快訊

3、4月統一發票中獎清冊出爐 幸運兒「僅花1元加購塑膠袋」就中千萬

認性騷擾案衝擊民進黨 賴清德指示黨中央做1事「主席也參加」

「挖呀挖老師」素顏差很大？ 名醫點出關鍵在這部位

台北玩一夏！大稻埕夏日節、微醺市集、藝術節接力登場

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
圖：臺北市政府觀光傳播局／提供
圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

大稻埕夏日節煙火秀，照亮整個台北水岸夜空。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供
大稻埕夏日節煙火秀，照亮整個台北水岸夜空。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】炎炎夏日來臺北CHILL一下！臺北市政府觀光傳播局表示，臺北今年夏天不一樣，6月21日至10月1日眾多精彩活動接力登場，包含「天母啤酒節」「混東區潮fun夏日趴」「夏日松一下」「臺北兒童藝術節」「臺北藝術節」「臺北藝穗節」「大稻埕夏日節」「台北親水節」等，無論是暑假親子同遊、假日好友歡聚或情人約會，臺北都能玩得盡興，並帶回滿滿夏日回憶。

天母啤酒節 x 東區商圈夏日活動　微醺週末逛市集

夏日不可缺少啤酒及美食！觀傳局推薦最解暑透心涼的「天母啤酒節」，活動將於6月21日至7月23日在天母運動公園登場，除結合在地異國美食、特色主題市集，現場還有限量專屬特仕款啤酒及超萌「酵母君」，邀請大家前來天母商圈品嚐冰涼的啤酒配美食，體驗夏日最CHILLAX的週末。觀傳局也特別提醒，開車不喝酒、酒後不開車，民眾切勿以身試法。

▲2023東區商圈夏日活動邀請民眾看表演、逛市集。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供
▲2023東區商圈夏日活動邀請民眾看表演、逛市集。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

另外，臺北東區商圈將推出「混東區潮fun夏日趴」。觀傳局介紹，東區商圈除有國際知名品牌設點的大型百貨外，巷弄間也有許多特色文創店，匯集時尚潮流文化與餐廳美食，涵蓋米其林推薦美食及各式地道小吃，讓民眾可以看表演、逛市集，吃喝玩樂一次滿足！

夏日松一下 x 臺北藝術三節　藝術能量大爆發

針對喜愛藝文活動的民眾，觀傳局介紹，松山文創園區舉辦的「夏日松一下」將從6月30日至9月3日，每週五、六、日舉辦生活風格派對，為期二個月的展演活動處處是驚喜，尤其夜間將點亮松菸每個角落，從早到晚包括主題展覽、音樂酒食、風格餐飲、主題市集、療癒課程等，大膽嘗試新形態活動大集結，共計10週30個夜晚，週週帶給民眾不同的古蹟夜生活體驗。

此外，每年最受大小朋友歡迎的「臺北藝術三節」，包含以「It’s up to kids」讓孩子做決定為主題，策畫超過200場親子展演活動的「臺北兒童藝術節」；串聯國內外表演團體，以「萬物運動」為題，傳遞疫情後萬物該如何重新運作，打開全新觀演視角的「臺北藝術節」；以及演出場地遍佈全臺北市、超過100組演出團隊，以「後浪警報」展現創作能量的「臺北藝穗節」，今年7月至10月將在臺北市各展演場地及戶外展演空間，爆發滿滿的藝術能量和創造力。

▲臺北兒童藝術節帶領城市裡的大小玩家，體驗藝術的無窮魅力。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供
▲臺北兒童藝術節帶領城市裡的大小玩家，體驗藝術的無窮魅力。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

大稻埕夏日節 x 台北親水節　煙火遊船星光點點

觀傳局表示，「2023大稻埕夏日節」將自7月1日到8月20日在大稻埕碼頭、延平河濱公園盛大登場，活動串連水上船舶及河岸燈光，無論是在岸邊欣賞河景、搭乘臺北市藍色水路悠遊淡水河，或是在船上享用美食，都能讓民眾盡情享受、沉浸在夏夜河岸浪漫氛圍中；最受期待的煙火秀，除了將於8月20日舉行的大型煙火展演外，今年更加碼在每週三晚間8時30分施放1場中低空煙火，歡迎國內外遊客來臺北，安排一場浪漫的盛夏旅行。

此外，每年北市小朋友的一大盛事「臺北親水節」，自7月1日至8月27日將於臺北自來水園區舉行，於園區內開放水鄉庭園並增設臨時戲水設施，打造遊客戲水休憩空間，搭配熱鬧的開幕活動、園遊會及互動表演等，邀請親子共度歡樂又清涼的暑期生活。

▲在自來水園區有小朋友最愛的台北親水節享受歡樂又清涼的暑期生活。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供
▲在自來水園區有小朋友最愛的台北親水節享受歡樂又清涼的暑期生活。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

觀傳局進一步介紹，臺北還有許多好玩又消暑的旅遊去處，如小巨蛋的冰上樂園、位於士林的國立臺灣科學教育館、臺北市立天文科學教育館、兒童新樂園、美崙科學公園及臺北市立動物園，民眾可以搭乘貓纜上貓空茶山品茗，漫步陰涼的山間步道。觀傳局歡迎大家來臺北安排夏日行程，一同享受暢快愜意的夏日時光！

更多旅遊資訊可上「臺北旅遊網」查詢(https://www.travel.taipei/)，或隨時關注「台北旅遊網FB」、「我是台北人FB」，並加入「臺北市政府LINE官方帳號」，鎖定更多臺北專屬又好玩的夏日活動。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

市集 大稻埕 公園

延伸閱讀

重現勸善歷史文化！明善堂啟動修復預計2025年完工

台北夏天很CHILL 「大稻埕夏日節」煙火週週綻放

520表愛意走訪北投大稻埕 北市56家旅宿推平日最低32折

大稻埕夏日節7月1登場 延長活動51天周周放煙火

相關新聞

肉食控天堂！淡水超人氣日式燒肉吃到飽　「一鍋一燒」兩吃價格超親民

要論世界上最治癒的東西，莫過於是吃烤肉！【八番日式燒肉屋】是在淡水超有名的一家烤肉、火鍋吃到飽！餐點的品項繁多，從優質肉片到A5和牛樣樣有，價格也超親民，簡直是肉食控的天堂!

離海更近心更靜！ 北海岸溫泉小漁村「貪心」特色咖啡廳　依山面海隱世紅磚超純樸

「貪心咖啡館」位於北海岸金山的一座純樸小漁村「磺港」，離金山老街有段距離，離海更近也更靜！坐享溫泉、海景、海鮮、美食，為昔日「金包里大路／魚路古道」的起點，繁華過後，如今的磺港漁港及漁村呈現一派靜謐。

北市高CP值丼飯！ 蛋黃區最便宜咖哩炸物 主食只要160元，內用還有副餐無限供應

udn走跳美食／艾瑪 蛋黃區超划算吃到飽！ 這間丼飯專賣店之前上過電視，平價丼飯配料多到看不到白飯，咖哩飯+炸物最便宜一份才160元，內用附餐還隨你吃到飽，白飯、毛豆、味噌湯、奶茶和麥茶都

夜訪女王頭來了！ 野柳地景光雕特效+首度新增14公尺高「Big Queen水舞秀」

【旅奇傳媒/編輯部整理】為持續推廣野柳地質景觀特色，交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處(以下稱北觀處)將於今(112)年6月30日(五)至7月16日(日)辦理「2023野柳石光 夜訪女王」活動

一夾就化開！來自韓國最正宗的馬鈴薯排骨火鍋「UNCLE-K排骨火鍋店」

韓式料理這麼多，最念念不捨的依然是用馬鈴薯跟排骨一起下去燉煮的馬鈴薯排骨火鍋。筷子一夾就化開的排骨，軟綿的馬鈴薯，帶點微辣的湯頭，再配上年糕真的是令人無法忘懷的美味啊！前陣子捷運行天宮站附近就開了一間「UNCLE-K排骨火鍋店」，從開幕到現在位置都超難訂，每到用餐時間總是高朋滿座。終於在上禮拜幸運的訂到位置，雖然現場也會有位置排給現場客，但小編建議還是預先訂位會比較好喔！

基隆和平島「島晝會」打造生態觀光　24小時不斷電深度之旅

【旅奇傳媒/編輯部整理】和平島地質公園於2020年獲得英國國家標準機構(BSI)頒發「ISO 20121永續活動管理系統」認證，成為亞洲第一個取得ISO 20121永續活動認證的國家級景點。2022年

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦