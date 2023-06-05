台北玩一夏！大稻埕夏日節、微醺市集、藝術節接力登場

大稻埕夏日節煙火秀，照亮整個台北水岸夜空。 圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】炎炎夏日來臺北CHILL一下！臺北市政府觀光傳播局表示，臺北今年夏天不一樣，6月21日至10月1日眾多精彩活動接力登場，包含「天母啤酒節」「混東區潮fun夏日趴」「夏日松一下」「臺北兒童藝術節」「臺北藝術節」「臺北藝穗節」「大稻埕夏日節」「台北親水節」等，無論是暑假親子同遊、假日好友歡聚或情人約會，臺北都能玩得盡興，並帶回滿滿夏日回憶。

天母啤酒節 x 東區商圈夏日活動 微醺週末逛市集

夏日不可缺少啤酒及美食！觀傳局推薦最解暑透心涼的「天母啤酒節」，活動將於6月21日至7月23日在天母運動公園登場，除結合在地異國美食、特色主題市集，現場還有限量專屬特仕款啤酒及超萌「酵母君」，邀請大家前來天母商圈品嚐冰涼的啤酒配美食，體驗夏日最CHILLAX的週末。觀傳局也特別提醒，開車不喝酒、酒後不開車，民眾切勿以身試法。

▲2023東區商圈夏日活動邀請民眾看表演、逛市集。 圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

另外，臺北東區商圈將推出「混東區潮fun夏日趴」。觀傳局介紹，東區商圈除有國際知名品牌設點的大型百貨外，巷弄間也有許多特色文創店，匯集時尚潮流文化與餐廳美食，涵蓋米其林推薦美食及各式地道小吃，讓民眾可以看表演、逛市集，吃喝玩樂一次滿足！

夏日松一下 x 臺北藝術三節 藝術能量大爆發

針對喜愛藝文活動的民眾，觀傳局介紹，松山文創園區舉辦的「夏日松一下」將從6月30日至9月3日，每週五、六、日舉辦生活風格派對，為期二個月的展演活動處處是驚喜，尤其夜間將點亮松菸每個角落，從早到晚包括主題展覽、音樂酒食、風格餐飲、主題市集、療癒課程等，大膽嘗試新形態活動大集結，共計10週30個夜晚，週週帶給民眾不同的古蹟夜生活體驗。

此外，每年最受大小朋友歡迎的「臺北藝術三節」，包含以「It’s up to kids」讓孩子做決定為主題，策畫超過200場親子展演活動的「臺北兒童藝術節」；串聯國內外表演團體，以「萬物運動」為題，傳遞疫情後萬物該如何重新運作，打開全新觀演視角的「臺北藝術節」；以及演出場地遍佈全臺北市、超過100組演出團隊，以「後浪警報」展現創作能量的「臺北藝穗節」，今年7月至10月將在臺北市各展演場地及戶外展演空間，爆發滿滿的藝術能量和創造力。

▲臺北兒童藝術節帶領城市裡的大小玩家，體驗藝術的無窮魅力。 圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

大稻埕夏日節 x 台北親水節 煙火遊船星光點點

觀傳局表示，「2023大稻埕夏日節」將自7月1日到8月20日在大稻埕碼頭、延平河濱公園盛大登場，活動串連水上船舶及河岸燈光，無論是在岸邊欣賞河景、搭乘臺北市藍色水路悠遊淡水河，或是在船上享用美食，都能讓民眾盡情享受、沉浸在夏夜河岸浪漫氛圍中；最受期待的煙火秀，除了將於8月20日舉行的大型煙火展演外，今年更加碼在每週三晚間8時30分施放1場中低空煙火，歡迎國內外遊客來臺北，安排一場浪漫的盛夏旅行。

此外，每年北市小朋友的一大盛事「臺北親水節」，自7月1日至8月27日將於臺北自來水園區舉行，於園區內開放水鄉庭園並增設臨時戲水設施，打造遊客戲水休憩空間，搭配熱鬧的開幕活動、園遊會及互動表演等，邀請親子共度歡樂又清涼的暑期生活。

▲在自來水園區有小朋友最愛的台北親水節享受歡樂又清涼的暑期生活。 圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

觀傳局進一步介紹，臺北還有許多好玩又消暑的旅遊去處，如小巨蛋的冰上樂園、位於士林的國立臺灣科學教育館、臺北市立天文科學教育館、兒童新樂園、美崙科學公園及臺北市立動物園，民眾可以搭乘貓纜上貓空茶山品茗，漫步陰涼的山間步道。觀傳局歡迎大家來臺北安排夏日行程，一同享受暢快愜意的夏日時光！

更多旅遊資訊可上「臺北旅遊網」查詢(https://www.travel.taipei/)，或隨時關注「台北旅遊網FB」、「我是台北人FB」，並加入「臺北市政府LINE官方帳號」，鎖定更多臺北專屬又好玩的夏日活動。

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