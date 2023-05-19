「貢響山海祭」5/20 Chill登場 野餐打卡、順遊周邊、欣賞山海之美

民眾可於「青春山海線－貢響山海祭」活動享受海邊草地上野餐。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】「青春山海線－貢響山海祭」活動將於5/20(六)熱鬧登場，為讓民眾感受貢寮的青春、山、海之美，新北市政府觀光旅遊局特別規劃了風格帳篷、彩繪衝浪板及造型三角旗藝術裝置、體驗課程、文青市集及星光音樂會等多元活動，觀旅局也推薦來參加活動的民眾可以順道安排周邊小旅行，沿著青春山海線的美景拍照、打卡Chill一夏！

「青春山海線－貢響山海祭」活動現場設置風格帳篷區，以時下年輕人喜愛的露營帳篷及天幕布置而成，白天可與好友、情人、家人拍出文青感美照，也可以在草地上野餐，享受海風吹拂，夜晚點亮燈串更是充滿愜意浪漫的氛圍；而彩繪衝浪板及造型三角旗裝置藝術區則展示出青春山海線周邊著名景點，還有角色明星「廢柴」結合貢寮當地特色設計的造型三角旗，民眾可以在此拍出貢寮限定的特色照片，感受青春氣息並留下美好的回憶。

▲「青春山海線－貢響山海祭」活動將於5月20日在福隆海水浴場旁大草坪熱鬧登場。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

新北市觀光旅遊局楊宗珉局長表示，青春山海線是新北市海岸線上的一條珍珠項鍊，沿途山海共舞的自然美景值得大家來造訪。「青春山海線－貢響山海祭」活動位於福隆海水浴場旁大草坪(福隆彩虹橋旁)，周邊的福隆遊客中心亦是豐富的藝文展覽空間，提供東北角海岸的自然生態、人文史蹟、旅遊景點等各種資訊展示解說，而體驗區則有許多互動裝置讓遊客實地暢遊東北角。

民眾若從福隆海水浴場沿著海岸線向東邊行駛，會經過擁有百年石頭屋的卯澳漁村，以及保留獨特海女文化的馬崗漁村，讓人沉浸在當地特有的歷史文化及海洋氛圍中。接著持續往東邊走會抵達「台灣極東點」的三貂角燈塔，純白的燈塔建築、足球形的航路雷達及歐式圓頂涼亭，是民眾不可錯過的拍照熱門景點。此外，草嶺古道是東北角受歡迎的健行路線之一，沿途會經過跌死馬橋、雄鎮蠻煙碑和虎字碑等古蹟，登高至埡口觀景台還可以遠眺龜山島，民眾既能樂活賞景又能體驗人文知性之美。

▲衝浪板裝置藝術區展示出青春山海線周邊著名景點。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

新北市觀光旅遊局推出的「青春山海線－貢響山海祭」活動將會自5/20(六)起持續至6/11(日)，民眾除了可以聽音樂、吃美食、逛市集，還可以與藝術裝置拍美照，安排貢寮周邊景點順遊，快相約親朋好友一起來貢寮參加今年初夏最好玩的「貢響山海祭」吧！更多活動內容及報名資訊請上新北市觀光旅遊網及新北旅客臉書粉絲團查詢。

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