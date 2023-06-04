離海更近心更靜！ 北海岸溫泉小漁村「貪心」特色咖啡廳　依山面海隱世紅磚超純樸

【圖／文：行遍天下】

「貪心咖啡館」位於北海岸金山的一座純樸小漁村「磺港」，離金山老街有段距離，離海更近也更靜！坐享溫泉、海景、海鮮、美食，為昔日「金包里大路／魚路古道」的起點，繁華過後，如今的磺港漁港及漁村呈現一派靜謐，從漁港旁的小山坡上行，錯落著童趣塗鴉壁畫和幾間老屋變身的隱世祕境餐廳和咖啡館，「食不厭」和「貪心咖啡館」系出同門，都是出自北海岸餐飲界名人寬哥之手。寬哥的「食不厭」、「關於咖啡」從金瓜石開到三貂嶺和金山磺港，擅長將廢墟老屋重生，變身特色咖啡廳。

「貪心咖啡館」的老闆出身自金瓜石「關於咖啡」，作為寬哥合作系列店，對於餐飲食材、美味和老屋、老物有著同樣的執著與理念。將超過半世紀的紅磚老屋修舊如舊，加上現代工業風，並以大片落地玻璃窗和天窗引進自然天光，室內空間明亮舒適。生為台北人，愛上磺港小漁村，「貪心」老闆喜歡的小日子如是：「住在背山面海的地方，泡泡咖啡、煮煮義大利麵、做做窯烤Pizza，偶爾擼個貓，吸個狗……」也太療癒！

▲拿鐵／150元。在依山面海純樸小漁村的隱世咖啡，點杯拿鐵或手沖咖啡，奶香咖啡醇，不限時間靜享悠閒。

▲磺港海鮮披薩／450元。義式窯烤披薩融合在地食材，蒜鯷魚、白蝦、中卷、甜椒，加上獨家蟹膏醬，鮮香惹味超好吃！





店家資訊

貪心咖啡館

地址：新北市金山區磺港路181號

電話：02-2498-9611

FB：貪心咖啡館

時間：11:30-21:00

注意事項：1.座位有限不提供訂位，僅收新台幣。2.無用餐時間限制，假日人潮多時請多禮讓。3.寵物友善，請備有牽繩並不影響其他顧客。4.停車請至磺溪漁港邊或獅頭山公園停車場。





行遍天下 走訪台灣美景

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」