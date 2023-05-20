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Ralph Lauren聯名晶華酒店！推奢華期間限定加州海洋風雙層下午茶

欣傳媒／ 欣傳媒

「Ralph Lauren」美國經典時尚品牌即日起至5/24共6天與台北晶華酒店合作，推出期間限定「加州風情雙人下午茶」，特色是體驗加州奢華悠閒的生活風格！

Ralph Lauren與台北晶華酒店合作，推出期間限定「加州風情雙人下午茶」；圖片／台北晶華酒店提供

在台北晶華酒店總統套房舉辦的2023春季頂級紫標暨Double RL系列鑑賞會，下午茶呼應了品牌首席創意長Ralph Lauren打造美好生活的理念，晶華廚藝團隊以Ralph Lauren 2023春季主題「California Dreaming」為題，以加州豐饒的物產與特色美食為餐點設計靈感，打造3款鹹食與3款甜食。

聯名下午茶 雙層甜鹹食亮相

晶華廚藝團隊以Ralph Lauren 2023春季主題「California Dreaming」為題，以加州豐饒的物產與特色美食為餐點設計靈感；圖片／台北晶華酒店提供

鹹食包含結合大西洋海味鮮美與加州柑橘酸甜的「龍蝦佐柳橙凍」、向經典米食加州卷致敬的「燻鮭魚洋芋捲」，以及象徵隨興自在加州精神的「爐烤火腿佐鵪鶉蛋」。

甜點部分則將藍莓、櫻桃等加州夏季盛產的繽紛水果融入「優格藍莓杯」、「檸檬比司吉」與「開心果櫻桃塔」中，嚐起來滋味酸甜、口感輕盈，彷彿沐浴在加州溫柔的陽光之下。

作為Ralph Lauren春季「California Dreaming」貴賓活動的一環，Ralph Lauren加州風情雙人下午茶僅限定預約鑑賞頂級紫標暨Double RL系列並購物的客人享用，從「時尚」與「食尚」面向，以五感體驗Ralph Lauren的奢華美好生活精神。

／Ralph Lauren頂級紫標暨Double RL系列鑑賞會資訊／

時間：5/19-5/24地點：台北晶華酒店19樓總統套房

／Ralph Lauren加州風情雙人下午茶資訊／

時間：5/19-5/24地點：台北晶華酒店2樓上庭酒廊內容：3款鹹食+3款甜食+2杯咖啡/茶預約專線：02-2523-8000#3852

編輯／Sasa

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/211794

晶華酒店 下午茶 美國

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