「貢響山海祭」5/20 Chill登場 野餐打卡、順遊周邊、欣賞山海之美

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

民眾可於「青春山海線－貢響山海祭」活動享受海邊草地上野餐。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
民眾可於「青春山海線－貢響山海祭」活動享受海邊草地上野餐。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】「青春山海線－貢響山海祭」活動將於5/20(六)熱鬧登場，為讓民眾感受貢寮的青春、山、海之美，新北市政府觀光旅遊局特別規劃了風格帳篷、彩繪衝浪板及造型三角旗藝術裝置、體驗課程、文青市集及星光音樂會等多元活動，觀旅局也推薦來參加活動的民眾可以順道安排周邊小旅行，沿著青春山海線的美景拍照、打卡Chill一夏！

「青春山海線－貢響山海祭」活動現場設置風格帳篷區，以時下年輕人喜愛的露營帳篷及天幕布置而成，白天可與好友、情人、家人拍出文青感美照，也可以在草地上野餐，享受海風吹拂，夜晚點亮燈串更是充滿愜意浪漫的氛圍；而彩繪衝浪板及造型三角旗裝置藝術區則展示出青春山海線周邊著名景點，還有角色明星「廢柴」結合貢寮當地特色設計的造型三角旗，民眾可以在此拍出貢寮限定的特色照片，感受青春氣息並留下美好的回憶。

▲「青春山海線－貢響山海祭」活動將於5月20日在福隆海水浴場旁大草坪熱鬧登場。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
▲「青春山海線－貢響山海祭」活動將於5月20日在福隆海水浴場旁大草坪熱鬧登場。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

新北市觀光旅遊局楊宗珉局長表示，青春山海線是新北市海岸線上的一條珍珠項鍊，沿途山海共舞的自然美景值得大家來造訪。「青春山海線－貢響山海祭」活動位於福隆海水浴場旁大草坪(福隆彩虹橋旁)，周邊的福隆遊客中心亦是豐富的藝文展覽空間，提供東北角海岸的自然生態、人文史蹟、旅遊景點等各種資訊展示解說，而體驗區則有許多互動裝置讓遊客實地暢遊東北角。

民眾若從福隆海水浴場沿著海岸線向東邊行駛，會經過擁有百年石頭屋的卯澳漁村，以及保留獨特海女文化的馬崗漁村，讓人沉浸在當地特有的歷史文化及海洋氛圍中。接著持續往東邊走會抵達「台灣極東點」的三貂角燈塔，純白的燈塔建築、足球形的航路雷達及歐式圓頂涼亭，是民眾不可錯過的拍照熱門景點。此外，草嶺古道是東北角受歡迎的健行路線之一，沿途會經過跌死馬橋、雄鎮蠻煙碑和虎字碑等古蹟，登高至埡口觀景台還可以遠眺龜山島，民眾既能樂活賞景又能體驗人文知性之美。

▲衝浪板裝置藝術區展示出青春山海線周邊著名景點。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
▲衝浪板裝置藝術區展示出青春山海線周邊著名景點。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

新北市觀光旅遊局推出的「青春山海線－貢響山海祭」活動將會自5/20(六)起持續至6/11(日)，民眾除了可以聽音樂、吃美食、逛市集，還可以與藝術裝置拍美照，安排貢寮周邊景點順遊，快相約親朋好友一起來貢寮參加今年初夏最好玩的「貢響山海祭」吧！更多活動內容及報名資訊請上新北市觀光旅遊網及新北旅客臉書粉絲團查詢。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

觀光 福隆 市集

延伸閱讀

福隆沙雕季暖身 迪士尼卡通人物現身市民廣場

貢寮石屋？非也，是新概念的現代豪景宅

火紅鳳凰花+廢墟大景！ 搶拍高雄熱門打卡「大湖番茄會社」 百年鳳凰木繁花盛開美景

粉懶們都衝了！再睡5分鐘三周年推「2款療癒飲品」 加碼爆萌「小咖造型餅乾」打卡就送

相關新聞

五月的夜晚好璀璨！180秒煙火超吸睛 水舞空舞綻放碧潭

【旅奇傳媒/編輯部報導】五月的水岸碧潭夜晚時分好美麗！180秒碧潭煙火點亮碧潭夜空，搭配絢麗的水舞同步躍動，呈現碧潭獨有的空舞及水舞共演，也是碧潭水舞舉辦7年以來，首次搭配煙火助陣，共同演繹碧潭之美，

穿越神隱少女山洞才能到達的祕境咖啡館　坐擁依山望海無敵景觀

九份祕境「山巴咖啡」隱藏在山與海之間，偏離九份老街繁華喧囂的豎崎路，岔入離山海更近也更靜的輕便路，彷彿秒遁另個世界，由於停車不易，需得從老街緩緩步行，油毛氈、穿屋巷、昇平戲院、頌德公園，沿途的自然、人文風景，完整了山巴想要傳遞的閒逸情懷。

藏在山裡的喫茶屋！「抹茶刨冰+現烤糰子」療癒又耐吃　開放空間寬敞、後花園還有草皮可放風

udn走跳美食／艾瑪 藏在山裡的喫茶屋！ 這間外觀不起眼的茶屋，唯一辨識扛棒就是這片大木牌，在地已經開好幾年，不少人都是被外面現烤糰子或雪莓娘吸引進來，裡面空間有濃濃日本味，除了寬敞裡面氛圍也

大松菸時代來臨！24H書店、質感餐飲與展覽漫遊：打開松山文創的白晝與黑夜

誠品董事長吳旻潔 4 日宣布，下一間24H書店落腳松山文創園區，曾獲CNN Travel評選為14家「世界最酷百貨」之一的「誠品生活松菸店」，預計將從下半年度開始，進行自開幕以來最大規模的改裝，結合全

晚來會被搶光光！淡水台電冰棒「傳統枝仔冰」一支12元　糯米冰用料實在、蜂蜜檸檬好清爽

udn走跳美食／艾瑪 有夠俗傳統枝仔冰 夏天冰棒真是買不完！林口台電冰棒被吃完，正苑茗茶放到冷凍也被掃空，來三芝回程順路把枝仔冰給買了，淡水台電宿舍冰棒枝仔冰最便宜一支12元！晚來可是會被搶光

TERRA土然淺水灣店新開幕！絕美海景盡收眼底，單品可可飲品、雷咖哩簡餐限定推出

巧克力專門店「TERRA土然」第二間店落腳三芝淺水灣旁，海洋天光美景一覽無遺，在二、三樓空間裡，自在地享用不同類型的巧克力風土滋味，「TERRA土然淺水灣店」除了供應部分溫州店飲品、巧克力片、甜點外，也製作此店才有，來自臨海國家「厄瓜多」產區的氮氣冰巧克力，以及攜手雷咖哩主廚特製的獨家簡餐「香料雞肉咖哩佐麵包」。這座遠離塵囂的可可綠洲，儼然成為夏日來此玩水或暫離塵囂時的絕佳逗留場所。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦