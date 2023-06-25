快訊

65歲資深男星「爬山失聯5個月」 驚傳尋獲不明遺體

Zenfone 10終極規格曝！「新綠色」被樂天女孩孟潔握著 網驚豔：比官網好看

不在基隆的基隆山小百岳！挑戰1500個階梯登頂，「無敵觀景台」360度欣賞海天一色及璀璨山城

大海愛上藍天旅遊日記分享／ 文、圖／大海愛上藍天

udn走跳旅遊／大海愛上藍天

常來九份，卻從來沒有來過基隆山，雞籠山雖然名為基隆山，卻不在基隆，而是在新北九份老街旁，傳說必須挑戰1500個階梯即可到達山頂小百岳，全長約900公尺不長，但因一路往上，實際步行來回加休憩約2小時，沿途風景優美，輕鬆將山海美景盡收眼底，缺點為較無遮蔭處，必須做好防曬準備，還好中間有設置三個涼亭，為最佳休憩美拍景點，可以俯瞰九份璀璨山城與無敵海景，為新北隱藏版絕美步道

雞籠山由來：基隆山從海上俯瞰山形似雞籠，側看像一位橫躺的孕婦，又叫大肚美人山，位在新北瑞芳區，海拔588公尺，為新北編號6小百岳。

基隆山步道完善，來這必須有心理準備，挑戰1500個階梯即可到達小百岳。影片分享

但相信我，來這絕對讓你不虛此行，沿途風景讓人嘆為觀止，登高望遠，愈往上走愈美，我在基隆山發現九台灣之美～

這裡視野極好，可居高臨下欣賞深澳漁港象鼻岩、潮境公園、和平島，遠眺基隆嶼。看到涼亭就表示快到了，最後一座涼亭為小百岳所在，可一覽360度海天一色無敵山海美景。

周邊有個隱藏版觀景台，不用登山就可以看到九份無敵山海觀景台，影片分享

地點就在九份開成殿天公廟，離基隆山登山入口約600公尺，不想走遠只想看風景的，可以直接開車來此欣賞。

這個觀景台超大超美的，重點是都沒什麼人，可輕鬆與九份山城合影。

前往基隆山的路上也是讓人驚豔，忍不住停下來欣賞這裡的山海美景，與九份老街完全不一樣與世隔絕寧靜之美。

雞籠山登山步道入口就位在新北瑞芳汽車路上，相當好找，旁邊就有停車場。

基隆山可搭公車到達，在隔頂站下車。

全程約900公尺，來回加休憩約2小時，去程因一路階梯往上，時間較長，回程時間較短，步行約1500個階梯。

登山口約100公尺有一處公廁，有需要者可先使用再上山，因沿途至山頂都沒有廁所。

這裡居高臨下，視野遼闊，四周環山，層次分明，天氣好時可遠眺南子吝山、無耳茶壺山、金瓜石、九份山城等美景。

唯一缺點就是完全無遮蔽，必須做好防曬準備，可以俯瞰九份璀璨山城，為新北絕美步道。

中間有設置三個涼亭，為最佳休憩美拍景點。

第二座涼亭

來登基隆山小百岳，一次滿足想看山看海的無敵山海美景。

基隆山，標高588m，編號006小百岳。

我們又一起成功攻頂，挑戰一座小百岳。

這裡有個隱藏版百萬夜景必須等到晚上點燈後，可欣賞九份璀璨山城，今日時間有限，留待下次挑戰。

基隆山就位在九份老街旁，旁完可至老街吃美食、購物，完成九份半日遊。

文章來源：大海愛上藍天旅遊日記分享 FB：大海愛上藍天

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

基隆 九份 美景 步道 登山

相關新聞

不在基隆的基隆山小百岳！挑戰1500個階梯登頂，「無敵觀景台」360度欣賞海天一色及璀璨山城

udn走跳旅遊／大海愛上藍天 常來九份，卻從來沒有來過基隆山，雞籠山雖然名為基隆山，卻不在基隆，而是在新北九份老街旁，傳說必須挑戰1500個階梯即可到達山頂小百岳，全長約900公尺不長，

沁涼避暑勝地！ 新北「雙溪清水坑」戲水小秘境 大玩天然冷泉+無邊際泳池兼SPA區

沁涼避暑勝地！ 新北「雙溪清水坑」戲水小秘境 天然冰涼冷泉+無邊際泳池兼SPA區

不只老街和阿給！在淡水河畔享受最夯「淡水美食」 日式刨冰、精釀啤酒、景觀咖啡廳

大家印象中的淡水，是否還停留在人聲鼎沸的老街，沿路都是阿給、魚丸與魚酥店呢？其實隨著老宅新生的風潮，近幾年來淡水有許多歷史悠久的美麗建築物經過了翻修，搖身一變充滿了文青氣息，而河岸邊更座落著不少人氣店家，有歐式餐酒館、景觀咖啡廳、日式刨冰、港式雞蛋仔與精釀啤酒，可以讓人一邊眺望怡人景色、一邊品嚐美食美酒，快收藏小編為你網羅的最夯淡水美食吧！

「dtto friends」夏日祭典快閃店重磅回歸華山 4大亮點必逛必買！

端午連假要去哪？超萌超無厘頭的dtto friends今夏再推出全新限定主題「夏日祭典」快閃店，即日起至9月3日在台北華...

讚岐烏龍麵翻轉新口味！淡水超道地「泰式叻沙、香辣蟹醬」

誰說烏龍麵只能有日式吃法！店家將「讚岐烏龍麵」翻轉新口味，搭配濃郁的奶油、青醬、泰式叻沙、新加坡香辣蟹醬、韓式辣味，不只增添了烏龍麵的特色吃法，香濃的醬汁搭配軟法起司麵包更是美味！

靠北海邊走走！北海岸夜未眠，古老磺火捕魚、夜訪女王頭讓你不想睡

跟著 白日夢情侶檔 於 2023-04-09 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 13 個景點，其中包含 龜吼巧晏漁坊／龜吼必吃海鮮餐廳／萬里蟹料理／萬里美食海鮮餐廳／萬里龜吼海鮮海產、駱駝峰、野柳漁港。 看過了靠北海邊走走(一)的海邊晨昏唯美風情，那這次Eason和Jennifer就要帶你來體驗北海岸夜間的魔幻力量！ 很多人認知裡晚上的海邊既危險又可怕，但其實入夜後的北海岸在這個季節正熱鬧著，女王與夥伴們的夜間派對才正要開始，4/15~5/1野柳地質公園開放夜間參觀，同時加入3D水幕投影光雕秀及女王頭浪漫石空劇場，奇岩怪石搭配絢麗燈光帶你進入光彩奪目的童話世界！ 同時在離野柳不遠處的金山，正有一群捕魚好手正準備出海，每年4月後至中秋節前，是捕青鱗魚的季節，在金山的海邊這群人用著世界僅存的古老捕魚技法，上演一齣視、聽覺感官兼具的好戲，絕對是寓教於樂，不論情侶約會、或是親子旅遊都絕對適合。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦