台北玩一夏！大稻埕夏日節、微醺市集、藝術節接力登場
【旅奇傳媒/編輯部整理】炎炎夏日來臺北CHILL一下！臺北市政府觀光傳播局表示，臺北今年夏天不一樣，6月21日至10月1日眾多精彩活動接力登場，包含「天母啤酒節」「混東區潮fun夏日趴」「夏日松一下」「臺北兒童藝術節」「臺北藝術節」「臺北藝穗節」「大稻埕夏日節」「台北親水節」等，無論是暑假親子同遊、假日好友歡聚或情人約會，臺北都能玩得盡興，並帶回滿滿夏日回憶。
天母啤酒節 x 東區商圈夏日活動 微醺週末逛市集
夏日不可缺少啤酒及美食！觀傳局推薦最解暑透心涼的「天母啤酒節」，活動將於6月21日至7月23日在天母運動公園登場，除結合在地異國美食、特色主題市集，現場還有限量專屬特仕款啤酒及超萌「酵母君」，邀請大家前來天母商圈品嚐冰涼的啤酒配美食，體驗夏日最CHILLAX的週末。觀傳局也特別提醒，開車不喝酒、酒後不開車，民眾切勿以身試法。
另外，臺北東區商圈將推出「混東區潮fun夏日趴」。觀傳局介紹，東區商圈除有國際知名品牌設點的大型百貨外，巷弄間也有許多特色文創店，匯集時尚潮流文化與餐廳美食，涵蓋米其林推薦美食及各式地道小吃，讓民眾可以看表演、逛市集，吃喝玩樂一次滿足！
夏日松一下 x 臺北藝術三節 藝術能量大爆發
針對喜愛藝文活動的民眾，觀傳局介紹，松山文創園區舉辦的「夏日松一下」將從6月30日至9月3日，每週五、六、日舉辦生活風格派對，為期二個月的展演活動處處是驚喜，尤其夜間將點亮松菸每個角落，從早到晚包括主題展覽、音樂酒食、風格餐飲、主題市集、療癒課程等，大膽嘗試新形態活動大集結，共計10週30個夜晚，週週帶給民眾不同的古蹟夜生活體驗。
此外，每年最受大小朋友歡迎的「臺北藝術三節」，包含以「It’s up to kids」讓孩子做決定為主題，策畫超過200場親子展演活動的「臺北兒童藝術節」；串聯國內外表演團體，以「萬物運動」為題，傳遞疫情後萬物該如何重新運作，打開全新觀演視角的「臺北藝術節」；以及演出場地遍佈全臺北市、超過100組演出團隊，以「後浪警報」展現創作能量的「臺北藝穗節」，今年7月至10月將在臺北市各展演場地及戶外展演空間，爆發滿滿的藝術能量和創造力。
大稻埕夏日節 x 台北親水節 煙火遊船星光點點
觀傳局表示，「2023大稻埕夏日節」將自7月1日到8月20日在大稻埕碼頭、延平河濱公園盛大登場，活動串連水上船舶及河岸燈光，無論是在岸邊欣賞河景、搭乘臺北市藍色水路悠遊淡水河，或是在船上享用美食，都能讓民眾盡情享受、沉浸在夏夜河岸浪漫氛圍中；最受期待的煙火秀，除了將於8月20日舉行的大型煙火展演外，今年更加碼在每週三晚間8時30分施放1場中低空煙火，歡迎國內外遊客來臺北，安排一場浪漫的盛夏旅行。
此外，每年北市小朋友的一大盛事「臺北親水節」，自7月1日至8月27日將於臺北自來水園區舉行，於園區內開放水鄉庭園並增設臨時戲水設施，打造遊客戲水休憩空間，搭配熱鬧的開幕活動、園遊會及互動表演等，邀請親子共度歡樂又清涼的暑期生活。
觀傳局進一步介紹，臺北還有許多好玩又消暑的旅遊去處，如小巨蛋的冰上樂園、位於士林的國立臺灣科學教育館、臺北市立天文科學教育館、兒童新樂園、美崙科學公園及臺北市立動物園，民眾可以搭乘貓纜上貓空茶山品茗，漫步陰涼的山間步道。觀傳局歡迎大家來臺北安排夏日行程，一同享受暢快愜意的夏日時光！
更多旅遊資訊可上「臺北旅遊網」查詢(https://www.travel.taipei/)，或隨時關注「台北旅遊網FB」、「我是台北人FB」，並加入「臺北市政府LINE官方帳號」，鎖定更多臺北專屬又好玩的夏日活動。
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