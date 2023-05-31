基隆和平島「島晝會」打造生態觀光 24小時不斷電深度之旅
【旅奇傳媒/編輯部整理】和平島地質公園於2020年獲得英國國家標準機構(BSI)頒發「ISO 20121永續活動管理系統」認證，成為亞洲第一個取得ISO 20121永續活動認證的國家級景點。2022年接續獲得「綠色旅行標章GTS」二星級認證、環境教育設施場所認證，也成為市定級地質公園，首發的「島晝會 Chill Together」從日落玩到日出，踏遍和平島上生態永續與海洋保育特色景點的24小時不斷電深度遊程，更是廣獲遊客喜愛。在夏季即將來臨的5月，以「零浪費」為永續旅遊核心的島晝會再度打開大門，迎接你的到來！
實踐零浪費的生態旅遊
奢華，並不意味著鋪張浪費與大量垃圾。在和平島地質公園精心打造的島晝會深度遊程中，旅客將由自然媒材、在地食物、生態活動中，感受到人與自然共生的美好真諦。 在夜間盛宴「島晝會」上，旅客們將共同擁抱海浪的溫柔，探尋神秘小島的日與夜，展開一場充滿魅力的「夜間和平島」之旅。在月光下穿梭於潮間帶，欣賞壯麗的日出，並聆聽秘境深度環境解說。旅程中遊客將探訪和平島獨特的海洋地質和百年人文歷史，深入了解地景保育觀念，並明白保護地質的重要性。
此外，旅客們將擁有獨立休息區，並一次享受無邊際海水泳池、奇岩地景、觀星派對、絕美日出、水上遊憩、夢遊秘境夜間探索、淨灘等豐富活動！與此同時，他們將在這座夢幻島嶼創造美好回憶，展開一場細細體驗海浪地景溫柔、探索小島日夜的神秘之旅。 值得注意的是，這段奇妙之旅僅在每年5月至9月的短短四個月內限定，每場名額僅30人。有興趣的旅客們應盡早預約，以免向隅。
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和平島地質公園粉絲團 https://fb.me/hepingislandgeopark/
「島畫會」活動網站 https://www.hpigeopark.org/chill-together
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