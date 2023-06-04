離海更近心更靜！ 北海岸溫泉小漁村「貪心」特色咖啡廳 依山面海隱世紅磚超純樸
【圖／文：行遍天下】
「貪心咖啡館」位於北海岸金山的一座純樸小漁村「磺港」，離金山老街有段距離，離海更近也更靜！坐享溫泉、海景、海鮮、美食，為昔日「金包里大路／魚路古道」的起點，繁華過後，如今的磺港漁港及漁村呈現一派靜謐，從漁港旁的小山坡上行，錯落著童趣塗鴉壁畫和幾間老屋變身的隱世祕境餐廳和咖啡館，「食不厭」和「貪心咖啡館」系出同門，都是出自北海岸餐飲界名人寬哥之手。寬哥的「食不厭」、「關於咖啡」從金瓜石開到三貂嶺和金山磺港，擅長將廢墟老屋重生，變身特色咖啡廳。
「貪心咖啡館」的老闆出身自金瓜石「關於咖啡」，作為寬哥合作系列店，對於餐飲食材、美味和老屋、老物有著同樣的執著與理念。將超過半世紀的紅磚老屋修舊如舊，加上現代工業風，並以大片落地玻璃窗和天窗引進自然天光，室內空間明亮舒適。生為台北人，愛上磺港小漁村，「貪心」老闆喜歡的小日子如是：「住在背山面海的地方，泡泡咖啡、煮煮義大利麵、做做窯烤Pizza，偶爾擼個貓，吸個狗……」也太療癒！
店家資訊
貪心咖啡館
地址：新北市金山區磺港路181號
電話：02-2498-9611
FB：貪心咖啡館
時間：11:30-21:00
注意事項：1.座位有限不提供訂位，僅收新台幣。2.無用餐時間限制，假日人潮多時請多禮讓。3.寵物友善，請備有牽繩並不影響其他顧客。4.停車請至磺溪漁港邊或獅頭山公園停車場。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言