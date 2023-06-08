北市隱藏版美食！松山巷內高CP值「無名排骨湯」 超大排骨加上大肉塊割包，打烊前就賣光了

台北市不是只有大稻埕才有這種大排骨肉的蘿蔔排骨湯，在松山區健康路上也有一間隱藏版的無名排骨湯，人潮絡繹不絕！七點多就賣完，不是沒有刈包就是沒有排骨！排骨肉超軟嫩，刈包的肉也是用排骨湯，超大一塊幸福到併軌！

松山無名排骨湯位置

松山無名排骨湯的位置超隱密，藏在健康路的很裡面，靠近台北小巨蛋捷運站，但是人潮很多，遠遠看到一間燈火通明人很多的，就是這間無名排骨湯了！

松山無名排骨湯菜單價格

這間松山無名排骨湯的價格算滿中庸的，現在台北物價來說，這個價格算剛剛好。刈包的肉超大塊，CP值算是很不錯了，攤位小小的，但人真的一直來。

店內就兩個阿姨忙進忙出，座位只有三桌，一堆人拼命外帶，最後還遇到一個阿姨即使材料不夠了也要吃，老闆還拼拼湊湊給他。

夯不啷噹點一點也是一桌耶！尤其是那個湯好大一碗～

原汁排骨湯 80元

現在這種排骨湯真的都越來越貴啦！就算是慈聖宮阿桂姨原汁排骨湯，也都要80元了，以前一碗40、50的價格看不到了，但是這個無名排骨湯的排骨真的好大一塊！

這種原汁排骨湯，最要命的就是那個排骨煮到軟爛入口即化，撕開肉塊豪不費力！加上大骨熬的湯頭香濃可口又不油膩，蘿蔔的甜味都煮到湯裡面去！

這樣大口吃肉，再配香濃清甜的湯，真的超級過癮！

台南米糕（小）45元

在台北吃到的台南米糕通常比較接近滷肉飯加肉鬆或魚鬆，那個甜味的醬油就比較沒這麼明顯，但米糕本身軟糯的口感是滿不錯的，而且一定要配小黃瓜跟花生唷！

小菜 小魚乾花生 40元

她的小魚乾花生，配的是糖粉跟蒜末！但糖加的很多，有一點點過甜～

推！刈包 55元

我第一次吃到用整塊排骨肉夾在中間的巨肉塊刈包，肉偏瘦，所以怕吃肥肉的肯定會超喜歡。酸菜香氣很足夠，割包本身的皮是帶點甜味跟彈性，吃起來很過癮！重點是每一口都是滿滿的肉！超級大滿足啊～

Dong覺得，松山區無名排骨湯的餐點整體都還算很平實，主要是排骨給得很大方，不會是那種號稱原汁排骨湯然後給小小塊都是骨頭！而且老闆態度相當和善，如果沒有了也會盡量生給你，感覺很客氣！只是準備的數量不多，如果要吃一定要早點去買喔！

無名原汁排骨湯台南米糕

地址：105臺灣台北市松山區健康路76號

營業時間：一 二 三 四 五 六 10:00-20:00

店家電話：0976 789 891

評價：★★★★★

文章來源：D&W黑白雙搭 FB：D&W黑白雙搭

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