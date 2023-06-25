不在基隆的基隆山小百岳！挑戰1500個階梯登頂，「無敵觀景台」360度欣賞海天一色及璀璨山城

常來九份，卻從來沒有來過基隆山，雞籠山雖然名為基隆山，卻不在基隆，而是在新北九份老街旁，傳說必須挑戰1500個階梯即可到達山頂小百岳，全長約900公尺不長，但因一路往上，實際步行來回加休憩約2小時，沿途風景優美，輕鬆將山海美景盡收眼底，缺點為較無遮蔭處，必須做好防曬準備，還好中間有設置三個涼亭，為最佳休憩美拍景點，可以俯瞰九份璀璨山城與無敵海景，為新北隱藏版絕美步道。

雞籠山由來：基隆山從海上俯瞰山形似雞籠，側看像一位橫躺的孕婦，又叫大肚美人山，位在新北瑞芳區，海拔588公尺，為新北編號6小百岳。

基隆山步道完善，來這必須有心理準備，挑戰1500個階梯即可到達小百岳。影片分享

但相信我，來這絕對讓你不虛此行，沿途風景讓人嘆為觀止，登高望遠，愈往上走愈美，我在基隆山發現九台灣之美～

這裡視野極好，可居高臨下欣賞深澳漁港象鼻岩、潮境公園、和平島，遠眺基隆嶼。看到涼亭就表示快到了，最後一座涼亭為小百岳所在，可一覽360度海天一色無敵山海美景。

周邊有個隱藏版觀景台，不用登山就可以看到九份無敵山海觀景台，影片分享

地點就在九份開成殿天公廟，離基隆山登山入口約600公尺，不想走遠只想看風景的，可以直接開車來此欣賞。

這個觀景台超大超美的，重點是都沒什麼人，可輕鬆與九份山城合影。

前往基隆山的路上也是讓人驚豔，忍不住停下來欣賞這裡的山海美景，與九份老街完全不一樣與世隔絕寧靜之美。

雞籠山登山步道入口就位在新北瑞芳汽車路上，相當好找，旁邊就有停車場。

基隆山可搭公車到達，在隔頂站下車。

全程約900公尺，來回加休憩約2小時，去程因一路階梯往上，時間較長，回程時間較短，步行約1500個階梯。

登山口約100公尺有一處公廁，有需要者可先使用再上山，因沿途至山頂都沒有廁所。

這裡居高臨下，視野遼闊，四周環山，層次分明，天氣好時可遠眺南子吝山、無耳茶壺山、金瓜石、九份山城等美景。

唯一缺點就是完全無遮蔽，必須做好防曬準備，可以俯瞰九份璀璨山城，為新北絕美步道。

中間有設置三個涼亭，為最佳休憩美拍景點。

第二座涼亭

來登基隆山小百岳，一次滿足想看山看海的無敵山海美景。

基隆山，標高588m，編號006小百岳。

我們又一起成功攻頂，挑戰一座小百岳。

這裡有個隱藏版百萬夜景必須等到晚上點燈後，可欣賞九份璀璨山城，今日時間有限，留待下次挑戰。

基隆山就位在九份老街旁，旁完可至老街吃美食、購物，完成九份半日遊。

文章來源：大海愛上藍天旅遊日記分享 FB：大海愛上藍天

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