美容。

▲中國四大名菜鮑魚、烏蔘、魚翅、花膠乃頂級食材，加入宴客料理體現典雅大方，最適合款待重要賓客，尤其「花膠」含有豐富的膠原蛋白，在享用湯品之餘，還能做好日常保養。

▲鹹香入味的「梅干扣肉」

專精湘菜的師傅刀工了得，將肥瘦相間的「梅干扣肉」每片維持在1.5公分的厚度，加入來自苗栗的梅干菜，與醬油調味料一起滷製，展現濃厚客家風情。

有趣的菜名「不是苦瓜」，則選用白玉苦瓜切成薄片，炸得金黃酥脆之後，再加入鹹蛋黃拌炒，不僅口感鹹香入味，金沙做法也讓苦瓜更順口下飯。

▲有趣的菜名「不是苦瓜」。在討論研發新菜時，老闆經常會參考客人意見回饋，曾有媽媽反應小朋友不喜歡吃苦瓜，因此靈機一動，巧妙將苦瓜變化為人人都愛的口味，而俏皮的名稱也就此誕生。

▲鮮筍中卷

與小農合作選用南投產地的「甜龍筍」，吃起來特別清脆甘甜，相當適合用來炒海鮮，而「鮮筍中卷」不但能吃到口感脆彈的中卷，鮮筍清爽的韻味亦大大加分，調味得宜、清爽不油膩，讓整體更有層次。

飲品部份，自家熬製的冬瓜檸檬、仙草茶充滿往日情懷，其中榮獲比利時ITQI 風味絕佳獎章的阿里山烏龍茶、鹿野紅烏龍茶也擁有極高水準，零農藥的自然做法，更符合現代人飲食需求。

▲優雅溫馨的用餐環境

「H&D京園會館」多年來累積豐富的外賓宴客經驗，出乎意料的是，許多日本外賓喜愛的竟是豬油拌飯，原來台式風情的古早味已成為一種特色，也許，體驗單純的美好，是山珍海味無可取代的。

而師傅們對於高檔食材也相當拿手，不僅要求色香味俱全，更重視食材本身口感，因此深受客人青睞。老闆同時也重視每位客人的感受，希望透過聚餐交流，更加珍惜在一起吃飯歡聚的時光，營造像家一般的溫馨感，開啟新一段對於客家菜的美好記憶！





H&D京園會館

商家地址：台北市內湖區成功路二段512號

商家電話：(02) 8792-0701

粉絲專頁：https://reurl.cc/mDvOAA

營業時間：11:30-14:30 17:30-21:30 (依店家公告)

停車資訊：路邊停車





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