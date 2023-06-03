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「十分瀑布」夏季延長開放 Fun玩台版尼加拉瀑布、觀瀑吊橋、平溪老街鐵道

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有「臺版尼加拉瀑布」之稱的十分瀑布深潭碧綠如墨，運氣好時還可看見彩虹斜掛。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
有「臺版尼加拉瀑布」之稱的十分瀑布深潭碧綠如墨，運氣好時還可看見彩虹斜掛。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】炎熱夏令時節漸漸來臨，隨著白日時段拉長，新北市政府觀光旅遊局於6月至9月間延長「十分瀑布公園」開放時間1小時，自早上9 時整開放入園，由原先閉園時間下午5時，調整閉園時間至下午6時，而下午5時30分為最後入園時間，讓民眾能有更多的時間遊覽十分瀑布的美麗風光。

▲「火車門前過」風貌是十分老街的獨特風景。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
▲「火車門前過」風貌是十分老街的獨特風景。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

十分瀑布是全臺最大型的垂簾型瀑布，素有「台灣尼加拉瀑布」美稱，因瀑布水氣氤氳，偶爾空氣中的小水滴在恰好的光線照射下，產生美麗的彩虹斜掛於瀑布或水潭，還獲「彩虹淵」的美名，深受國內外旅客喜愛。要觀賞十分瀑布的民眾可從「十分遊客中心」前的道路通往「十分友善步道」，步行15分鐘即可抵達園區，友善步道以平緩的坡道取代階梯，乘坐輪椅的遊客亦能在家人、朋友的陪同下順利進入，讓民眾能更輕易接觸大自然；另外也可繞至「十分遊客中心」後方，經步行「四廣潭吊橋」、「觀瀑吊橋」等2座吊橋進入園區，其中「觀瀑吊橋」位於基隆河與月桃寮溪的交會處，常可觀賞到火車自吊橋邊經過的景象，也是平溪唯一與支線火車平行的吊橋，而在橋下即是「眼鏡洞瀑布」，由基隆河水衝擊侵蝕了岩壁中較軟的岩層，形成兩處凹洞造形如眼鏡而得名。

▲觀瀑吊橋可觀賞到火車自吊橋邊經過的景象。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
▲觀瀑吊橋可觀賞到火車自吊橋邊經過的景象。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

觀賞完瀑布後還可前往「十分車站」，「十分車站」周邊有熱鬧的老街外，而「火車門前過」風貌也是十分老街的獨特風景，當平溪線火車通過比鄰的民宅時，遊客可在兩旁觀賞火車進站及離站，也是1986年由侯孝賢導演所指導《戀戀風塵》電影中，青梅竹馬準備離鄉背井的影像取景之處。而平溪線鐵路沿線車站是人文與自然相互結合的世外桃源，逛完十分老街搭乘火車抵達平溪線終點，是以日式木造結構且被列為古蹟的「菁桐車站」，在菁桐車站旁歷史悠久的選洗煤場遺址佇立在鐵道旁，當火車駛過時帶來濃濃的鐵軌懷舊風情，是遊客最愛打卡的場景之一，更多旅遊資訊請上新北市觀光旅遊網及新北旅客臉書粉絲專頁查詢。

▲菁桐車站旁純樸的菁桐老街中有許多古色古香的精緻小店。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
▲菁桐車站旁純樸的菁桐老街中有許多古色古香的精緻小店。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

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瀑布 吊橋 老街

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