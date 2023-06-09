新莊人氣滷味「湯乾2吃」湯頭香辣過癮！獨創3種拌醬吃法

位於新莊中和街的「文湯武醬新莊中和店」，提供豐富食材與套餐組合，光是肉類及麵食品項就超過十多種，還有豆皮、豆包、豆干等豆製品，加上老油條、素火腿、皮蛋等新奇風味口感，讓單點任選的滷味多了許多變化與創意。

店家自豪的湯頭與拌醬，包含經典麻辣湯、濃韻豚骨湯、辛味豚骨湯三種湯頭選擇，還有獨門醬料製作而成的香濃拌醬、開胃沙茶醬及義式風味醬，乾溼雙享皆美味！

麻辣湯選用數十種中藥材及辛香料，經大火爆炒後以文火慢熬，再加入四川花椒、貴州燈籠椒，呈現自然回甘的絕佳風味，麻香濃郁、辣度溫和，搭配任何食材都好吃！

▲帶點中國風的店名視覺設計

▲十多種麵類可供單點

▲豐富配料任選搭配

▲蔬菜食材選擇眾多

▲滿滿好料的「牛唄唄」套餐

料多又大碗的「牛唄唄」，是許多人來此必點品，以牛肚、牛腱肉為主角，搭配火鍋料與新鮮時蔬，再加入彈性十足的蒸煮麵，整體份量與調味得宜，比單點還划算的價位，是超值組合餐首選！

其它以牛、豬肉片為主軸的「肉多多」、「豬仔仔」，或是六份蔬食組合而成的「菜多多」，都能滿足大家的喜好，不僅省荷包又能吃飽飽。

▲豚骨湯頭的「牛唄唄」套餐

▲越嚼越香的滷牛肚

▲現點現做，維持最佳口感風味。

▲麵類與食材分開加熱,才能呈現完美口感。

▲豪華炒泡麵

獨家的製作方式，讓「豪華炒泡麵」增添豐富食感，泡麵軟硬適中，與拌醬相輔相成，佐以肉片青菜及火鍋料，超澎拜的組合清爽不油膩，還能自選拌醬口味，完勝市面上所有炒泡麵！

以麻辣湯為基底做成的「大腸鴨血豆腐」，本身有著溫潤滑順的辣度，豆腐吃起來厚實多汁，滑嫩鴨血則有入口即化的質感，大腸滷得入味越嚼越香，整體飽足的辣感讓人吃得超爽快。

▲大腸鴨血豆腐

▲滑嫩鮮美的鴨血

▲百搭款的麻辣湯頭

其中辣度還能客製化，從麻而不辣、微辣到大辣、極辣通通有，讓整體吃起來更過癮！在肉品食材部份亦標示產地來源，像是澳洲牛、台灣豬等等，也讓人更加安心。

「辣香飄四海、麻感震八荒！」在美食的領域裡文武雙全，讓吃過的人都讚聲連連，極致湯頭與食材享受，一試成主顧的好評激推，只有來「文湯武醬」才吃得到！





文湯武醬新莊中和店

商家地址：新北市新莊區中和街178號

商家電話：(02) 2996-0659

粉絲專頁：https://reurl.cc/b9zmlM

營業時間：平日16:00~23:59；假日15:00~23:59 (店休依店家公告)

停車資訊：Times J-MART新莊停車場





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